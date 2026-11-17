Demokracia potrebuje nielen pravidlá a inštitúcie, ale aj ľudí, ktorí rešpektujú jej hranice. ZMOS pripomína odkaz 17. novembra
Sloboda nie je samozrejmosťou, pripomína predseda ZMOS. To, čo dnes považujeme za prirodzenú súčasť života, bolo pre generácie pred nami nádejou, pre ktorú riskovali vlastnú budúcnosť a neraz ...
17.11.2026 (SITA.sk) - Sloboda nie je samozrejmosťou, pripomína predseda ZMOS.
To, čo dnes považujeme za prirodzenú súčasť života, bolo pre generácie pred nami nádejou, pre ktorú riskovali vlastnú budúcnosť a neraz zaplatili aj životom. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti 17. novembra zdôrazňuje, že sloboda nie je samozrejmosť.
„Sedemnásty november v sebe spája dve významné historické udalosti, ktoré nám pripomínajú hodnotu slobody, ľudskej dôstojnosti a odvahy postaviť sa proti nespravodlivosti. V novembri 1939 nacistický režim brutálne zasiahol proti študentom, uzavrel české vysoké školy, deviatich predstaviteľov študentského hnutia popravil a viac ako tisíc študentov poslal do koncentračného tábora. O päťdesiat rokov neskôr, v novembri 1989, sa študenti a občania opäť postavili proti neslobode. Ich odvaha a spoločné odhodlanie otvorili cestu k pádu komunistického režimu a obnoveniu demokracie,“ pripomína predseda ZMOS.
Tieto udalosti podľa neho pripomínajú práve to, kam môže viesť moc, ktorá prestane rešpektovať ľudí, ich práva a slobodu. Zdôraznil, že fašizmus, nacizmus aj komunizmus vo svojej totalitnej podobe zanechali v dejinách utrpenie, nespravodlivosť a aj obete. „História nás učí, že demokracia potrebuje nielen pravidlá a inštitúcie, ale aj ľudí, ktorí rešpektujú jej hranice,“ vyhlásil Božik.
Ako ďalej podotkol, November 1989 otvoril cestu aj k obnoveniu samostatnej miestnej samosprávy, kedy mestá a obce mohli rozhodovať o vlastnom rozvoji, hospodáriť a niesť zodpovednosť za život obyvateľov. Demokracia tak podľa Božika dostala konkrétnu podobu aj v mestách a obciach, kde samotní ľudia môžu ovplyvňovať veci verejné a budúcnosť komunít.
Práve v mestách a obciach podľa neho zostáva história živá. „V týchto dňoch organizujú spomienkové a pietne podujatia, kladú vence a kvety k pamätníkom, pomníkom a hrobom osobností a hrdinov našich dejín. Spolu so školami, miestnymi organizáciami a obyvateľmi pripomínajú udalosti a ľudí, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu. Aj takto sa historická pamäť a skúsenosti predchádzajúcich generácií odovzdávajú ďalej,“ doplnil predseda združenia.
História však podľa Božika ľudí neučí len vážiť si to, čo získali, ale pripomína aj to, čo môžu stratiť. Treba si podľa neho uvedomiť to, akú úľavu a nádej priniesli historické zmeny pre ľudí, ktorí zažili neslobodu a aroganciu moci. „Aj preto by úcta k človeku, rešpekt k odlišným názorom, schopnosť počúvať a prijímať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia nemali zostať iba slovami pri slávnostných príležitostiach. Niekedy si ani nevšimneme, ako sa každodenným správaním, prejavmi neúcty, netolerancie, odmietaním dialógu či presvedčením o vlastnej neomylnosti môžeme postupne približovať k spôsobom uvažovania, od ktorých sme sa v minulosti chceli vzdialiť. A práve to by sme nemali dopustiť,“ vyhlásil Božik a zdôraznil, že demokracia má svoje pravidlá, moc svoje hranice a sloboda každého sa spája so zodpovednosťou voči druhým.
Odkaz 17. novembra tak podľa predsedu ZMOS nie je len o minulosti, ale aj o tom, ako sa ľudia k sebe správajú dnes, ako dokážu spolupracovať, hoci majú odlišné názory a aké mestá, obce a celú spoločnosť zanechajú ďalším generáciám. „Slobodu sme získali, no úctu, rešpekt a demokratické hodnoty si musíme uchovávať každý deň,“ uzavrel Božik.
Pred 37 rokmi 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939. Brutálny policajný zákrok proti účastníkom na Národnej triede v Prahe vyvolal rozhorčenie verejnosti a protestné akcie. Do štrajku po vysokých školách v Československu vstúpili herci divadiel, od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR. Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN), 24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk na podporu demokratických požiadaviek.
Federálne zhromaždenie 29. novembra zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla. V decembri prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom, v ten istý deň prezident odstúpil. 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.
Zdroj: SITA.sk - Demokracia potrebuje nielen pravidlá a inštitúcie, ale aj ľudí, ktorí rešpektujú jej hranice. ZMOS pripomína odkaz 17. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
To, čo dnes považujeme za prirodzenú súčasť života, bolo pre generácie pred nami nádejou, pre ktorú riskovali vlastnú budúcnosť a neraz zaplatili aj životom. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik pri príležitosti 17. novembra zdôrazňuje, že sloboda nie je samozrejmosť.
„Sedemnásty november v sebe spája dve významné historické udalosti, ktoré nám pripomínajú hodnotu slobody, ľudskej dôstojnosti a odvahy postaviť sa proti nespravodlivosti. V novembri 1939 nacistický režim brutálne zasiahol proti študentom, uzavrel české vysoké školy, deviatich predstaviteľov študentského hnutia popravil a viac ako tisíc študentov poslal do koncentračného tábora. O päťdesiat rokov neskôr, v novembri 1989, sa študenti a občania opäť postavili proti neslobode. Ich odvaha a spoločné odhodlanie otvorili cestu k pádu komunistického režimu a obnoveniu demokracie,“ pripomína predseda ZMOS.
Tieto udalosti podľa neho pripomínajú práve to, kam môže viesť moc, ktorá prestane rešpektovať ľudí, ich práva a slobodu. Zdôraznil, že fašizmus, nacizmus aj komunizmus vo svojej totalitnej podobe zanechali v dejinách utrpenie, nespravodlivosť a aj obete. „História nás učí, že demokracia potrebuje nielen pravidlá a inštitúcie, ale aj ľudí, ktorí rešpektujú jej hranice,“ vyhlásil Božik.
Mestá a obce si pripomínajú udalosti novembra 1989
Ako ďalej podotkol, November 1989 otvoril cestu aj k obnoveniu samostatnej miestnej samosprávy, kedy mestá a obce mohli rozhodovať o vlastnom rozvoji, hospodáriť a niesť zodpovednosť za život obyvateľov. Demokracia tak podľa Božika dostala konkrétnu podobu aj v mestách a obciach, kde samotní ľudia môžu ovplyvňovať veci verejné a budúcnosť komunít.
Práve v mestách a obciach podľa neho zostáva história živá. „V týchto dňoch organizujú spomienkové a pietne podujatia, kladú vence a kvety k pamätníkom, pomníkom a hrobom osobností a hrdinov našich dejín. Spolu so školami, miestnymi organizáciami a obyvateľmi pripomínajú udalosti a ľudí, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu. Aj takto sa historická pamäť a skúsenosti predchádzajúcich generácií odovzdávajú ďalej,“ doplnil predseda združenia.
Demokracia a sloboda si vyžadujú každodennú zodpovednosť
História však podľa Božika ľudí neučí len vážiť si to, čo získali, ale pripomína aj to, čo môžu stratiť. Treba si podľa neho uvedomiť to, akú úľavu a nádej priniesli historické zmeny pre ľudí, ktorí zažili neslobodu a aroganciu moci. „Aj preto by úcta k človeku, rešpekt k odlišným názorom, schopnosť počúvať a prijímať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia nemali zostať iba slovami pri slávnostných príležitostiach. Niekedy si ani nevšimneme, ako sa každodenným správaním, prejavmi neúcty, netolerancie, odmietaním dialógu či presvedčením o vlastnej neomylnosti môžeme postupne približovať k spôsobom uvažovania, od ktorých sme sa v minulosti chceli vzdialiť. A práve to by sme nemali dopustiť,“ vyhlásil Božik a zdôraznil, že demokracia má svoje pravidlá, moc svoje hranice a sloboda každého sa spája so zodpovednosťou voči druhým.
Odkaz 17. novembra tak podľa predsedu ZMOS nie je len o minulosti, ale aj o tom, ako sa ľudia k sebe správajú dnes, ako dokážu spolupracovať, hoci majú odlišné názory a aké mestá, obce a celú spoločnosť zanechajú ďalším generáciám. „Slobodu sme získali, no úctu, rešpekt a demokratické hodnoty si musíme uchovávať každý deň,“ uzavrel Božik.
17. november 1989 odštartoval pád komunistického režimu
Pred 37 rokmi 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939. Brutálny policajný zákrok proti účastníkom na Národnej triede v Prahe vyvolal rozhorčenie verejnosti a protestné akcie. Do štrajku po vysokých školách v Československu vstúpili herci divadiel, od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR. Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN), 24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk na podporu demokratických požiadaviek.
Federálne zhromaždenie 29. novembra zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla. V decembri prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom, v ten istý deň prezident odstúpil. 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.
Zdroj: SITA.sk - Demokracia potrebuje nielen pravidlá a inštitúcie, ale aj ľudí, ktorí rešpektujú jej hranice. ZMOS pripomína odkaz 17. novembra © SITA Všetky práva vyhradené.
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