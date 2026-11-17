Srbskí študenti preberajú moc v parlamente, po 14 rokoch posielajú Vučičovu stranu do opozície
Historické víťazstvo protestného hnutia otvára cestu k novej vláde. Srbsko čaká aj výber premiéra a predčasné prezidentské voľby. V
17.11.2026 (SITA.sk) - Historické víťazstvo protestného hnutia otvára cestu k novej vláde. Srbsko čaká aj výber premiéra a predčasné prezidentské voľby.
Študentská listina získala v predčasných voľbách 25. októbra presvedčivú väčšinu 140 z 250 parlamentných kresiel.
Vučičova koalícia obsadila 103 mandátov a zvyšných sedem pripadlo menšinovým stranám. Víťazné hnutie tak môže zostaviť vládu bez koaličných partnerov.
„Veľmi vážne sa pripravujeme na všetko, čo nás čaká. Študujeme zákony, parlamentné postupy aj povinnosti poslancov,“ povedala agentúre AFP kandidátka Študentskej listiny Mirjana Nikoličová.
Víťazstvo študentov zavŕšilo takmer dva roky masových protivládnych protestov, ktoré vyvolalo zrútenie prístreška na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Tragédia si vyžiadala 16 životov a vyvolala rozsiahle obvinenia z korupcie.
Nový parlament má v utorok potvrdiť mandáty poslancov a zvoliť si vedenie. Doterajšia predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová uviedla, že „všetky podmienky na zvolanie ustanovujúcej schôdze boli splnené“.
Zvolenie nového predsedu parlamentu bude mať aj mimoriadny ústavný význam. Keďže Vučič v septembri predčasne odstúpil z prezidentskej funkcie, nový šéf zákonodarného zboru sa zároveň stane zastupujúcim prezidentom.
Študentské hnutie má následne 90 dní na zostavenie vlády. Sľubuje rozsiahle protikorupčné reformy, zlepšenie zdravotníctva a školstva i zdvojnásobenie obranného rozpočtu.
Nová vláda bude musieť riešiť aj vzťahy s Ruskom, pokračovanie európskej integrácie a spor o Kosovo, ktorého nezávislosť Belehrad neuznáva.
Srbsko zároveň čakajú predčasné prezidentské voľby. Vyhlásiť ich treba do 27. novembra a uskutočniť najneskôr 27. decembra. Vučič už kandidovať nemôže, pretože ústava obmedzuje výkon prezidentskej funkcie na dve funkčné obdobia.
Zdroj: SITA.sk - Srbskí študenti preberajú moc v parlamente, po 14 rokoch posielajú Vučičovu stranu do opozície © SITA Všetky práva vyhradené.
V Srbsku sa v utorok začína nová politická éra. Poslanci víťaznej Študentskej listiny prvýkrát zasadnú do parlamentu, čím sa po 14 rokoch končí parlamentná dominancia Srbskej pokrokovej strany (SNS) bývalého prezidenta Aleksandra Vučiča. Ustanovujúca schôdza Národného zhromaždenia sa začalo o 10.00 hod.
Bývalý prezident v opozícii
Vučičova koalícia obsadila 103 mandátov a zvyšných sedem pripadlo menšinovým stranám. Víťazné hnutie tak môže zostaviť vládu bez koaličných partnerov.
„Veľmi vážne sa pripravujeme na všetko, čo nás čaká. Študujeme zákony, parlamentné postupy aj povinnosti poslancov,“ povedala agentúre AFP kandidátka Študentskej listiny Mirjana Nikoličová.
Víťazstvo študentov zavŕšilo takmer dva roky masových protivládnych protestov, ktoré vyvolalo zrútenie prístreška na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Tragédia si vyžiadala 16 životov a vyvolala rozsiahle obvinenia z korupcie.
Nový predseda parlamentu
Nový parlament má v utorok potvrdiť mandáty poslancov a zvoliť si vedenie. Doterajšia predsedníčka parlamentu Ana Brnabičová uviedla, že „všetky podmienky na zvolanie ustanovujúcej schôdze boli splnené“.
Zvolenie nového predsedu parlamentu bude mať aj mimoriadny ústavný význam. Keďže Vučič v septembri predčasne odstúpil z prezidentskej funkcie, nový šéf zákonodarného zboru sa zároveň stane zastupujúcim prezidentom.
Boj proti korupcii aj vzťahy s Ruskom
Študentské hnutie má následne 90 dní na zostavenie vlády. Sľubuje rozsiahle protikorupčné reformy, zlepšenie zdravotníctva a školstva i zdvojnásobenie obranného rozpočtu.
Nová vláda bude musieť riešiť aj vzťahy s Ruskom, pokračovanie európskej integrácie a spor o Kosovo, ktorého nezávislosť Belehrad neuznáva.
Srbsko zároveň čakajú predčasné prezidentské voľby. Vyhlásiť ich treba do 27. novembra a uskutočniť najneskôr 27. decembra. Vučič už kandidovať nemôže, pretože ústava obmedzuje výkon prezidentskej funkcie na dve funkčné obdobia.
Zdroj: SITA.sk - Srbskí študenti preberajú moc v parlamente, po 14 rokoch posielajú Vučičovu stranu do opozície © SITA Všetky práva vyhradené.
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