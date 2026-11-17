Vláda schválila tretiu kandidátku na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva
Mandát súčasnej sudkyne za Slovenskú republiku pri Európskom súde pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu uplynul 28. decembra 2024. Treťou kandidátkou na post na sudcu
17.11.2026 (SITA.sk) - Mandát súčasnej sudkyne za Slovenskú republiku pri Európskom súde pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu uplynul 28. decembra 2024.
Treťou kandidátkou na post na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku bude Lucia Horvátová. Rozhodla to tom v utorok vláda, keď odobrila rozhodnutie Súdnej rady SR z 10. novembra. Horvátová momentálne pôsobí ako sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne.
Mandát súčasnej sudkyne za Slovenskú republiku pri Európskom súde pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu uplynul 28. decembra 2024, pričom vo funkcií zotrvala do 31. augusta 2025. Súdna rada na svojom zasadnutí dňa 17. júna 2025 zvolila dvoch kandidátov na sudcu ESĽP a to Branislava Jablonku a Ondreja Laciaka.
Na zasadnutí dňa 16. decembra 2025 zvolila súdna rada Katarínu Roskoványi za tretieho kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Vláda následne uznesením z januára 2026 schválila trojicu kandidátov. Dňa 21. júla však kandidát Branislav Jablonka oznámil predsedníčke Súdnej rady SR Marcele Kosovej, že svoj súhlas s kandidatúrou berie späť.
Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súdny orgán, v ktorom pôsobia sudcovia nominovaní za jednotlivé členské štáty Rady Európy. Slovenská republika zastúpená vládou je v rámci tohto systému povinná predložiť trojicu kandidátov, pričom následne Parlamentné zhromaždenie Rady Európy zvolí jedného z nich. Zvolený kandidát bude v nasledujúcom funkčnom období na súde zastupovať SR.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila tretiu kandidátku na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva © SITA Všetky práva vyhradené.
Treťou kandidátkou na post na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku bude Lucia Horvátová. Rozhodla to tom v utorok vláda, keď odobrila rozhodnutie Súdnej rady SR z 10. novembra. Horvátová momentálne pôsobí ako sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne.
Mandát súčasnej sudkyne za Slovenskú republiku pri Európskom súde pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu uplynul 28. decembra 2024, pričom vo funkcií zotrvala do 31. augusta 2025. Súdna rada na svojom zasadnutí dňa 17. júna 2025 zvolila dvoch kandidátov na sudcu ESĽP a to Branislava Jablonku a Ondreja Laciaka.
Na zasadnutí dňa 16. decembra 2025 zvolila súdna rada Katarínu Roskoványi za tretieho kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Vláda následne uznesením z januára 2026 schválila trojicu kandidátov. Dňa 21. júla však kandidát Branislav Jablonka oznámil predsedníčke Súdnej rady SR Marcele Kosovej, že svoj súhlas s kandidatúrou berie späť.
Európsky súd pre ľudské práva je medzinárodný súdny orgán, v ktorom pôsobia sudcovia nominovaní za jednotlivé členské štáty Rady Európy. Slovenská republika zastúpená vládou je v rámci tohto systému povinná predložiť trojicu kandidátov, pričom následne Parlamentné zhromaždenie Rady Európy zvolí jedného z nich. Zvolený kandidát bude v nasledujúcom funkčnom období na súde zastupovať SR.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila tretiu kandidátku na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva © SITA Všetky práva vyhradené.
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