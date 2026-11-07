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S prezutím nečakajte na prvý sneh. Čo vodičom prikazuje zákon a vyhláška?

Objednajte sa čo najskôr do servisu, nech vás neprekvapí náhla zmena poveternostných podmienok a prvé sneženie. Predídete tým možným nebezpečným situáciám, kolíziám alebo havárii.

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Na snímke výmena zimných pneumatík za letné pneumatiky v pneuservise v Bratislave. Hraničná teplotou pre prezutie pneumatík zo zimných na letné je 7 ° C.
Na snímke výmena zimných pneumatík za letné pneumatiky v pneuservise v Bratislave. Hraničná teplotou pre prezutie pneumatík zo zimných na letné je 7 ° C.

Polícia upozorňuje motoristov, aby prípravu auta na zimu neodkladali. Pri osobných vozidlách však povinnosť používať zimné pneumatiky neurčuje konkrétny dátum. Rozhodujú podmienky na ceste aj tie, ktoré možno počas plánovanej jazdy očakávať. Predpisy zároveň stanovujú minimálnu hĺbku dezénu.

Výmenu letných pneumatík za zimné je vhodné vybaviť ešte pred prvým snežením. Polícia pripomenula, že včasná návšteva servisu a údržba vozidla pomáhajú predchádzať nebezpečným situáciám pri náhlej zmene počasia.

Pri osobných autách rozhoduje stav vozovky

Podľa § 38 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke musia mať osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá kategórií M1 a N1 predpísané zimné pneumatiky na všetkých nápravách, ak vozovku pokrýva súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza.

Vodič musí túto podmienku splniť aj vtedy, keď možno vzhľadom na ročné obdobie takéto podmienky predpokladať na trase. Nestačí teda posudzovať iba cestu pred domom.

Pre autobusy a nákladné vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 platí aj pevné obdobie od 15. novembra do 31. marca. Predpísané pneumatiky musia mať aspoň na jednej hnacej náprave; povinnosť platí aj mimo tohto obdobia pri uvedených zimných podmienkach.

Vyhláška stanovuje minimálne tri milimetre

Technické požiadavky upravuje vyhláška č. 134/2018 Z. z. Podľa § 14 ods. 10 písm. b) musí byť hĺbka hlavných drážok pneumatík najmenej 3 milimetre, keď pre vozidlá kategórií M a N platí povinnosť používať zimné pneumatiky.

Ide o zákonné minimum. Vyhláška hlavné drážky definuje ako široké drážky v stredovej časti dezénu, ktorá pokrýva približne tri štvrtiny šírky jazdnej plochy pneumatiky.

Kontrola by sa nemala skončiť pri meraní dezénu. Pneumatiky nesmú mať trhliny ani poškodenia, ktoré odhaľujú alebo narúšajú kordovú kostru. Na jednej náprave musia byť použité zhodné pneumatiky podľa požiadaviek vyhlášky.

Rozhoduje aj označenie pneumatiky

Slovenský zákon uznáva pneumatiky na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo označením M+S, M.S či M&S. Pri celoročných pneumatikách preto samotný obchodný názov nestačí – musia spĺňať predpísané označenie aj technické požiadavky.

Príprava na zimu sa prezutím nekončí

Popri pneumatikách je vhodné preveriť batériu, osvetlenie, stierače a prevádzkové kvapaliny. Na tieto súčasti zimnej prípravy upozornil aj hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Včasná kontrola môže odhaliť nedostatky ešte predtým, ako sa prejavia počas mrazivého rána alebo jazdy v zhoršenej viditeľnosti.

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