Politológ: Koalícia stratila väčšinu, no radosť opozície je len dočasná. Budúce vládnutie bude ako „permanentné pytačky“
Koalícia podľa Koziaka dlhodobo ukazuje, že novela zákona týkajúca sa kajúcnikov je pre nich dôležitejšia, než čokoľvek iné, čo schvaľujú. Utorkové dianie v parlamente možno vnímať v ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Koalícia podľa Koziaka dlhodobo ukazuje, že novela zákona týkajúca sa kajúcnikov je pre nich dôležitejšia, než čokoľvek iné, čo schvaľujú.
Utorkové dianie v parlamente možno vnímať v niekoľkých rovinách. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Tomáš Koziak. Poukázal na to, že hlasovanie o posunutí novely Trestného poriadku týkajúcej sa takzvaných kajúcnikov do tretieho čítania bolo vyrovnané, 75 poslancov bolo za a 75 proti.
"Prvá vec, ktorú vidíme je, že pán Taraba dodržal slovo, že nebude hlasovať za tento návrh. Len potvrdil, čo avizoval,” uviedol Koziak na margo hlasovania bývalého ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten hlasoval proti, rovnako aj s ním prepojení poslanci Peter Slyško a Roman Malatinec.
Koziak dodal, že druhá vec je to, že sa potvrdilo, že vládna koalícia stratila väčšinu v parlamente. "Bola to radosť na strane opozície, ale treba povedať, že táto radosť je len dočasná. Viem si predstaviť, čo teraz nasleduje. To aj opoziční predstavitelia avizovali, že príde séria rokovaní, ktorá vyústi do toho, že zrejme pán Taraba, alebo niekto z opozície, za tento návrh zahlasuje. Neviem si predstaviť, že by tak dôležitá záležitosť, akou je táto novela nebola v parlamente schválená,” vraví politológ.
Koalícia podľa neho dlhodobo ukazuje, že novela zákona týkajúca sa kajúcnikov je pre nich dôležitejšia, než čokoľvek iné, čo schvaľujú. "Naozaj si neviem predstaviť, že to nechajú len tak a vzdajú sa možnosti, aby táto novela prešla,” dodal.
Koziak tiež poukázal, že aj samotný Taraba nezdôvodnil nepodporenie návrhu principiálnymi dôvodmi, ale skôr tým, že vládna koalícia s ním nerokovala. "On sám akoby koalícii poslal odkaz - som tu, rokujte so mnou a snáď sa budeme vedieť dohodnúť,” vraví politológ.
Stotožňuje sa s tvrdením opozície o tom, že ide o dočasnú záležitosť, a napokon sa Tarabu alebo niekoho iného podarí presvedčiť, a to vo všetkých možných významoch tohto slova. Taraba podľa neho napokon za daný zákon zahlasuje. "Nepovedal, že je nejako výrazne proti, len že je otvorený rokovaniu, a že sa ho dotklo, že koalícia s ním nerokovala,” uviedol Koziak.
Aj po hlasovaní predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter poukázal, že Taraba novelu ešte v pozícii ministra podporil. "To je pravda, tým naznačili, že pán Taraba ten problém principiálne nemá a nejde o vecný problém, ale je to záležitosť toho, aby sa o tom viac diskutovalo. Tie rokovania už určite začali prebiehať a uvidíme, či ten výsledok bude už zajtra dopoludnia, alebo či sa pán Taraba nechá pýtať a lámať, a kedy ten výsledok bude. Ale čo je možné povedať - pán Taraba bude určite veľmi drahou nevestou, keď už mám použiť takýto slovník,” myslí si politológ.
Z dlhodobého hľadiska podľa Koziaka pre koalíciu a jej budúce fungovanie vyplýva to, že v každom prípade stratila väčšinu a vládnutie bude ako "permanentné pytačky”. "Čakajú nás permanentné pytačky, keď koalícia, aby prešli pre ňu dôležité zákony, bude v stave naháňania parlamentnej väčšiny,” myslí si.
Politológ dodal, že zabezpečovanie parlamentnej väčšiny bude pre stranu Smer-SD drahé. "Ukazuje sa, že strany, a tí, ktorí v parlamente akože zastupujú vládnu koalíciu, si môžu pýtať a zvyšovať svoju cenu za hlasovanie,” poznamenal. "Pre koalíciu to bude čoraz drahšie,” nazdáva sa.
Koziak tiež podotkol, že sa blížime ku koncu volebného obdobia, a teda politické strany v koalícii začínajú čoraz viac hrať za seba. "Aby sa pred voľbami ukázali voličom v dobrom svetle, že nemusia so všetkým súhlasiť a nebudú schvaľovať nepopulárne opatrenia,” vysvetlil. I to podľa jeho názoru prispeje k nižšej súdržnosti koalície a menšej disciplíne pri schvaľovaní vládnych návrhov.
Parlament neposunul do tretieho čítania novelu o "kajúcnikoch". Za návrh hlasovalo 75 poslancov a 75 bolo proti. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) informoval, že o návrhu budú opäť rokovať v stredu 11. novembra o 11:00. Koalícii k posunutiu zákona do tretieho čítania chýbal hlas. Tomáš Taraba už vopred avizoval, že novelu o kajúcnikoch v tomto znení nepodporí.
Zdroj: SITA.sk - Politológ: Koalícia stratila väčšinu, no radosť opozície je len dočasná. Budúce vládnutie bude ako „permanentné pytačky“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Utorkové dianie v parlamente možno vnímať v niekoľkých rovinách. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ Tomáš Koziak. Poukázal na to, že hlasovanie o posunutí novely Trestného poriadku týkajúcej sa takzvaných kajúcnikov do tretieho čítania bolo vyrovnané, 75 poslancov bolo za a 75 proti.
"Prvá vec, ktorú vidíme je, že pán Taraba dodržal slovo, že nebude hlasovať za tento návrh. Len potvrdil, čo avizoval,” uviedol Koziak na margo hlasovania bývalého ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ten hlasoval proti, rovnako aj s ním prepojení poslanci Peter Slyško a Roman Malatinec.
Strata väčšiny v parlamente
Koziak dodal, že druhá vec je to, že sa potvrdilo, že vládna koalícia stratila väčšinu v parlamente. "Bola to radosť na strane opozície, ale treba povedať, že táto radosť je len dočasná. Viem si predstaviť, čo teraz nasleduje. To aj opoziční predstavitelia avizovali, že príde séria rokovaní, ktorá vyústi do toho, že zrejme pán Taraba, alebo niekto z opozície, za tento návrh zahlasuje. Neviem si predstaviť, že by tak dôležitá záležitosť, akou je táto novela nebola v parlamente schválená,” vraví politológ.
Koalícia podľa neho dlhodobo ukazuje, že novela zákona týkajúca sa kajúcnikov je pre nich dôležitejšia, než čokoľvek iné, čo schvaľujú. "Naozaj si neviem predstaviť, že to nechajú len tak a vzdajú sa možnosti, aby táto novela prešla,” dodal.
Taraba nezdôvodnil nepodporenie návrhu
Koziak tiež poukázal, že aj samotný Taraba nezdôvodnil nepodporenie návrhu principiálnymi dôvodmi, ale skôr tým, že vládna koalícia s ním nerokovala. "On sám akoby koalícii poslal odkaz - som tu, rokujte so mnou a snáď sa budeme vedieť dohodnúť,” vraví politológ.
Stotožňuje sa s tvrdením opozície o tom, že ide o dočasnú záležitosť, a napokon sa Tarabu alebo niekoho iného podarí presvedčiť, a to vo všetkých možných významoch tohto slova. Taraba podľa neho napokon za daný zákon zahlasuje. "Nepovedal, že je nejako výrazne proti, len že je otvorený rokovaniu, a že sa ho dotklo, že koalícia s ním nerokovala,” uviedol Koziak.
Aj po hlasovaní predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter poukázal, že Taraba novelu ešte v pozícii ministra podporil. "To je pravda, tým naznačili, že pán Taraba ten problém principiálne nemá a nejde o vecný problém, ale je to záležitosť toho, aby sa o tom viac diskutovalo. Tie rokovania už určite začali prebiehať a uvidíme, či ten výsledok bude už zajtra dopoludnia, alebo či sa pán Taraba nechá pýtať a lámať, a kedy ten výsledok bude. Ale čo je možné povedať - pán Taraba bude určite veľmi drahou nevestou, keď už mám použiť takýto slovník,” myslí si politológ.
Budúce fungovanie koalície
Z dlhodobého hľadiska podľa Koziaka pre koalíciu a jej budúce fungovanie vyplýva to, že v každom prípade stratila väčšinu a vládnutie bude ako "permanentné pytačky”. "Čakajú nás permanentné pytačky, keď koalícia, aby prešli pre ňu dôležité zákony, bude v stave naháňania parlamentnej väčšiny,” myslí si.
Politológ dodal, že zabezpečovanie parlamentnej väčšiny bude pre stranu Smer-SD drahé. "Ukazuje sa, že strany, a tí, ktorí v parlamente akože zastupujú vládnu koalíciu, si môžu pýtať a zvyšovať svoju cenu za hlasovanie,” poznamenal. "Pre koalíciu to bude čoraz drahšie,” nazdáva sa.
Koziak tiež podotkol, že sa blížime ku koncu volebného obdobia, a teda politické strany v koalícii začínajú čoraz viac hrať za seba. "Aby sa pred voľbami ukázali voličom v dobrom svetle, že nemusia so všetkým súhlasiť a nebudú schvaľovať nepopulárne opatrenia,” vysvetlil. I to podľa jeho názoru prispeje k nižšej súdržnosti koalície a menšej disciplíne pri schvaľovaní vládnych návrhov.
Parlament neposunul do tretieho čítania novelu o "kajúcnikoch". Za návrh hlasovalo 75 poslancov a 75 bolo proti. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) informoval, že o návrhu budú opäť rokovať v stredu 11. novembra o 11:00. Koalícii k posunutiu zákona do tretieho čítania chýbal hlas. Tomáš Taraba už vopred avizoval, že novelu o kajúcnikoch v tomto znení nepodporí.
Zdroj: SITA.sk - Politológ: Koalícia stratila väčšinu, no radosť opozície je len dočasná. Budúce vládnutie bude ako „permanentné pytačky“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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