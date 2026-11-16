Le Penová chce zastaviť finančnú pomoc Ukrajine, Paríž sľubuje tvrdý postoj voči Rusku
Kandidátka na prezidentku odmieta ďalšie financovanie Kyjeva. Francúzska diplomacia chce pri rokovaniach s Moskvou brániť bezpečnosť Európy „zubami aj nechtami". Francúzska ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Kandidátka na prezidentku odmieta ďalšie financovanie Kyjeva. Francúzska diplomacia chce pri rokovaniach s Moskvou brániť bezpečnosť Európy „zubami aj nechtami".
„Stav francúzskych verejných financií už krajine v nadchádzajúcich mesiacoch neumožní poskytovať Ukrajine finančnú pomoc,“ uviedla Le Penová.
Zdôraznila však, že Paríž dodrží existujúce záväzky vrátane európskej pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot medzitým na rokovaní ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) v Bruseli prisľúbil nekompromisnú obranu európskych bezpečnostných záujmov.
„Nie je na iných, aby Európanom diktovali podmienky ich vlastnej bezpečnosti. Základné princípy, ku ktorým sa hlásime, budeme brániť zubami-nechtami,“ vyhlásil.
Lídri EÚ minulý týždeň rozhodli, že Európu budú pri prípadných rokovaniach s Moskvou zastupovať Francúzsko, Británia, Nemecko, Taliansko, Poľsko a inštitúcie únie. Teraz pripravujú spoločný vyjednávací mandát.
Rusko sa pritom usiluje presadiť zásadnú revíziu európskeho bezpečnostného usporiadania vrátane obmedzenia prítomnosti NATO a jeho ďalšieho rozširovania. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul tieto požiadavky odmietol.
„Nepotrebujeme novú bezpečnostnú architektúru. Potrebujeme len, aby všetci rešpektovali tú existujúcu,“ zdôraznil.
Európski predstavitelia trvajú na zastavení ruskej invázie pred rokovaniami o širšej bezpečnosti kontinentu. Termín ďalšieho kola rozhovorov zatiaľ nie je stanovený.
Zdroj: SITA.sk - Le Penová chce zastaviť finančnú pomoc Ukrajine, Paríž sľubuje tvrdý postoj voči Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska krajne pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová v pondelok vyhlásila, že v prípade víťazstva v budúcoročných voľbách zastaví ďalšiu finančnú pomoc Ukrajine.
Jej vyjadrenie prišlo po stretnutí s ukrajinským veľvyslancom v Paríži a v čase, keď sa Francúzsko pripravuje na účasť na mierových rokovaniach s Ruskom.
„Stav francúzskych verejných financií už krajine v nadchádzajúcich mesiacoch neumožní poskytovať Ukrajine finančnú pomoc,“ uviedla Le Penová.
Zdôraznila však, že Paríž dodrží existujúce záväzky vrátane európskej pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur.
Nekompromisná obrana
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot medzitým na rokovaní ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) v Bruseli prisľúbil nekompromisnú obranu európskych bezpečnostných záujmov.
„Nie je na iných, aby Európanom diktovali podmienky ich vlastnej bezpečnosti. Základné princípy, ku ktorým sa hlásime, budeme brániť zubami-nechtami,“ vyhlásil.
Lídri EÚ minulý týždeň rozhodli, že Európu budú pri prípadných rokovaniach s Moskvou zastupovať Francúzsko, Británia, Nemecko, Taliansko, Poľsko a inštitúcie únie. Teraz pripravujú spoločný vyjednávací mandát.
Rusko chce revidovať
Rusko sa pritom usiluje presadiť zásadnú revíziu európskeho bezpečnostného usporiadania vrátane obmedzenia prítomnosti NATO a jeho ďalšieho rozširovania. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul tieto požiadavky odmietol.
„Nepotrebujeme novú bezpečnostnú architektúru. Potrebujeme len, aby všetci rešpektovali tú existujúcu,“ zdôraznil.
Európski predstavitelia trvajú na zastavení ruskej invázie pred rokovaniami o širšej bezpečnosti kontinentu. Termín ďalšieho kola rozhovorov zatiaľ nie je stanovený.
Zdroj: SITA.sk - Le Penová chce zastaviť finančnú pomoc Ukrajine, Paríž sľubuje tvrdý postoj voči Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
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