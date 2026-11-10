Televízory OLED aj práčky až o polovicu lacnejšie: LG odštartovalo Black Friday
Kto si chce doma vylepšiť filmové večery alebo konečne vymeniť starú práčku za výhodnú cenu, má na to celý november. Na stránke LG sú do 30. novembra 2026 ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Kto si chce doma vylepšiť filmové večery alebo konečne vymeniť starú práčku za výhodnú cenu, má na to celý november.
Na stránke LG sú do 30. novembra 2026 zľavnené vybrané televízory, domáce spotrebiče a monitory, medzi nimi aj tohtoročný rad OLED evo C6 či set práčky a sušičky. K vybraným spotrebičom navyše od 16. novembra pribudne balíček kórejskej pleťovej kozmetiky belif.
Tohtoročný rad LG OLED evo C6 je na Black Friday zľavnený vo veľkostiach od 42 do 83 palcov. Obrazovka OLED rozsvieti každý bod obrazu samostatne, preto nepotrebuje podsvietenie. Najväčší model má uhlopriečku 210 centimetrov. Televízor po kúpe len tak nezastará: systém webOS bude podľa LG dostávať aktualizácie až päť rokov. A kto namiesto filmu siahne po hernej konzole, ocení obnovovaciu frekvenciu až 165 Hz.
V zime visí bielizeň na sušiaku pokojne až do druhého dňa a vlhkosť zostáva v byte. LG WashTower spája práčku a sušičku do jednej veže. Vyperie až 12 kg bielizne a usuší 10 kg. S funkciou TurboWash 360° máte oprané za 39 minút. Práčka vie prať aj parou a program pre alergikov zníži množstvo alergénov až o 99,9 %. Pri sušičke si v režime EcoHybrid vyberiete, či chcete šetriť energiu alebo čas, a kondenzátor sa čistí sám. Pranie môžete ovládať aj v aplikácii LG ThinQ.
Čo doma ušetrí technika, môžete venovať sebe. Na tejto myšlienke LG postavilo druhú novembrovú akciu. Od 16. novembra dostanú zákazníci k vybraným spotrebičom balíček kozmetiky kórejskej značky belif, ktorá rovnako ako LG Electronics patrí do skupiny LG Group. Prichádza v čase, keď kúrenie vysušuje vzduch v bytoch a s ním aj pleť. Belif stavia na hydratácii, ktorá je základom kórejského trendu glass skin.
Balíčky sú tri, od základného so sérom a hydratačným krémom Aqua Bomb až po verziu s očným gélom a nočnou maskou. Večernú starostlivosť o pleť tak zvládnete, kým sa perie bielizeň.
Black Friday platí iba na oficiálnej stránke lg.sk. Prihlásite sa do zákazníckeho účtu alebo si ho založíte, vložíte produkt do košíka a zľava sa ukáže sama. Platí na jeden kus z každého modelu a nedá sa kombinovať s inými akciami e-shopu. O kozmetický balíček požiadate tak, že po nákupe vybraného spotrebiča napíšete recenziu na LG.sk a najskôr 14 dní, najneskôr však 4 týždne po nákupe sa zaregistrujete na lgcashback.com/sk. Akcia s kozmetikou platí do 4. januára 2027.
Podmienky Black Friday nájdete na www.lg.com/sk/promotions/black-friday/, podmienky akcie s kozmetikou belif na www.lg.com/sk/promotions/k-beauty/.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Televízory OLED aj práčky až o polovicu lacnejšie: LG odštartovalo Black Friday © SITA Všetky práva vyhradené.
Na stránke LG sú do 30. novembra 2026 zľavnené vybrané televízory, domáce spotrebiče a monitory, medzi nimi aj tohtoročný rad OLED evo C6 či set práčky a sušičky. K vybraným spotrebičom navyše od 16. novembra pribudne balíček kórejskej pleťovej kozmetiky belif.
Zhrnutie správy:
- Black Friday na LG.sk platí do 30. 11. 2026, zľavy dosahujú až 50 %.
- V ponuke sú okrem iného televízory LG OLED evo C6 a set práčky na 10 kg so sušičkou na 9 kg.
- Zľava sa v košíku zobrazí automaticky po prihlásení alebo registrácii na LG.sk.
- Od 16. 11. 2026 do 4. 1. 2027 dostanete k vybraným spotrebičom kórejskú kozmetiku belif ako darček.
Tohtoročný rad LG OLED evo C6 je na Black Friday zľavnený vo veľkostiach od 42 do 83 palcov. Obrazovka OLED rozsvieti každý bod obrazu samostatne, preto nepotrebuje podsvietenie. Najväčší model má uhlopriečku 210 centimetrov. Televízor po kúpe len tak nezastará: systém webOS bude podľa LG dostávať aktualizácie až päť rokov. A kto namiesto filmu siahne po hernej konzole, ocení obnovovaciu frekvenciu až 165 Hz.
Bielizeň bez sušiaka
V zime visí bielizeň na sušiaku pokojne až do druhého dňa a vlhkosť zostáva v byte. LG WashTower spája práčku a sušičku do jednej veže. Vyperie až 12 kg bielizne a usuší 10 kg. S funkciou TurboWash 360° máte oprané za 39 minút. Práčka vie prať aj parou a program pre alergikov zníži množstvo alergénov až o 99,9 %. Pri sušičke si v režime EcoHybrid vyberiete, či chcete šetriť energiu alebo čas, a kondenzátor sa čistí sám. Pranie môžete ovládať aj v aplikácii LG ThinQ.
Čas, ktorý zostane pre seba
Čo doma ušetrí technika, môžete venovať sebe. Na tejto myšlienke LG postavilo druhú novembrovú akciu. Od 16. novembra dostanú zákazníci k vybraným spotrebičom balíček kozmetiky kórejskej značky belif, ktorá rovnako ako LG Electronics patrí do skupiny LG Group. Prichádza v čase, keď kúrenie vysušuje vzduch v bytoch a s ním aj pleť. Belif stavia na hydratácii, ktorá je základom kórejského trendu glass skin.
Balíčky sú tri, od základného so sérom a hydratačným krémom Aqua Bomb až po verziu s očným gélom a nočnou maskou. Večernú starostlivosť o pleť tak zvládnete, kým sa perie bielizeň.
Ako nakúpiť
Black Friday platí iba na oficiálnej stránke lg.sk. Prihlásite sa do zákazníckeho účtu alebo si ho založíte, vložíte produkt do košíka a zľava sa ukáže sama. Platí na jeden kus z každého modelu a nedá sa kombinovať s inými akciami e-shopu. O kozmetický balíček požiadate tak, že po nákupe vybraného spotrebiča napíšete recenziu na LG.sk a najskôr 14 dní, najneskôr však 4 týždne po nákupe sa zaregistrujete na lgcashback.com/sk. Akcia s kozmetikou platí do 4. januára 2027.
Podmienky Black Friday nájdete na www.lg.com/sk/promotions/black-friday/, podmienky akcie s kozmetikou belif na www.lg.com/sk/promotions/k-beauty/.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Televízory OLED aj práčky až o polovicu lacnejšie: LG odštartovalo Black Friday © SITA Všetky práva vyhradené.
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