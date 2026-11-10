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Podľa viceprezidenta AFC je Infantino favorit na znovuzvolenie na post prezidenta FIFA

Podpora Gianniho Infantina v prostredí Ázijskej futbalovej konfederácie rastie. Znovuzvolenie Gianniho Infantina ako prezidenta

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10.11.2026 (SITA.sk) - Podpora Gianniho Infantina v prostredí Ázijskej futbalovej konfederácie rastie.

Znovuzvolenie Gianniho Infantina ako prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) je podľa viceprezidenta Ázijskej futbalovej konfederácie (AFC) Hashema Haidariho prakticky istá. "Plne a verejne podporujeme Infantina,“ vyhlásil Haidar, ktorý je zároveň prezident Libanonského futbalového zväzu. Stalo sa tak počas podujatia v Libanone, súčasťou ktorého bol aj Infantino.

Infantino pritom čelil výraznej kritike a výzvam na odstúpenie po tom, čo sa v júli objavili plány na predaj komerčných práv aj k majstrovstvám sveta. Pôvodne sa zdalo, že bude mať silného protivníka, keďže Európska futbalová únia (UEFA), CONCACAF zo Severnej a Strednej Ameriky aj AFC stáli proti nemu.

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Po rozhodnutí AFC podporiť 56-ročného Švajčiara však Infantino vystupuje ako favorit na štvrté a záverečné funkčné obdobie prezidenta FIFA. O všetkom sa rozhodne v marci 2027 v Maroku.

Čestný prezident Japonského futbalového zväzu Kozo Tašima minulý týždeň oznámil kandidatúru na post prezidenta FIFA. Podľa Haidara mu však chýba širšia globálna podpora. "Kozo Tašima získa možno niekoľko hlasov, ale konkurencia je ťažká, pretože vedenie FIFA vyžaduje udržiavanie vzťahov vo všetkých regiónoch sveta,“ dodal Haidar.

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Gianni Infantino sa tak môže spoliehať na pevný mandát, keďže získal podporu nielen Ázie, ale aj futbalových konfederačných blokov z Afriky a Južnej Ameriky, čo značne posilňuje jeho pozíciu pred chystanými voľbami.


Zdroj: SITA.sk - Podľa viceprezidenta AFC je Infantino favorit na znovuzvolenie na post prezidenta FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.

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