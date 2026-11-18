Hakeri päť rokov prenikali do systémov bulharskej vlády, ukradli milióny dokumentov
Úrady odhalili najväčšiu kybernetickú špionáž v histórii krajiny. Útočníci získali citlivé informácie o fungovaní štátu. Bulharská ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Úrady odhalili najväčšiu kybernetickú špionáž v histórii krajiny. Útočníci získali citlivé informácie o fungovaní štátu.
„Ide o najdlhšie trvajúci a najrozsiahlejší prípad kybernetickej špionáže, aký bol kedy zaznamenaný proti bulharskej štátnej správe,“ vyhlásil minister pre digitálne záležitosti Ivan Vasilev.
Útočníci získali prístup k systémom, prostredníctvom ktorých si štátne inštitúcie vymieňajú dokumenty. Ukradnuté údaje obsahovali aj citlivé informácie o fungovaní bulharských úradov.
„Zistili sme, že do bulharských systémov preniklo od roku 2021 niekoľko medzinárodných hackerských skupín,“ uviedol minister. Krajiny, z ktorých útočníci pôsobili, nešpecifikoval.
Podľa Vasileva zatiaľ neexistujú dôkazy, že ukradnuté dokumenty skončili na dark webe alebo že boli kompromitované osobné údaje bulharských občanov.
Prienik odhalili v auguste pomocou nového systému monitorovania kybernetickej bezpečnosti vládnych sietí. Prípad odovzdali prokuratúre, ktorá má preveriť aj prípadnú zodpovednosť štátnych orgánov.
Bulharsko čelilo závažnému kybernetickému útoku už v roku 2019, keď hakeri prenikli do databáz daňového úradu a získali daňové, príjmové a ďalšie osobné údaje miliónov ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Hakeri päť rokov prenikali do systémov bulharskej vlády, ukradli milióny dokumentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Bulharská vláda oznámila v stredu odhalenie rozsiahlej kybernetickej špionážnej operácie, počas ktorej medzinárodné hakerské skupiny od roku 2021 prenikali do štátnych informačných systémov a získali údaje zodpovedajúce viac ako 62 miliónom strán úradných dokumentov.
Vymieňali si dokumenty
Útočníci získali prístup k systémom, prostredníctvom ktorých si štátne inštitúcie vymieňajú dokumenty. Ukradnuté údaje obsahovali aj citlivé informácie o fungovaní bulharských úradov.
„Zistili sme, že do bulharských systémov preniklo od roku 2021 niekoľko medzinárodných hackerských skupín,“ uviedol minister. Krajiny, z ktorých útočníci pôsobili, nešpecifikoval.
Podľa Vasileva zatiaľ neexistujú dôkazy, že ukradnuté dokumenty skončili na dark webe alebo že boli kompromitované osobné údaje bulharských občanov.
Bulhari majú skúsenosti
Prienik odhalili v auguste pomocou nového systému monitorovania kybernetickej bezpečnosti vládnych sietí. Prípad odovzdali prokuratúre, ktorá má preveriť aj prípadnú zodpovednosť štátnych orgánov.
Bulharsko čelilo závažnému kybernetickému útoku už v roku 2019, keď hakeri prenikli do databáz daňového úradu a získali daňové, príjmové a ďalšie osobné údaje miliónov ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Hakeri päť rokov prenikali do systémov bulharskej vlády, ukradli milióny dokumentov © SITA Všetky práva vyhradené.
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