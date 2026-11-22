Igor Bandurič: Umelá inteligencia a digitálna suverenita: Máte svoje firemné dáta pod kontrolou? – ROZHOVOR
Moderátor Matej "Mett" Martinček privítal v prvom diely novej relácii ZAPNUTÉ o novinkách v technológiách v spolupráci SITA a ITAPA hosťa Igora Banduriča z ATOS Slovakia. Éra generatívnej
22.11.2026 (SITA.sk) - Moderátor Matej "Mett" Martinček privítal v prvom diely novej relácii ZAPNUTÉ o novinkách v technológiách v spolupráci SITA a ITAPA hosťa Igora Banduriča z ATOS Slovakia.
Éra generatívnej umelej inteligencie (AI) mení pravidlá hry rýchlejšie, než stíhajú firmy aktualizovať svoje bezpečnostné smernice. Kým doteraz stačilo vedieť, na akom serveri sú uložené firemné súbory, dnes už to nestačí. V najnovšej epizóde video podcastu o tom otvorene hovoril solution architekt zo spoločnosti Atos Slovakia Igor Bandurič.
Mnohé slovenské firmy a inštitúcie si dnes lámu hlavu nad tým, ako bezpečne naskočiť na vlnu umelej inteligencie. Podľa Igora Banduriča sa s príchodom AI posunula aj samotná definícia kontroly nad informáciami.
„Doteraz možno stačilo vedieť, kde máme dáta, čo môžeme nazvať dátovou suverenitou. V dnešnej dobe však AI potrebuje k týmto dátam pristupovať. Potrebujeme vedieť nielen to, kde dáta sú, ale aj kto a kedy k nim pristúpil, čo získal a aký bol výstup,“ vysvetľuje ľudskou rečou odborník z Atos Slovakia.
Digitálna suverenita v praxi znamená možnosť suverénne sa rozhodovať na základe dostatku informácií – vrátane toho, pod akou jurisdikciou dáta ležia, ako sa zálohujú a či viete svoju infraštruktúru v budúcnosti zmeniť bez toho, aby ste ostali uväznení u jedného dodávateľa (takzvaný vendor lock-in).
Jedným z najpálčivejších problémov súčasnosti nie sú len útoky hackerov zvonku, ale takzvaná tieňová (alebo šedá) AI. Nastáva vtedy, keď firma používanie AI plošne zakáže alebo neposkytne zamestnancom vlastné bezpečné nástroje.
„Je to ako keby ste ľuďom v práci zakázali piť kávu, tak si prinesú vlastnú. Zamestnanci si z vlastného vrecka zaplatia lacnejšie AI nástroje, aby si uľahčili prácu, a bez vedomia firmy do nich vkladajú citlivé interné informácie,“ upozorňuje Bandurič. Úplné zákazy podľa neho nefungujú – kľúčom je nastaviť jasné pravidlá, vytvoriť bezpečné firemné prostredie a zamestnancov vzdelávať.
Technologický vývoj v oblasti umelej inteligencie sa dnes nemeria na roky, ale na týždne či mesiace. Napriek obrovskému ošiaľu štatistiky ukazujú, že až 90 % úvodných pokusov o zavedenie AI do praxe zlyhá vo fáze testovania (tzv. Proof of Concept) a nikdy sa nedostane do reálneho fungovania.
Firmy totiž často nakúpia licencie bez jasného plánu a nakoniec zistia, že zamestnanci využívajú drahé nástroje len na kozmetickú úpravu e-mailov. Ako teda začať rozumne, rozdeliť dáta do bezpečnostných zón a využiť digitálnu suverenitu ako konkurenčnú výhodu aj v kontexte európskej legislatívy (AI Act)?
Zdroj: SITA.sk - Igor Bandurič: Umelá inteligencia a digitálna suverenita: Máte svoje firemné dáta pod kontrolou? – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Éra generatívnej umelej inteligencie (AI) mení pravidlá hry rýchlejšie, než stíhajú firmy aktualizovať svoje bezpečnostné smernice. Kým doteraz stačilo vedieť, na akom serveri sú uložené firemné súbory, dnes už to nestačí. V najnovšej epizóde video podcastu o tom otvorene hovoril solution architekt zo spoločnosti Atos Slovakia Igor Bandurič.
Dátová vs. digitálna suverenita: V čom je rozdiel?
Mnohé slovenské firmy a inštitúcie si dnes lámu hlavu nad tým, ako bezpečne naskočiť na vlnu umelej inteligencie. Podľa Igora Banduriča sa s príchodom AI posunula aj samotná definícia kontroly nad informáciami.
„Doteraz možno stačilo vedieť, kde máme dáta, čo môžeme nazvať dátovou suverenitou. V dnešnej dobe však AI potrebuje k týmto dátam pristupovať. Potrebujeme vedieť nielen to, kde dáta sú, ale aj kto a kedy k nim pristúpil, čo získal a aký bol výstup,“ vysvetľuje ľudskou rečou odborník z Atos Slovakia.
Digitálna suverenita v praxi znamená možnosť suverénne sa rozhodovať na základe dostatku informácií – vrátane toho, pod akou jurisdikciou dáta ležia, ako sa zálohujú a či viete svoju infraštruktúru v budúcnosti zmeniť bez toho, aby ste ostali uväznení u jedného dodávateľa (takzvaný vendor lock-in).
Tichý nepriateľ vo firmách: „Tieňová AI“
Jedným z najpálčivejších problémov súčasnosti nie sú len útoky hackerov zvonku, ale takzvaná tieňová (alebo šedá) AI. Nastáva vtedy, keď firma používanie AI plošne zakáže alebo neposkytne zamestnancom vlastné bezpečné nástroje.
„Je to ako keby ste ľuďom v práci zakázali piť kávu, tak si prinesú vlastnú. Zamestnanci si z vlastného vrecka zaplatia lacnejšie AI nástroje, aby si uľahčili prácu, a bez vedomia firmy do nich vkladajú citlivé interné informácie,“ upozorňuje Bandurič. Úplné zákazy podľa neho nefungujú – kľúčom je nastaviť jasné pravidlá, vytvoriť bezpečné firemné prostredie a zamestnancov vzdelávať.
Prečo 90 % AI projektov zlyhá ešte pred ostrým štartom?
Technologický vývoj v oblasti umelej inteligencie sa dnes nemeria na roky, ale na týždne či mesiace. Napriek obrovskému ošiaľu štatistiky ukazujú, že až 90 % úvodných pokusov o zavedenie AI do praxe zlyhá vo fáze testovania (tzv. Proof of Concept) a nikdy sa nedostane do reálneho fungovania.
Firmy totiž často nakúpia licencie bez jasného plánu a nakoniec zistia, že zamestnanci využívajú drahé nástroje len na kozmetickú úpravu e-mailov. Ako teda začať rozumne, rozdeliť dáta do bezpečnostných zón a využiť digitálnu suverenitu ako konkurenčnú výhodu aj v kontexte európskej legislatívy (AI Act)?
Čo všetko sa ešte dozviete v celom video rozhovore?
- Skúška správnosti pre každú firmu: Jednoduchý audítorský test, podľa ktorého okamžite zistíte, či máte svoje dáta naozaj pod kontrolou.
- Lokálne vs. cloudové modely: Kedy sa oplatí staviť na menšie, lokálne bežiace open-source modely a kedy sú nenahraditeľné veľké globálne riešenia.
- Brzdí bezpečnosť inovácie? Pohľad na to, prečo prísna kontrola dát nemusí byť prekážkou pre rýchly rast firmy.
- Návod pre manažérov: Ako začať s AI v malom, nastaviť merateľné ciele a úspešne prejsť z testovania do ostrej prevádzky.
Zdroj: SITA.sk - Igor Bandurič: Umelá inteligencia a digitálna suverenita: Máte svoje firemné dáta pod kontrolou? – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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