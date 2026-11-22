Odídete od notebooku a zabudnete ho zamknúť? Windows má poistku cez telefón
Stačí odbehnúť k tlačiarni a na stole zostane otvorený e-mail aj rozpracovaný dokument. Dynamické uzamknutie vo Windowse vie pri odchode s telefónom počítač automaticky zamknúť. Má však oneskorenie, ktoré je dobré poznať ešte pred zapnutím.
Stačí odbehnúť k tlačiarni a na stole zostane otvorený e-mail aj rozpracovaný dokument. Dynamické uzamknutie vo Windowse vie pri odchode s telefónom počítač automaticky zamknúť. Má však oneskorenie, ktoré je dobré poznať ešte pred zapnutím.
Počítač sleduje dosah telefónu
Funkcia využíva telefón spárovaný cez Bluetooth. Keď sa s ním vzdialite mimo dosahu, Windows sa podľa Microsoftu automaticky zamkne približne do jednej minúty. Nejde teda o okamžitú reakciu na to, že sa postavíte zo stoličky.
Najskôr spárujte telefón s počítačom. Potom v Nastaveniach > Kontá > Možnosti prihlásenia vyhľadajte Dynamické uzamknutie a povoľte automatické uzamknutie pri vzdialení.
Vyskúšajte si vzdialenosť vo vlastnej miestnosti
Telefón vezmite so sebou a pozrite sa, či sa počítač po vzdialení skutočne zamkne. Dosah Bluetooth nie je hranica dverí: v jednej kancelárii môže spojenie pretrvať aj za stenou, inde sa preruší skôr.
Takáto krátka skúška odhalí aj jednoduchý problém: ak mobil necháte nabíjať vedľa notebooku, nemá čo počítaču naznačiť, že ste odišli. Rovnako nedáva zmysel očakávať reakciu na telefón, ktorý nie je správne spárovaný.
Berte ju ako zálohu dobrého návyku
Ak odchádzate od citlivého dokumentu, zamknite počítač hneď skratkou Windows + L. Minúta otvorenej obrazovky môže byť v spoločnom priestore priveľa. Dynamické uzamknutie sa hodí ako poistka pri zabudnutí, nie ako dôvod nechávať pracovisko úmyselne odomknuté.
Zdroje a podmienky: support.microsoft.com.
Prečítajte si tiež
- Zrušenie voľby poštou zo zahraničia podľa Dubéciho porušuje ústavné právo voliť, skončí preto na ústavnom súde
- Black Friday nebude pre Slovákov dôvodom na väčšie nákupy. Viac ako polovica chce minúť na darčeky rovnako ako vlani
- Téma hlasovania o ukrajinských deťoch sa podľa Neveďalovej točí stále dokola, deti sa pritom vracajú
- Denza Z9 GT od BYD-u prichádza a vezie so sebou mimoriadne technológie - FOTO
- Slováci v zahraničí by podľa Skalského mali voliť osobne. Korešpondenčné hlasovanie považuje za problematické