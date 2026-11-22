Slováci v zahraničí by podľa Skalského mali voliť osobne. Korešpondenčné hlasovanie považuje za problematické
Skalský spochybňuje bezpečnosť a tajnosť korešpondenčného hlasovania. Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Skalský spochybňuje bezpečnosť a tajnosť korešpondenčného hlasovania.
Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský je presvedčený, že korešpondenčné hlasovanie v parlamentných voľbách nemožno uskutočniť tak, aby bola spoľahlivo zaručená bezpečnosť a tajnosť voľby.
Ako ďalej uviedol vo svojom stanovisku, ak občan hlasuje poštou, nie je možné overiť, kto v skutočnosti hlasuje a či sa rozhoduje slobodne, bez nátlaku rodiny, zamestnávateľa či kohokoľvek iného. Hlasovanie osobne, ako aj tajnosť hlasovania pritom podľa neho nie sú žiadnou technickou otázkou, ale dôležitou ústavnou požiadavkou. Volebná miestnosť podľa Skalského poskytuje neutrálne a dôstojné prostredie a volebná plenta záruku, ktorú domáce ani pracovné prostredie nahradiť nedokážu.
„Za najvhodnejšie riešenie preto považujem hlasovanie na zastupiteľských úradoch. Som zástancom toho, aby sa sieť takýchto volebných miest čo najviac rozšírila. Nemalo by ísť iba o veľvyslanectvá, ale aj o rôzne druhy konzulátov a prípadne o ďalšie vhodné slovenské pracoviská v zahraničí, napríklad Slovenské inštitúty,“ vyhlásil Skalský.
Doplnil, že tým sa z veľkej časti odstráni námietka vzdialenosti. „Ale treba dodať, že ak niekto chce rozhodovať o krajine, od ktorej žije ďaleko, je spravodlivé od neho očakávať, že je ochotný aspoň zlomok tejto vzdialenosti raz za štyri roky prekonať,“ dodal Skalský.
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol v stredu 11. novembra v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra. Keďže dvakrát prepadol, malo by sa o ňom rokovať až o šesť mesiacov.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v nedeľu v jednej z politických diskusných relácií tvrdil, že návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne. Zdôraznil vtedy, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze, avizoval tiež, že požiada o výklad ústavnoprávny výbor. V utorok 17. novembra napokon Ústavnoprávny výbor NR SR rozhodol, že o rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na tejto schôdzi.
Zdroj: SITA.sk - Slováci v zahraničí by podľa Skalského mali voliť osobne. Korešpondenčné hlasovanie považuje za problematické © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský je presvedčený, že korešpondenčné hlasovanie v parlamentných voľbách nemožno uskutočniť tak, aby bola spoľahlivo zaručená bezpečnosť a tajnosť voľby.
Ako ďalej uviedol vo svojom stanovisku, ak občan hlasuje poštou, nie je možné overiť, kto v skutočnosti hlasuje a či sa rozhoduje slobodne, bez nátlaku rodiny, zamestnávateľa či kohokoľvek iného. Hlasovanie osobne, ako aj tajnosť hlasovania pritom podľa neho nie sú žiadnou technickou otázkou, ale dôležitou ústavnou požiadavkou. Volebná miestnosť podľa Skalského poskytuje neutrálne a dôstojné prostredie a volebná plenta záruku, ktorú domáce ani pracovné prostredie nahradiť nedokážu.
Za najvhodnejšie riešenie považuje hlasovanie na zastupiteľských úradoch
„Za najvhodnejšie riešenie preto považujem hlasovanie na zastupiteľských úradoch. Som zástancom toho, aby sa sieť takýchto volebných miest čo najviac rozšírila. Nemalo by ísť iba o veľvyslanectvá, ale aj o rôzne druhy konzulátov a prípadne o ďalšie vhodné slovenské pracoviská v zahraničí, napríklad Slovenské inštitúty,“ vyhlásil Skalský.
Doplnil, že tým sa z veľkej časti odstráni námietka vzdialenosti. „Ale treba dodať, že ak niekto chce rozhodovať o krajine, od ktorej žije ďaleko, je spravodlivé od neho očakávať, že je ochotný aspoň zlomok tejto vzdialenosti raz za štyri roky prekonať,“ dodal Skalský.
Návrh na zrušenie voľby poštou v parlamente opäť prepadol
Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa mala zrušiť voľba poštou, prepadol v stredu 11. novembra v parlamente už pre druhú neprítomnosť navrhovateľov na tejto schôdzi. Prvýkrát návrh zákona z toho istého dôvodu prepadol 16. septembra. Keďže dvakrát prepadol, malo by sa o ňom rokovať až o šesť mesiacov.
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v nedeľu v jednej z politických diskusných relácií tvrdil, že návrh na zrušenie voľby poštou pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa prepadol len na koniec schôdze, nie úplne. Zdôraznil vtedy, že má za to, že daný bod má ostať v programe schôdze, avizoval tiež, že požiada o výklad ústavnoprávny výbor. V utorok 17. novembra napokon Ústavnoprávny výbor NR SR rozhodol, že o rušení voľby poštou sa bude rokovať ešte na tejto schôdzi.
Zdroj: SITA.sk - Slováci v zahraničí by podľa Skalského mali voliť osobne. Korešpondenčné hlasovanie považuje za problematické © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Zrušenie voľby poštou zo zahraničia podľa Dubéciho porušuje ústavné právo voliť, skončí preto na ústavnom súde
- Black Friday nebude pre Slovákov dôvodom na väčšie nákupy. Viac ako polovica chce minúť na darčeky rovnako ako vlani
- Téma hlasovania o ukrajinských deťoch sa podľa Neveďalovej točí stále dokola, deti sa pritom vracajú
- Denza Z9 GT od BYD-u prichádza a vezie so sebou mimoriadne technológie - FOTO
- Odídete od notebooku a zabudnete ho zamknúť? Windows má poistku cez telefón