Kallasová bojuje o miesto pri rokovacom stole o Ukrajine, európski lídri ju obišli
Šéfka diplomacie EÚ sa odmieta zmieriť s vylúčením z mierových rokovaní. Chce presadiť spoločný mandát a jasné podmienky pre Rusko. Šéfka diplomacie
17.11.2026 (SITA.sk) - Šéfka diplomacie EÚ sa odmieta zmieriť s vylúčením z mierových rokovaní. Chce presadiť spoločný mandát a jasné podmienky pre Rusko.
„Vytiahnite si zmluvy a prečítajte si ich. Kto sa zaoberá bezpečnostnými otázkami a zahraničnou politikou? Právny štát v Európe znamená dodržiavanie zmlúv,“ vyhlásila Kallasová v Bruseli. Zdôraznila, že je pripravená osobne sa zapojiť do rokovaní.
Predseda Európskej rady António Costa minulý týždeň oznámil, že Európu budú zastupovať bezpečnostní poradcovia Francúzska, Nemecka, Poľska, Talianska a Británie spolu so zástupcami Európskej komisie a Európskej rady. Kallasová v tíme chýba.
Tento postup kritizovali aj ministri zahraničných vecí Litvy a Španielska. „Európa potrebuje jeden hlas. Nemôžeme hovoriť cez 27 mikrofónov,“ upozornil litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys.
Podľa diplomatov oslovených Politicom môže byť jedným z dôvodov vyradenia Kallasovej jej kritický postoj k administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ďalší však poukazujú na širší trend, keď medzinárodné rokovania čoraz častejšie preberajú prezidenti, premiéri a ich bezpečnostní poradcovia namiesto ministrov zahraničných vecí.
Kallasová sa preto sústreďuje na prípravu spoločných európskych požiadaviek voči Rusku. Ministri zahraničných vecí už podľa nej vypracovali návrh maximálnych požiadaviek, ktoré má Moskva splniť pred pokračovaním rokovaní.
„Mnohé členské štáty a ich ministri hovoria, že nechcú byť iba dodatočne informovaní. Chcú byť priamo zapojení do rokovaní,“ zdôraznila.
Mandát má byť pripravený pred ďalším kolom rozhovorov v Abú Zabí. Niektorí predstavitelia EÚ však tvrdia, že jeho vypracovanie pravdepodobne prevezmú veľvyslanci členských štátov.
Napätie navyše prehlbuje spor o právomoci medzi Kallasovou a Európskou komisiou (EK) predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Francúzsko a Nemecko zároveň presadzujú reformu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá by ju mohla užšie prepojiť s Komisiou.
Nejasná zostáva aj samotná účasť Európy. Hoci americkí vyjednávači tvrdili, že Rusko s jej zapojením súhlasí, Kremeľ to v pondelok poprel.
Zdroj: SITA.sk - Kallasová bojuje o miesto pri rokovacom stole o Ukrajine, európski lídri ju obišli © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová sa usiluje získať miesto pri mierových rokovaniach o Ukrajine po tom, ako ju európski lídri vynechali z vyjednávacieho tímu, ktorý má zastupovať Európu pri rozhovoroch s Ruskom.
Bije sa o svoje práva
Svoje právomoci obhajuje odvolávaním sa na zakladajúce zmluvy EÚ a zároveň sa snaží ovplyvniť mandát vyjednávačov, informoval portál Politico.
„Vytiahnite si zmluvy a prečítajte si ich. Kto sa zaoberá bezpečnostnými otázkami a zahraničnou politikou? Právny štát v Európe znamená dodržiavanie zmlúv,“ vyhlásila Kallasová v Bruseli. Zdôraznila, že je pripravená osobne sa zapojiť do rokovaní.
Ministri proti Costovi
Predseda Európskej rady António Costa minulý týždeň oznámil, že Európu budú zastupovať bezpečnostní poradcovia Francúzska, Nemecka, Poľska, Talianska a Británie spolu so zástupcami Európskej komisie a Európskej rady. Kallasová v tíme chýba.
Tento postup kritizovali aj ministri zahraničných vecí Litvy a Španielska. „Európa potrebuje jeden hlas. Nemôžeme hovoriť cez 27 mikrofónov,“ upozornil litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys.
Kallasová proti Trumpovi
Podľa diplomatov oslovených Politicom môže byť jedným z dôvodov vyradenia Kallasovej jej kritický postoj k administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ďalší však poukazujú na širší trend, keď medzinárodné rokovania čoraz častejšie preberajú prezidenti, premiéri a ich bezpečnostní poradcovia namiesto ministrov zahraničných vecí.
Maximálne požiadavky
Kallasová sa preto sústreďuje na prípravu spoločných európskych požiadaviek voči Rusku. Ministri zahraničných vecí už podľa nej vypracovali návrh maximálnych požiadaviek, ktoré má Moskva splniť pred pokračovaním rokovaní.
„Mnohé členské štáty a ich ministri hovoria, že nechcú byť iba dodatočne informovaní. Chcú byť priamo zapojení do rokovaní,“ zdôraznila.
Mandát má byť pripravený pred ďalším kolom rozhovorov v Abú Zabí. Niektorí predstavitelia EÚ však tvrdia, že jeho vypracovanie pravdepodobne prevezmú veľvyslanci členských štátov.
Spor o právomoci
Napätie navyše prehlbuje spor o právomoci medzi Kallasovou a Európskou komisiou (EK) predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Francúzsko a Nemecko zároveň presadzujú reformu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá by ju mohla užšie prepojiť s Komisiou.
Nejasná zostáva aj samotná účasť Európy. Hoci americkí vyjednávači tvrdili, že Rusko s jej zapojením súhlasí, Kremeľ to v pondelok poprel.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Kallasová bojuje o miesto pri rokovacom stole o Ukrajine, európski lídri ju obišli © SITA Všetky práva vyhradené.
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