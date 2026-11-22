Knižnica na Sídlisku II v Prešove má nové priestory. Po rekonštrukcii ponúka viac miesta na čítanie aj podujatia – FOTO
Prešovská knižnica má po rekonštrukcii otvorenejšie a modernejšie priestory. Pobočka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava (KKPOH) na ulici Čsl. armády na Sídlisku II v Prešove má po
22.11.2026 (SITA.sk) - Prešovská knižnica má po rekonštrukcii otvorenejšie a modernejšie priestory.
Pobočka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava (KKPOH) na ulici Čsl. armády na Sídlisku II v Prešove má po rekonštrukcii nové, otvorenejšie a modernejšie priestory. Stavebné úpravy umožnili prepojenie troch pôvodných miestností do jednej veľkej, vzdušnejšej čitárne. Knižnica priestory doplnila vlastným nábytkom a vybavením.
Ako informovala riaditeľka knižnice Iveta Hurná, pobočka patrila medzi tie, ktoré dosiaľ neprešli rekonštrukciou. V rámci stavebných prác odstránili hlavnú priečku, obnovili elektrické rozvody, podlahu a osvetlenie a pribudli nové regály. Podľa Hurnej sa tým výrazne zlepšila dostupnosť knižničného fondu aj možnosti využívania priestorov na rôzne aktivity. „Z troch miestností sa stala jedna veľká miestnosť. Mestskej spoločnosti Real sa podarilo zrealizovať hlavné stavebné úpravy. My sme prispeli nábytkom, ktorý sme mali ešte z predchádzajúcej knižnice,“ uviedla pre SITA Hurná.
Dodala, že pobočka je určená všetkým vekovým skupinám, od najmenších detí až po seniorov. Hurná zdôraznila, že význam pobočkových knižníc spočíva predovšetkým v ich dostupnosti pre obyvateľov jednotlivých mestských častí. „Ak si dnes niekto myslí, že v digitálnej dobe sú knižnice nevyužívané, veľmi sa mýli. Teší ma, že k nám prichádza stále viac mamičiek s malými deťmi, ale aj školské kolektívy. Naše knihovníčky majú program podujatí naplnený,“ konštatovala riaditeľka KKPOH.
Nové priestory ponúkajú oddelenie detskej a dospelej literatúry, encyklopédie aj aktuálne knižné novinky. Po revízii knižného fondu aktuálne ponúka čitateľom zhruba 14-tisíc kníh. Návštevníci môžu využiť aj priestor na čítanie novín, oddych či organizovanie podujatí. „Je to veľká zmena. Po odstránení priečok vznikol otvorený a vzdušný priestor, v ktorom majú čitatelia všetko po ruke. Zároveň tu máme miesto na podujatia pre deti a pohodlné posedenie aj pre seniorov,“ priblížila knihovníčka Viktória Salokyová, ktorá na pobočke pracuje štyri roky.
Pobočka spolupracuje aj so Základnou školou na Ulici Československej armády, ktorej žiaci ju navštevujú v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Medzi ďalšie aktivity patria zážitkové čítania, tvorivé dielne, besedy a kvízy. Cieľom je vytvárať priestor nielen na požičiavanie kníh, ale aj na stretávanie, vzdelávanie a budovanie vzťahu k čítaniu.
Zdroj: SITA.sk - Knižnica na Sídlisku II v Prešove má nové priestory. Po rekonštrukcii ponúka viac miesta na čítanie aj podujatia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pobočka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava (KKPOH) na ulici Čsl. armády na Sídlisku II v Prešove má po rekonštrukcii nové, otvorenejšie a modernejšie priestory. Stavebné úpravy umožnili prepojenie troch pôvodných miestností do jednej veľkej, vzdušnejšej čitárne. Knižnica priestory doplnila vlastným nábytkom a vybavením.
Rekonštrukcia spojila tri miestnosti do jednej čitárne
Ako informovala riaditeľka knižnice Iveta Hurná, pobočka patrila medzi tie, ktoré dosiaľ neprešli rekonštrukciou. V rámci stavebných prác odstránili hlavnú priečku, obnovili elektrické rozvody, podlahu a osvetlenie a pribudli nové regály. Podľa Hurnej sa tým výrazne zlepšila dostupnosť knižničného fondu aj možnosti využívania priestorov na rôzne aktivity. „Z troch miestností sa stala jedna veľká miestnosť. Mestskej spoločnosti Real sa podarilo zrealizovať hlavné stavebné úpravy. My sme prispeli nábytkom, ktorý sme mali ešte z predchádzajúcej knižnice,“ uviedla pre SITA Hurná.
Dodala, že pobočka je určená všetkým vekovým skupinám, od najmenších detí až po seniorov. Hurná zdôraznila, že význam pobočkových knižníc spočíva predovšetkým v ich dostupnosti pre obyvateľov jednotlivých mestských častí. „Ak si dnes niekto myslí, že v digitálnej dobe sú knižnice nevyužívané, veľmi sa mýli. Teší ma, že k nám prichádza stále viac mamičiek s malými deťmi, ale aj školské kolektívy. Naše knihovníčky majú program podujatí naplnený,“ konštatovala riaditeľka KKPOH.
Pobočka ponúka približne 14-tisíc kníh aj priestor na podujatia
Nové priestory ponúkajú oddelenie detskej a dospelej literatúry, encyklopédie aj aktuálne knižné novinky. Po revízii knižného fondu aktuálne ponúka čitateľom zhruba 14-tisíc kníh. Návštevníci môžu využiť aj priestor na čítanie novín, oddych či organizovanie podujatí. „Je to veľká zmena. Po odstránení priečok vznikol otvorený a vzdušný priestor, v ktorom majú čitatelia všetko po ruke. Zároveň tu máme miesto na podujatia pre deti a pohodlné posedenie aj pre seniorov,“ priblížila knihovníčka Viktória Salokyová, ktorá na pobočke pracuje štyri roky.
Pobočka spolupracuje aj so Základnou školou na Ulici Československej armády, ktorej žiaci ju navštevujú v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Medzi ďalšie aktivity patria zážitkové čítania, tvorivé dielne, besedy a kvízy. Cieľom je vytvárať priestor nielen na požičiavanie kníh, ale aj na stretávanie, vzdelávanie a budovanie vzťahu k čítaniu.
Zdroj: SITA.sk - Knižnica na Sídlisku II v Prešove má nové priestory. Po rekonštrukcii ponúka viac miesta na čítanie aj podujatia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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