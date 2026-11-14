Kuchyňa pre ľavákov: Na čo myslieť, keď druhá ruka hrá prvé husle
Svet je v mnohých ohľadoch nastavený predovšetkým pre pravákov a ani kuchyňa nie je výnimkou.
Ľavákom dokáže prácu skomplikovať aj zdanlivá drobnosť, akou je napríklad škrabka na zeleninu či klasický otvárač na konzervy. Zatiaľ čo pri drobných kuchynských pomôckach si môžete pomôcť zakúpením verzie pre ľavákov, pri návrhu kuchynskej linky a usporiadania pracovných zón je potrebné rozmýšľať dopredu a omnoho dôkladnejšie.
Ľavákom je zhruba každý desiaty človek. Najväčšia štúdia o ľavorukosti, na ktorej spolupracovali výskumníci z univerzít v Aténach, Oxforde, Bristole či St Andrews, spracovala údaje od viac než dvoch miliónov ľudí. Záverom bolo, že ľavou rukou pracuje približne 10,6 % populácie. [1]
Bežná kuchyňa pracuje zľava doprava
Klasicky navrhnutá kuchyňa je rozdelená do nadväzujúcich zón tak, aby príprava jedla plynulo putovala v logickom slede – od skladovania potravín (chladnička) cez odkladaciu plochu, umývanie (drez) a hlavnú pracovnú plochu až k tepelnej úprave (varná doska) a záverečnému servírovaniu.
U pravákov sa tieto zóny prirodzene radia zľava doprava. Ľavák pre rovnako pohodlnú prácu vyžaduje rovnakú logiku a sled činností, no usporiadané zrkadlovo, teda sprava doľava. Štandardné odporúčané rozmery a odstupové vzdialenosti zostanú zachované, meniť sa bude len smer toku varenia:
- Chladnička a zásoby: na pravom konci linky, kde sa práca začína.
- Odkladacia plocha: medzi chladničkou a drezom, na vyloženie nákupu.
- Drez: zóna umývania, nie úplne na kraji pracovnej dosky.
- Príprava: naľavo od drezu, s dostatkom voľnej dosky na krájanie.
- Varná doska: na ľavej strane, s voľnou plochou aspoň 40 cm z oboch strán.
Ako si uľahčiť prístup do rohových skriniek
Ak plánujete rohovú kuchynskú linku, zakreslite si zóny sprava doľava aj cez roh, aby sa poradie nikde neprerušilo. Samotný kút sa však hodí skôr na uloženie zásob alebo menej používaného riadu, pretože doska v rohu je hlboká a ťažšie sa na nej pracuje.
Priestor v rohovej skrinke vám pomôžu lepšie využiť otočné police (karusely) alebo výsuvné systémy, napríklad LeMans. Najskôr si ale overte, na ktorú stranu sa police vysúvajú, aby ste pri vyberaní hrncov nestáli v ceste sami sebe.
Na ktorej strane drezu má byť umývačka riadu?
Keďže ľavák drží pri umývaní riadu špongiu v ľavej ruke a umytý riad následne odkladá pravou, vyžaduje si to aj iné rozvrhnutie samotného drezu. Lepšou voľbou je drez s odkvapávacou plochou umiestnenou na pravej strane, pričom vodovodnú batériu je ideálne osadiť na ľavom okraji vaničky alebo v strede. Kôš na kuchynský odpad osaďte do skrinky pod drezom naľavo, odkiaľ doň bez kríženia rúk zhrniete zvyšky jedla.
Zdroj foto: XXXLutz.sk
Pri umývačke platí podobná logika. Praváci by mali mať umývačku naľavo od drezu a ľaváci zase na opačnej strane, teda napravo. Umývačka by mala stáť čo najbližšie k drezu, pretože sa napája na ten istý prívod vody a odpad.
Dvierka sa majú otvárať pod pravú ruku
Pri skrinkách s krídlovými dvierkami rozhoduje, ktorá ruka otvára a ktorá vyberá. Ľavák chce zvyčajne siahať dovnútra šikovnejšou ľavou rukou, preto by mal dvierka otvárať pravou rukou, čiže pánty by mali byť na opačnej strane než pri bežnom usporiadaní linky.
To isté platí pri chladničke, ktorá v zrkadlovej linke stojí na pravom konci. Pri časti chladničiek sa dá strana otvárania dverí zmeniť presunutím pántov. Či to váš model umožňuje, zistíte v návode.
Čo ak v kuchyni varí pravák aj ľavák?
Ak kuchyňu využívajú praváci aj ľaváci, praktickejšou voľbou môžu byť zásuvky a výsuvné systémy namiesto klasických skriniek s krídlovými dvierkami. K obsahu zásuviek sa totiž pohodlne dostanete z oboch strán bez toho, aby vám prekážali otvorené dvierka. Rozloženie pracovných zón prispôsobte tomu, kto v kuchyni varí najčastejšie.
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