Veľký návrat po 11 rokoch. Legendárny Ronaldinho sa predstaví v drese Ravenny, s ktorou chce postúpiť do Serie A
Dúfa, že sa mu podarí streliť svoj 300. gól v kariére - viac než desať rokov po tom, čo zaznamenal svoj posledný zásah. Brazílčan Ronaldinho povedal, že jeho nedeľný (15.11.) návrat na ...
14.11.2026 (SITA.sk) - Dúfa, že sa mu podarí streliť svoj 300. gól v kariére – viac než desať rokov po tom, čo zaznamenal svoj posledný zásah.
Brazílčan Ronaldinho povedal, že jeho nedeľný (15.11.) návrat na trávnik – 11 rokov po ukončení kariéry – bude "skutočne krásny". Stane sa tak v drese talianskeho treťoligového klubu Ravenna.
Štyridsaťšesťročný držiteľ Zlatej Lopty za rok 2005, ktorý naposledy hral v roku 2015 za Fluminense, nastúpi za Ravennu v derby proti tímu Forli.
"Chcem si užiť skvelý deň. Som rád, že môžem byť pri začiatku tohto úžasného príbehu. Prezident má s Ravennou veľké plány a teší ma, že môžem byť toho súčasťou," uviedol Brazílčan.
Šéf Ravenny Ignazio Cipriani prezradil, že jeho cieľom je dostať klub prvýkrát v histórii do Serie A. Štadión Bruna Benelliho, ktorý má bežnú kapacitu 5-tisíc divákov, je vypredaný. Pri tejto príležitosti bola navyše vybudovaná dočasná tribúna s kapacitou 1 800 miest, ktorá dostala názov "R10".
Ravenna, ktorá od roku 2008 nehrala ani v druhej najvyššej súťaži (Serie B), sa momentálne nachádza na druhom mieste vo svojej skupine Serie C, šesť bodov za lídrom tabuľky Speziou.
"Návrat na ihrisko po takom dlhom čase je naozaj krásny. Som tu, aby som prežil výnimočný okamih svojho života. Už je to zopár rokov, čo som prestal hrať – vyhral som všetko, o čom som kedy sníval," pokračoval Ronaldinho.
"Teraz mám 46 rokov a vo futbale som zažil všetko, čo sa dalo. Toto je úplne iný druh príležitosti. Chcem byť súčasťou sna mojich priateľov, ktorí pracujú pre Ravennu," dodal legendárny futbalista.
Dúfa, že sa mu podarí streliť svoj 300. gól v kariére – viac než desať rokov po tom, čo zaznamenal svoj posledný zásah.
Bývalá hviezda Barcelony a Paríža Saint-Germain medzitým dokonca strávila nejaký čas vo väzení v Paraguaji po tom, čo sa pokúsila vstúpiť do krajiny s falošným pasom - počas pobytu za mrežami si však zahrala vo futsalovom zápase.
Prestup do Ravenny sa všeobecne považuje za marketingový ťah, no Cipriani dúfa, že by mu práve tento krok mohol pomôcť oživiť jeho sen o pôsobení v Serii A. "Dlhodobým cieľom je postup Ravenny medzi elitu," zdôraznil prezident klubu.
Zdroj: SITA.sk - Veľký návrat po 11 rokoch. Legendárny Ronaldinho sa predstaví v drese Ravenny, s ktorou chce postúpiť do Serie A © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílčan Ronaldinho povedal, že jeho nedeľný (15.11.) návrat na trávnik – 11 rokov po ukončení kariéry – bude "skutočne krásny". Stane sa tak v drese talianskeho treťoligového klubu Ravenna.
Štyridsaťšesťročný držiteľ Zlatej Lopty za rok 2005, ktorý naposledy hral v roku 2015 za Fluminense, nastúpi za Ravennu v derby proti tímu Forli.
"Chcem si užiť skvelý deň. Som rád, že môžem byť pri začiatku tohto úžasného príbehu. Prezident má s Ravennou veľké plány a teší ma, že môžem byť toho súčasťou," uviedol Brazílčan.
Vypredaný zápas
Šéf Ravenny Ignazio Cipriani prezradil, že jeho cieľom je dostať klub prvýkrát v histórii do Serie A. Štadión Bruna Benelliho, ktorý má bežnú kapacitu 5-tisíc divákov, je vypredaný. Pri tejto príležitosti bola navyše vybudovaná dočasná tribúna s kapacitou 1 800 miest, ktorá dostala názov "R10".
Ravenna, ktorá od roku 2008 nehrala ani v druhej najvyššej súťaži (Serie B), sa momentálne nachádza na druhom mieste vo svojej skupine Serie C, šesť bodov za lídrom tabuľky Speziou.
"Návrat na ihrisko po takom dlhom čase je naozaj krásny. Som tu, aby som prežil výnimočný okamih svojho života. Už je to zopár rokov, čo som prestal hrať – vyhral som všetko, o čom som kedy sníval," pokračoval Ronaldinho.
"Teraz mám 46 rokov a vo futbale som zažil všetko, čo sa dalo. Toto je úplne iný druh príležitosti. Chcem byť súčasťou sna mojich priateľov, ktorí pracujú pre Ravennu," dodal legendárny futbalista.
Dúfa, že sa mu podarí streliť svoj 300. gól v kariére – viac než desať rokov po tom, čo zaznamenal svoj posledný zásah.
Bývalá hviezda Barcelony a Paríža Saint-Germain medzitým dokonca strávila nejaký čas vo väzení v Paraguaji po tom, čo sa pokúsila vstúpiť do krajiny s falošným pasom - počas pobytu za mrežami si však zahrala vo futsalovom zápase.
Prestup do Ravenny sa všeobecne považuje za marketingový ťah, no Cipriani dúfa, že by mu práve tento krok mohol pomôcť oživiť jeho sen o pôsobení v Serii A. "Dlhodobým cieľom je postup Ravenny medzi elitu," zdôraznil prezident klubu.
Zdroj: SITA.sk - Veľký návrat po 11 rokoch. Legendárny Ronaldinho sa predstaví v drese Ravenny, s ktorou chce postúpiť do Serie A © SITA Všetky práva vyhradené.
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