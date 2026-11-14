Športový trest činí zákaz na 12 zápasov. Owonov tvrdý zákrok, ktorý viedol k smrti protihráča, vyšetruje aj polícia
Po zrážke skončil nebohý 30-ročný futbalista na jednotke intenzívnej starostlivosti a o deň na to 3. novembra zomrel. Brankár FC Andorra Jesús Owono dostal od disciplinárnej komisie Španielskej ...
14.11.2026 (SITA.sk) - Po zrážke skončil nebohý 30-ročný futbalista na jednotke intenzívnej starostlivosti a o deň na to 3. novembra zomrel.
Brankár FC Andorra Jesús Owono dostal od disciplinárnej komisie Španielskej futbalovej federácie trest zákazu činnosti na 12 zápasov. Stalo sa tak po zákroku na útočníka Tenerife Jesúsa de Miguela, ktorý viedol k jeho smrti.
Reprezentant Rovníkovej Guiney bol vylúčený v zápase druhej ligy 2. novembra. K incidentu došlo, keď vybehol do stredu poľa a pri pokuse odhlavičkovať loptu sa zrazil s de Miguelom.
Po zrážke skončil nebohý 30-ročný futbalista na jednotke intenzívnej starostlivosti a o deň na to 3. novembra zomrel.
"Posúdenie konania sa musí opierať o skutočnosti výslovne uvedené v rozhodcovskej správe. V nej sa píše, že hráč bol vylúčený za ´násilný úder súpera nohou do hrudníka s použitím neprimeranej sily v čase, keď bola lopta v hre´," uviedla komisia vo svojom stanovisku.
"Tragický následok incidentu, ktorým je smrť Jesúsa de Miguela Alamedu, je verejne známy. Vzhľadom na povahu opísaného konania a sprievodné okolnosti je maximálny možný trest, teda zákaz činnosti na 12 duelov, opodstatnený," dodalo sa vo vyhlásení.
Zdroje zo španielskej polície minulý týždeň pre agentúru AFP uviedli, že pod súdnym dohľadom sa začalo vyšetrovanie okolností incidentu. Owono po smrti de Miguela vyhlásil, že prežíva "najťažšie dni svojho života".
"Hľadám slová len veľmi ťažko a je pre mňa nesmierne náročné spracovať všetko, čo sa stalo. Cítim obrovskú bolesť zo straty Jesúsa. Myslím na neho, na jeho rodinu a na všetkých ľudí, ktorí ho mali radi. Viem, že bude potrebné vyriešiť mnoho vecí a k všetkému, čo príde, sa postavím s maximálnou úctou. V tejto chvíli však, úprimne povedané, nedokážem myslieť na nič iné než na Jesúsa a na bolesť, ktorou prechádzame. Odpočívaj v pokoji," uviedol prostredníctvom svojho klubu FC Andorra.
Tréner tímu Carles Manso povedal, že o tom, či a kedy sa Owono po tejto tragickej udalosti vráti k futbalu, rozhodne on sám.
Fanúšikovia a hráči Tenerife sa zišli na klubovom štadióne, aby si uctili pamiatku de Miguela a rozlúčili sa s ním. Jeho pohreb sa konal minulý týždeň a zúčastnilo sa na ňom približne 400 ľudí, medzi ktorými boli aj tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente a prezident Realu Madrid Florentino Pérez.
Zdroj: SITA.sk - Športový trest činí zákaz na 12 zápasov. Owonov tvrdý zákrok, ktorý viedol k smrti protihráča, vyšetruje aj polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Brankár FC Andorra Jesús Owono dostal od disciplinárnej komisie Španielskej futbalovej federácie trest zákazu činnosti na 12 zápasov. Stalo sa tak po zákroku na útočníka Tenerife Jesúsa de Miguela, ktorý viedol k jeho smrti.
Reprezentant Rovníkovej Guiney bol vylúčený v zápase druhej ligy 2. novembra. K incidentu došlo, keď vybehol do stredu poľa a pri pokuse odhlavičkovať loptu sa zrazil s de Miguelom.
Po zrážke skončil nebohý 30-ročný futbalista na jednotke intenzívnej starostlivosti a o deň na to 3. novembra zomrel.
Vyšetrovanie prebieha
"Posúdenie konania sa musí opierať o skutočnosti výslovne uvedené v rozhodcovskej správe. V nej sa píše, že hráč bol vylúčený za ´násilný úder súpera nohou do hrudníka s použitím neprimeranej sily v čase, keď bola lopta v hre´," uviedla komisia vo svojom stanovisku.
"Tragický následok incidentu, ktorým je smrť Jesúsa de Miguela Alamedu, je verejne známy. Vzhľadom na povahu opísaného konania a sprievodné okolnosti je maximálny možný trest, teda zákaz činnosti na 12 duelov, opodstatnený," dodalo sa vo vyhlásení.
Zdroje zo španielskej polície minulý týždeň pre agentúru AFP uviedli, že pod súdnym dohľadom sa začalo vyšetrovanie okolností incidentu. Owono po smrti de Miguela vyhlásil, že prežíva "najťažšie dni svojho života".
Vráti sa k futbalu?
"Hľadám slová len veľmi ťažko a je pre mňa nesmierne náročné spracovať všetko, čo sa stalo. Cítim obrovskú bolesť zo straty Jesúsa. Myslím na neho, na jeho rodinu a na všetkých ľudí, ktorí ho mali radi. Viem, že bude potrebné vyriešiť mnoho vecí a k všetkému, čo príde, sa postavím s maximálnou úctou. V tejto chvíli však, úprimne povedané, nedokážem myslieť na nič iné než na Jesúsa a na bolesť, ktorou prechádzame. Odpočívaj v pokoji," uviedol prostredníctvom svojho klubu FC Andorra.
Tréner tímu Carles Manso povedal, že o tom, či a kedy sa Owono po tejto tragickej udalosti vráti k futbalu, rozhodne on sám.
Fanúšikovia a hráči Tenerife sa zišli na klubovom štadióne, aby si uctili pamiatku de Miguela a rozlúčili sa s ním. Jeho pohreb sa konal minulý týždeň a zúčastnilo sa na ňom približne 400 ľudí, medzi ktorými boli aj tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente a prezident Realu Madrid Florentino Pérez.
Zdroj: SITA.sk - Športový trest činí zákaz na 12 zápasov. Owonov tvrdý zákrok, ktorý viedol k smrti protihráča, vyšetruje aj polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
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