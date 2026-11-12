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#UnitedInModeration: Európski výrobcovia liehovín prvýkrát spoločne, Slovensko zapája Fórum PSR

Výrobcovia liehovín v celej Európe dnes spúšťajú prvý ročník #UnitedInModeration Week. Od 12. do 18. novembra 2026 predstavia obchodné združenia, organizácie pre zodpovedné pitie aj samotné ...

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12.11.2026 (SITA.sk) - Výrobcovia liehovín v celej Európe dnes spúšťajú prvý ročník #UnitedInModeration Week.

Od 12. do 18. novembra 2026 predstavia obchodné združenia, organizácie pre zodpovedné pitie aj samotné firmy pod spoločným označením svoje aktivity na podporu zodpovedného pitia, verejného zdravia a well-beingu. Týždeň vyvrcholí na summite európskej asociácie spiritsEUROPE. Za Slovensko sa do iniciatívy zapája OZ Fórum PSR Slovensko.

Od 12. do 18. novembra 2026 prebieha prvý európsky týždeň #UnitedInModeration Week, iniciovaný organizáciou spiritsEUROPE. Jeho cieľom je spojiť aktivity jednotlivých krajín zamerané na prevenciu škodlivého užívania alkoholu, zodpovednú konzumáciu a ochranu verejného zdravia. Na Slovensku sa do #UnitedInModeration Week zapája OZ Fórum PSR Slovensko (FPSR), ktoré združuje 10 členských spoločností, pôsobiacich v oblasti výroby a distribúcie alkoholu, ktoré sa zaviazali dodržiavať etický kódex zameraný na osvetu, prevenciu a podporu zodpovedného správania pri konzumácii alkoholu.

#UnitedInModeration Week na Slovensku


Na európskej úrovni sprevádza iniciatívu kampaň na sociálnych sieťach, tlačová správa spiritsEUROPE a prezentácia na summite v Bruseli v závere týždňa. FPSR prostredníctvom sociálnych sietí predstaví svoje osvetové projekty, partnerstvá a fakty o alkohole. Nadviaže pritom na svoje dlhodobé aktivity, ako boli kampaň Účet za nehodu, zážitková edukácia na verejných podujatiach či spolupráca s Katedrou marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave.

"Každá krajina má vlastné projekty zodpovedného správania pri konzumácii alkoholu, no doteraz sme o nich hovorili každý zvlášť. Teraz je to prvýkrát, keď výrobcovia liehovín v celej Európe vystupujú v rovnakom čase s rovnakým odkazom. Pre Slovensko je to príležitosť ukázať, že sme súčasťou tohto úsilia a pridať k nemu vlastnú, celkom konkrétnu aktivitu," hovorí Tomáš Huba, predseda predstavenstva FPSR.

Pokračovanie v decembri: Keď piješ, nešoféruj


Na európsku iniciatívu nadviaže FPSR aj v decembri. V termíne 14. – 20. decembra 2026 pripravuje pre vodičov spolu so spoločnosťou Slovnaft už druhý ročník spoločnej kampane "Keď piješ, nešoféruj" a uskutoční sa počas celoeurópskej operácie ROADPOL Alkohol a drogy. Súčasťou kampane bude aj zábavno-edukačný kvíz a súťaž v aplikácii Slovnaft Move o ceny od partnerov UNIQA poisťovňa, VIFOcamper, Hotel pod Zámkom, Hedin Automotive, Fantázia Liptov Park, GROUPE SEB Slovensko, TEREZIA COMPANY, 2A roastery, Biocen, FAST PLUS, Motor Media CS a Kozmetikovo.sk. Odkaz kampane budú šíriť aj známi influenceri.

"Sme radi, že sa aj vďaka partnerom darí edukovať verejnosť o zodpovednosti pri pití bez zbytočného moralizovania. Verím, že myšlienka európskeho rámca #UnitedInModeration - spájať sily, skúsenosti a konkrétne aktivity, ktoré majú zmysel je dôležitá, na konci dňa však rozhoduje to, čo urobí každý z nás. Preto chceme v najrizikovejšom období roka pripomenúť jednoduché pravidlo: keď piješ, nešoféruj," uzatvára Tomáš Huba.

O OZ Fórum PSR Slovensko


OZ Fórum PSR Slovensko je neziskové združenie, ktorého cieľom je šírenie osvety o zodpovednom správaní sa pri pití alkoholu, prevencia zneužívania alkoholu a ochrana mladistvých. Členovia združenia sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať prísne etické pravidlá pri predaji a marketingu svojich produktov, ktoré idú nad rámec slovenskej legislatívy.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - #UnitedInModeration: Európski výrobcovia liehovín prvýkrát spoločne, Slovensko zapája Fórum PSR © SITA Všetky práva vyhradené.

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