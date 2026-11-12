#UnitedInModeration: Európski výrobcovia liehovín prvýkrát spoločne, Slovensko zapája Fórum PSR
Výrobcovia liehovín v celej Európe dnes spúšťajú prvý ročník #UnitedInModeration Week. Od 12. do 18. novembra 2026 predstavia obchodné združenia, organizácie pre zodpovedné pitie aj samotné ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Výrobcovia liehovín v celej Európe dnes spúšťajú prvý ročník #UnitedInModeration Week.
Od 12. do 18. novembra 2026 predstavia obchodné združenia, organizácie pre zodpovedné pitie aj samotné firmy pod spoločným označením svoje aktivity na podporu zodpovedného pitia, verejného zdravia a well-beingu. Týždeň vyvrcholí na summite európskej asociácie spiritsEUROPE. Za Slovensko sa do iniciatívy zapája OZ Fórum PSR Slovensko.
Od 12. do 18. novembra 2026 prebieha prvý európsky týždeň #UnitedInModeration Week, iniciovaný organizáciou spiritsEUROPE. Jeho cieľom je spojiť aktivity jednotlivých krajín zamerané na prevenciu škodlivého užívania alkoholu, zodpovednú konzumáciu a ochranu verejného zdravia. Na Slovensku sa do #UnitedInModeration Week zapája OZ Fórum PSR Slovensko (FPSR), ktoré združuje 10 členských spoločností, pôsobiacich v oblasti výroby a distribúcie alkoholu, ktoré sa zaviazali dodržiavať etický kódex zameraný na osvetu, prevenciu a podporu zodpovedného správania pri konzumácii alkoholu.
Na európskej úrovni sprevádza iniciatívu kampaň na sociálnych sieťach, tlačová správa spiritsEUROPE a prezentácia na summite v Bruseli v závere týždňa. FPSR prostredníctvom sociálnych sietí predstaví svoje osvetové projekty, partnerstvá a fakty o alkohole. Nadviaže pritom na svoje dlhodobé aktivity, ako boli kampaň Účet za nehodu, zážitková edukácia na verejných podujatiach či spolupráca s Katedrou marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave.
"Každá krajina má vlastné projekty zodpovedného správania pri konzumácii alkoholu, no doteraz sme o nich hovorili každý zvlášť. Teraz je to prvýkrát, keď výrobcovia liehovín v celej Európe vystupujú v rovnakom čase s rovnakým odkazom. Pre Slovensko je to príležitosť ukázať, že sme súčasťou tohto úsilia a pridať k nemu vlastnú, celkom konkrétnu aktivitu," hovorí Tomáš Huba, predseda predstavenstva FPSR.
Na európsku iniciatívu nadviaže FPSR aj v decembri. V termíne 14. – 20. decembra 2026 pripravuje pre vodičov spolu so spoločnosťou Slovnaft už druhý ročník spoločnej kampane "Keď piješ, nešoféruj" a uskutoční sa počas celoeurópskej operácie ROADPOL Alkohol a drogy. Súčasťou kampane bude aj zábavno-edukačný kvíz a súťaž v aplikácii Slovnaft Move o ceny od partnerov UNIQA poisťovňa, VIFOcamper, Hotel pod Zámkom, Hedin Automotive, Fantázia Liptov Park, GROUPE SEB Slovensko, TEREZIA COMPANY, 2A roastery, Biocen, FAST PLUS, Motor Media CS a Kozmetikovo.sk. Odkaz kampane budú šíriť aj známi influenceri.
"Sme radi, že sa aj vďaka partnerom darí edukovať verejnosť o zodpovednosti pri pití bez zbytočného moralizovania. Verím, že myšlienka európskeho rámca #UnitedInModeration - spájať sily, skúsenosti a konkrétne aktivity, ktoré majú zmysel je dôležitá, na konci dňa však rozhoduje to, čo urobí každý z nás. Preto chceme v najrizikovejšom období roka pripomenúť jednoduché pravidlo: keď piješ, nešoféruj," uzatvára Tomáš Huba.
OZ Fórum PSR Slovensko je neziskové združenie, ktorého cieľom je šírenie osvety o zodpovednom správaní sa pri pití alkoholu, prevencia zneužívania alkoholu a ochrana mladistvých. Členovia združenia sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať prísne etické pravidlá pri predaji a marketingu svojich produktov, ktoré idú nad rámec slovenskej legislatívy.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - #UnitedInModeration: Európski výrobcovia liehovín prvýkrát spoločne, Slovensko zapája Fórum PSR © SITA Všetky práva vyhradené.
Od 12. do 18. novembra 2026 predstavia obchodné združenia, organizácie pre zodpovedné pitie aj samotné firmy pod spoločným označením svoje aktivity na podporu zodpovedného pitia, verejného zdravia a well-beingu. Týždeň vyvrcholí na summite európskej asociácie spiritsEUROPE. Za Slovensko sa do iniciatívy zapája OZ Fórum PSR Slovensko.
Od 12. do 18. novembra 2026 prebieha prvý európsky týždeň #UnitedInModeration Week, iniciovaný organizáciou spiritsEUROPE. Jeho cieľom je spojiť aktivity jednotlivých krajín zamerané na prevenciu škodlivého užívania alkoholu, zodpovednú konzumáciu a ochranu verejného zdravia. Na Slovensku sa do #UnitedInModeration Week zapája OZ Fórum PSR Slovensko (FPSR), ktoré združuje 10 členských spoločností, pôsobiacich v oblasti výroby a distribúcie alkoholu, ktoré sa zaviazali dodržiavať etický kódex zameraný na osvetu, prevenciu a podporu zodpovedného správania pri konzumácii alkoholu.
#UnitedInModeration Week na Slovensku
Na európskej úrovni sprevádza iniciatívu kampaň na sociálnych sieťach, tlačová správa spiritsEUROPE a prezentácia na summite v Bruseli v závere týždňa. FPSR prostredníctvom sociálnych sietí predstaví svoje osvetové projekty, partnerstvá a fakty o alkohole. Nadviaže pritom na svoje dlhodobé aktivity, ako boli kampaň Účet za nehodu, zážitková edukácia na verejných podujatiach či spolupráca s Katedrou marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave.
"Každá krajina má vlastné projekty zodpovedného správania pri konzumácii alkoholu, no doteraz sme o nich hovorili každý zvlášť. Teraz je to prvýkrát, keď výrobcovia liehovín v celej Európe vystupujú v rovnakom čase s rovnakým odkazom. Pre Slovensko je to príležitosť ukázať, že sme súčasťou tohto úsilia a pridať k nemu vlastnú, celkom konkrétnu aktivitu," hovorí Tomáš Huba, predseda predstavenstva FPSR.
Pokračovanie v decembri: Keď piješ, nešoféruj
Na európsku iniciatívu nadviaže FPSR aj v decembri. V termíne 14. – 20. decembra 2026 pripravuje pre vodičov spolu so spoločnosťou Slovnaft už druhý ročník spoločnej kampane "Keď piješ, nešoféruj" a uskutoční sa počas celoeurópskej operácie ROADPOL Alkohol a drogy. Súčasťou kampane bude aj zábavno-edukačný kvíz a súťaž v aplikácii Slovnaft Move o ceny od partnerov UNIQA poisťovňa, VIFOcamper, Hotel pod Zámkom, Hedin Automotive, Fantázia Liptov Park, GROUPE SEB Slovensko, TEREZIA COMPANY, 2A roastery, Biocen, FAST PLUS, Motor Media CS a Kozmetikovo.sk. Odkaz kampane budú šíriť aj známi influenceri.
"Sme radi, že sa aj vďaka partnerom darí edukovať verejnosť o zodpovednosti pri pití bez zbytočného moralizovania. Verím, že myšlienka európskeho rámca #UnitedInModeration - spájať sily, skúsenosti a konkrétne aktivity, ktoré majú zmysel je dôležitá, na konci dňa však rozhoduje to, čo urobí každý z nás. Preto chceme v najrizikovejšom období roka pripomenúť jednoduché pravidlo: keď piješ, nešoféruj," uzatvára Tomáš Huba.
O OZ Fórum PSR Slovensko
OZ Fórum PSR Slovensko je neziskové združenie, ktorého cieľom je šírenie osvety o zodpovednom správaní sa pri pití alkoholu, prevencia zneužívania alkoholu a ochrana mladistvých. Členovia združenia sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať prísne etické pravidlá pri predaji a marketingu svojich produktov, ktoré idú nad rámec slovenskej legislatívy.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - #UnitedInModeration: Európski výrobcovia liehovín prvýkrát spoločne, Slovensko zapája Fórum PSR © SITA Všetky práva vyhradené.
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