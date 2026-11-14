Vlhová mimo prvej desiatky v Levi, no bola spokojná: Sme na správnej ceste, je to len o čase, no chýba mi technika
Petra Vlhová mala po druhom medzičase 2. kola sľubný náskok, ktorý stratila v tretej strmej časti, rovnako ako v úvodnej jazde a napokon obsadila 16. miesto, za ktoré získala 15 bodov. Slovenská ...
14.11.2026 (SITA.sk) - Petra Vlhová mala po druhom medzičase 2. kola sľubný náskok, ktorý stratila v tretej strmej časti, rovnako ako v úvodnej jazde a napokon obsadila 16. miesto, za ktoré získala 15 bodov.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová úspešne dokončila obe kolá slalomu v obľúbenom fínskom stredisku Levi, kde v kariére dokázala už 10-krát stáť na pódiu a šesť razy sa tešila z celkového triumfu.
Po úvodnej jazde, na ktorú nastúpila až ako 15. v poradí, obsadila 13. miesto stratou 1,44 sekundy na vedúcu Nemku Emmu Aicherovú. Celkovo skončila na 16. pozícii (+ 2,43 s).
Zvíťazila práve talentovaná 23-ročná rodáčka zo švédskeho mesta Sundsvall pri neúčasti americkej kráľovnej Mikaely Shiffrinovej.
Na druhej priečke skončila Albánka Lara Colturiová so stratou 0,43 sekundy, tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová (+0,50 s).
Štvrtá pozícia patrila znovuzrodenej Chorvátke Zrinke Ljutičovej (+0,83 s). (+1,05 s), piata Švédke Anne Swennovej-Larssonovej (+1,08 s) a elitnú desiatku uzatvorila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,92 s).
Tridsaťjedenročná Liptáčka si vyskúšala slalom Svetového pohára prvýkrát od 16. januára 2024, teda po 1 033 dňoch, keď sa v Jasnej zranila v obrovskom slalome.
V prvých pretekoch tejto sezóny získala Liptáčka osem bodov za 23. miesto v obrovskom slalome v Söldene, hoci po 1. kole bola na 11. pozícii.
Vlhová mala po druhom medzičase 2. kola sľubný náskok, ktorý stratila v tretej strmej časti, rovnako ako v úvodnej jazde a napokon obsadila 16. miesto, za ktoré získala 15 bodov.
S výkonom je však napriek tomu spokojná. "Som späť aj v slalome. Užila som si to, bolo to trochu náročnejšie aj pre podmienky. Veľmi sa teším, aj keď som veľmi chybovala na strmine v oboch kolách, no tak to vyšlo. Viem, že dokážem byť rýchla v nejakých úsekoch, už to len pretaviť do pretekárskeho módu," povedala Vlhová pre televíziu JOJ Šport.
"Musím trénovať a veriť procesu. Nebola som veľmi nervózna, pracovala som na tom, aby to neovplyvnilo môj výkon. Treba myslieť na to, kde som bola a kde sa nachádzam, takáto je realita. Sme na správnej ceste a je to len o čase a pretekárskom rytme. Chýba mi technika, no tá prichádza každým dňom a tréningom, potrebujem viac času," pokračovala.
"Verím, že každé preteky budem mať lepší pocit, čaká ma dlhá cesta, ale užívam si to a teším sa. Vidíme, kde sme a kde sú ostatné baby. Budeme na tom pracovať, no ja sa sústredím sama na seba," dodala v živom vysielaní po 2. kole slalomu vo fínskom Levi.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová mimo prvej desiatky v Levi, no bola spokojná: Sme na správnej ceste, je to len o čase, no chýba mi technika © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová úspešne dokončila obe kolá slalomu v obľúbenom fínskom stredisku Levi, kde v kariére dokázala už 10-krát stáť na pódiu a šesť razy sa tešila z celkového triumfu.
Po úvodnej jazde, na ktorú nastúpila až ako 15. v poradí, obsadila 13. miesto stratou 1,44 sekundy na vedúcu Nemku Emmu Aicherovú. Celkovo skončila na 16. pozícii (+ 2,43 s).
Zvíťazila práve talentovaná 23-ročná rodáčka zo švédskeho mesta Sundsvall pri neúčasti americkej kráľovnej Mikaely Shiffrinovej.
Na druhej priečke skončila Albánka Lara Colturiová so stratou 0,43 sekundy, tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová (+0,50 s).
Štvrtá pozícia patrila znovuzrodenej Chorvátke Zrinke Ljutičovej (+0,83 s). (+1,05 s), piata Švédke Anne Swennovej-Larssonovej (+1,08 s) a elitnú desiatku uzatvorila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,92 s).
Nevyšli jej strmé pasáže
Tridsaťjedenročná Liptáčka si vyskúšala slalom Svetového pohára prvýkrát od 16. januára 2024, teda po 1 033 dňoch, keď sa v Jasnej zranila v obrovskom slalome.
V prvých pretekoch tejto sezóny získala Liptáčka osem bodov za 23. miesto v obrovskom slalome v Söldene, hoci po 1. kole bola na 11. pozícii.
Vlhová mala po druhom medzičase 2. kola sľubný náskok, ktorý stratila v tretej strmej časti, rovnako ako v úvodnej jazde a napokon obsadila 16. miesto, za ktoré získala 15 bodov.
Potrebuje viac času
S výkonom je však napriek tomu spokojná. "Som späť aj v slalome. Užila som si to, bolo to trochu náročnejšie aj pre podmienky. Veľmi sa teším, aj keď som veľmi chybovala na strmine v oboch kolách, no tak to vyšlo. Viem, že dokážem byť rýchla v nejakých úsekoch, už to len pretaviť do pretekárskeho módu," povedala Vlhová pre televíziu JOJ Šport.
"Musím trénovať a veriť procesu. Nebola som veľmi nervózna, pracovala som na tom, aby to neovplyvnilo môj výkon. Treba myslieť na to, kde som bola a kde sa nachádzam, takáto je realita. Sme na správnej ceste a je to len o čase a pretekárskom rytme. Chýba mi technika, no tá prichádza každým dňom a tréningom, potrebujem viac času," pokračovala.
"Verím, že každé preteky budem mať lepší pocit, čaká ma dlhá cesta, ale užívam si to a teším sa. Vidíme, kde sme a kde sú ostatné baby. Budeme na tom pracovať, no ja sa sústredím sama na seba," dodala v živom vysielaní po 2. kole slalomu vo fínskom Levi.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová mimo prvej desiatky v Levi, no bola spokojná: Sme na správnej ceste, je to len o čase, no chýba mi technika © SITA Všetky práva vyhradené.
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