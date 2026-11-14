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SNS chce zastropovať odmeny v štátnej správe. Nemali by presiahnuť základný plat

Danko priblížil, že zmenu chce SNS predložiť do parlamentu ako pozmeňujúci návrh. Koaličná SNS chce prísť do parlamentu s návrhom, aby ...

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14.11.2026 (SITA.sk) - Danko priblížil, že zmenu chce SNS predložiť do parlamentu ako pozmeňujúci návrh.

Koaličná SNS chce prísť do parlamentu s návrhom, aby odmeny zamestnancov v štátnej správe nemohli presiahnuť 100 percent základnej mzdy. Predseda SNS Andrej Danko to oznámil v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

„Chceme, aby výška odmeny v štátnej správe nemohla presiahnuť 100 % základného platu,“ uviedol Danko. Doplnil, že je nemysliteľné, aby zamestnanci štátnej správy dostávali odmeny vo výške 200 až 500 percent. „Chceme principiálne prijať nové predpisy, pretože nie je možné, aby tu úradníci zarábali viac ako prezident alebo premiér,“ uviedol.

Danko priblížil, že zmenu chce SNS predložiť do parlamentu ako pozmeňujúci návrh. Podľa jeho slov o tom už hovoril aj s koaličnými partnermi. Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského je takýto návrh len „malý čriepok z toho, čo treba zmeniť". Prízvukoval, že súčasná vláda zabudla na ľudí.


Zdroj: SITA.sk - SNS chce zastropovať odmeny v štátnej správe. Nemali by presiahnuť základný plat © SITA Všetky práva vyhradené.

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