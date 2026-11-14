VEĽKÝ NÁVRAT: Vlhová obsadila 16. miesto vo fínskom Levi
Po dvoch pretekoch sú na čele celkového poradia SP Colturiová a Aicherová so 160 bodmi, Vlhovej patrí s pätnástimi 21. miesto.
Levi 14. novembra - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila 16. miesto pri svojom návrate do slalomu Svetového pohára. Na podujatí vo fínskom Levi figurovala po 1. kole na priebežnej 14. priečke a v druhom ju nedokázala vylepšiť. Na víťaznú Nemku Emmu Aicherovú, ktorá si pripísala premiérový triumf v tejto disciplíne vo SP, stratila 2,43 sekundy. Druhá skončila Lara Colturiová z Albánska so stratou 0,43 s a tretia bola Rakúšanka Katharina Truppeová s mankom 0,50 s.
Vlhová postúpila do druhého kola zo 14. miesta so stratou 1,44 sekundy na líderku Aicherovú. Druhá bola Colturiová so stratou 36 stotín a tretia Zrinka Ljutičová z Chorvátska s mankom 0,88 s. Pre tridsaťjedenročnú slovenskú lyžiarku to bol prvý slalom po návrate do kolotoča Svetového pohára, ktorý si odkrútila pred troma týždňami v rakúskom Söldene. Tam absolvovala obrák. V Levi sa postavila na štart svojej tradične silnejšej disciplíny, ktorú vo fínskom stredisku ovládla až šesťkrát. Tentoraz neútočila na najlepšie umiestnenia, i keď odštartovala s nádejným prvým sektorom a v druhom bola dokonca najlepšia. V spodnej časti trate však začala naberať manko a nevyhla sa komplikáciám, ktoré ju stáli takmer sekundu.
Podobne to bolo aj v druhom kole. V úvodnej časti išla plynule a nabrala dobrú rýchlosť. Priebežne mala solídny náskok na najlepšiu v 2. kole Aline Höpliovú, no v strmej časti nemala dostatočnú dravosť, prišla aj chyba a z náskoku bola strata vyše sekundu na Švajčiarku. V spodnej časti to už nedokázala vylepšiť a bol z toho až 19. najlepší čas v 2. kole a celkovo sa zaradila na priebežné 4. miesto. Po odjazdení ostatných pretekárok sa prepadla na konečnú 16. priečku.
„Som veľmi spokojná, som späť aj v slalome a užila som si to. Bolo to trošku náročnejšie, pretože dnešné podmienky boli ťažké. Aj tak sa veľmi teším, i keď si uvedomujem, že som v prvom aj druhom kole urobila chybu na tej strmine. V takýchto podmienkach, na takomto ľade si ešte nie som taká istá, potrebujem viac času. Viem, že dokážem byť v niektorých úsekoch veľmi rýchla a teraz je to o tom byť v pretekárskom móde, trénovať a veriť tomu procesu. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Nervozita tam je a ide o to, ako vás to ovplyvní. Ja som sa s tým snažila pracovať a myslím si, že som to zvládla. Tak, ako v Söldene, tak aj tu nám to ukázalo, že som na správnej ceste a musíme ďalej pracovať. Verím, že v každých pretekoch sa budem cítiť lepšie. Ešte ma čaká dlhá cesta,“ povedala Vlhová v rozhovore pre JOJ Šport.
Vlhová sa vrátila do seriálu Svetového pohára 24. októbra tohto roku v Söldene po presne 1008 dňoch po páde na domácej pôde v Jasnej. Ten spôsobil zranenie predného skríženého väzu a rekonvalescenciu dlhú vyše dva roky. Súťažne sa už predstavila vo februári na olympiáde v Cortina d'Ampezzo, vo „sveťáku“ obsadila po návrate 23. miesto v obrovskom slalome.
Aicherová ovládla prvé kolo a v druhom mala šiesty najlepší čas, čo jej stačilo na prvý slalomový triumf v kariére. Dala si tak pekný darček k piatkovým 23. narodeninám. „Je to naozaj veľmi dobrý darček. Mám rada Levi, absolvovala som tu prvý slalom vo Svetovom pohári, dosiahla som tu prvé pódium v tejto disciplíne a teraz prvé víťazstvo. Som naozaj šťastná,“ povedala v televíznom rozhovore. Colturiová udržala druhé miesto z 1. kola, Ljutičová tretie nie, keď ju zdolala najlepšia v druhej jazde Truppeová. Výborné preteky odjazdila Austrálčanka Madison Hoffmanová, ktorá odštartovala v prvom kole z 57. pozície a skončila trinásta. V druhom sa posunula dokonca na 8. priečku, čo je jej najlepší výsledok v kariére vo SP. Doterajšie maximum - 25. miesto - mala taktiež zo slalomu v Levi.
Po dvoch pretekoch sú na čele celkového poradia SP Colturiová a Aicherová so 160 bodmi, Vlhovej patrí s pätnástimi 21. miesto.
výsledku slalomu SP žien v Levi:
1. Emma Aicherová (Nem.) 1:52,62 min, 2. Lara Colturiová (Alb.) +0,43 s, 3. Katharina Truppeová (Rak.) +0,50, 4. Zrinka Ljutičová (Chor.) +0,83, 5. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,08, 6. Marion Chevrierová +1,23, 7. Marie Lamureová (obe Fr.) +1,49, 8. Madison Hoffmanová (Austr.) +1,73, 9. Katharina Huberová (Rak.) +1,89, 10. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,92, ..., 16. Petra VLHOVÁ (SR) +2,43
celkové poradie SP (po dvoch zo 40 súťaží):
1. Colturiová a Aicherová 160 b., 3. Paula Moltzanová (USA) 100, 4. Ljutičová 74, 5. Sara Hectorová (Švéd.) 70, 6. Camille Rastová (Švaj.) 64, ..., 21. VLHOVÁ 23
poradie v slalome (1 z 10):
1. Aicherová 100 b., 2. Colturiová 80, 3. Truppeová 60, 4. Ljutičová 50, 5. Swennová-Larssonová 45, 6. Chevrierová 40, ..., 16. VLHOVÁ 15
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