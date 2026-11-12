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Dramatické privítanie Pellegriniho v Paríži. Člen čestnej stráže skolaboval priamo pred Macronom – VIDEO

Macron, ktorý sa pripravoval na privítanie Pellegriniho, okamžite zareagoval a spolu s pracovníkmi paláca sa ponáhľal k ležiacemu mužovi. Oficiálne privítanie slovenského prezidenta

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12.11.2026 (SITA.sk) - Macron, ktorý sa pripravoval na privítanie Pellegriniho, okamžite zareagoval a spolu s pracovníkmi paláca sa ponáhľal k ležiacemu mužovi.

Oficiálne privítanie slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v parížskom Elyzejskom paláci v stredu poznačil nečakaný incident. Jeden z členov francúzskej čestnej stráže náhle skolaboval a zrútil sa na zem práve vo chvíli, keď slovenská hlava štátu prichádzala na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Dramatický moment zachytili kamery a zábery sa začali šíriť na sociálnych sieťach.

Macron, ktorý sa pripravoval na privítanie Pellegriniho, okamžite zareagoval a spolu s pracovníkmi paláca sa ponáhľal k ležiacemu mužovi. Členovia personálu následne vojaka odniesli z miesta incidentu. Príčina kolapsu ani aktuálny zdravotný stav príslušníka čestnej stráže zatiaľ nie sú známe.



Po nečakanom prerušení ceremoniálu pokračovalo oficiálne prijatie slovenského prezidenta. Pellegrini pricestoval do Francúzska na rokovania s Macronom, ktorých témami boli vzájomné vzťahy, hospodárska spolupráca, energetika a bezpečnosť.


Zdroj: SITA.sk - Dramatické privítanie Pellegriniho v Paríži. Člen čestnej stráže skolaboval priamo pred Macronom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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