Dramatické privítanie Pellegriniho v Paríži. Člen čestnej stráže skolaboval priamo pred Macronom – VIDEO
Macron, ktorý sa pripravoval na privítanie Pellegriniho, okamžite zareagoval a spolu s pracovníkmi paláca sa ponáhľal k ležiacemu mužovi. Oficiálne privítanie slovenského prezidenta
12.11.2026 (SITA.sk) - Macron, ktorý sa pripravoval na privítanie Pellegriniho, okamžite zareagoval a spolu s pracovníkmi paláca sa ponáhľal k ležiacemu mužovi.
Oficiálne privítanie slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v parížskom Elyzejskom paláci v stredu poznačil nečakaný incident. Jeden z členov francúzskej čestnej stráže náhle skolaboval a zrútil sa na zem práve vo chvíli, keď slovenská hlava štátu prichádzala na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Dramatický moment zachytili kamery a zábery sa začali šíriť na sociálnych sieťach.
Macron, ktorý sa pripravoval na privítanie Pellegriniho, okamžite zareagoval a spolu s pracovníkmi paláca sa ponáhľal k ležiacemu mužovi. Členovia personálu následne vojaka odniesli z miesta incidentu. Príčina kolapsu ani aktuálny zdravotný stav príslušníka čestnej stráže zatiaľ nie sú známe.
Po nečakanom prerušení ceremoniálu pokračovalo oficiálne prijatie slovenského prezidenta. Pellegrini pricestoval do Francúzska na rokovania s Macronom, ktorých témami boli vzájomné vzťahy, hospodárska spolupráca, energetika a bezpečnosť.
Zdroj: SITA.sk - Dramatické privítanie Pellegriniho v Paríži. Člen čestnej stráže skolaboval priamo pred Macronom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Oficiálne privítanie slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v parížskom Elyzejskom paláci v stredu poznačil nečakaný incident. Jeden z členov francúzskej čestnej stráže náhle skolaboval a zrútil sa na zem práve vo chvíli, keď slovenská hlava štátu prichádzala na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Dramatický moment zachytili kamery a zábery sa začali šíriť na sociálnych sieťach.
Macron, ktorý sa pripravoval na privítanie Pellegriniho, okamžite zareagoval a spolu s pracovníkmi paláca sa ponáhľal k ležiacemu mužovi. Členovia personálu následne vojaka odniesli z miesta incidentu. Príčina kolapsu ani aktuálny zdravotný stav príslušníka čestnej stráže zatiaľ nie sú známe.
Po nečakanom prerušení ceremoniálu pokračovalo oficiálne prijatie slovenského prezidenta. Pellegrini pricestoval do Francúzska na rokovania s Macronom, ktorých témami boli vzájomné vzťahy, hospodárska spolupráca, energetika a bezpečnosť.
Zdroj: SITA.sk - Dramatické privítanie Pellegriniho v Paríži. Člen čestnej stráže skolaboval priamo pred Macronom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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