Rusi na rokovaniach tvrdili, že dobyli polovicu zostávajúceho Donbasu. Ukrajinci im ukázali fotografie
Ukrajinský prezident tvrdí, že ruskí vyjednávači nemajú pravdivé informácie o situácii na fronte. Americká delegácia podľa neho potvrdila ukrajinské údaje. Ruskí predstavitelia na
11.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident tvrdí, že ruskí vyjednávači nemajú pravdivé informácie o situácii na fronte. Americká delegácia podľa neho potvrdila ukrajinské údaje.
Ruskí predstavitelia na mierových rokovaniach v Abú Zabí tvrdili, že ich armáda už obsadila polovicu územia Donbasu, ktoré zostávalo pod kontrolou Ukrajiny.
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského však tieto tvrdenia nezodpovedajú skutočnej situácii na bojisku. Ukrajinská delegácia preto ruským vyjednávačom predložila fotografie a videá dokazujúce prítomnosť ukrajinských jednotiek v sporných oblastiach. Informoval o tom portál Liga.net.
„Polovicu! To nie je nejaká jedna dedina. To je veľmi veľké územie. A celkom vážne o tom hovorili ruskí vojaci a predstavitelia spravodajských služieb,“ povedal Zelenskyj počas rozhovoru s novinármi v Dánsku. Podľa jeho slov americká delegácia následne potvrdila ukrajinské hodnotenie situácie na fronte. Prezident sa domnieva, že ruské vedenie nemusí dostávať pravdivé informácie o postupe vlastnej armády. „Myslím si, že Putin žije v inej informačnej realite,“ vyhlásil.
Kontrola nad Donbasom zostáva jedným z hlavných sporných bodov rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou. Rusko požaduje aj odovzdanie častí Doneckej oblasti, ktoré naďalej kontrolujú ukrajinské ozbrojené sily. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr odmietol ruské tvrdenia, podľa ktorých Kyjev ovláda iba desať percent Donbasu. Podľa neho zostáva pod ukrajinskou kontrolou približne 20 percent tohto územia.
Zelenskyj zároveň tvrdí, že Putin presviedča amerických predstaviteľov o schopnosti ruskej armády úplne obsadiť východ Ukrajiny v priebehu jedného až troch mesiacov. Práve rozdielne predstavy o situácii na bojisku považuje ukrajinský prezident za dôvod, prečo by mali nasledovať priame rokovania na najvyššej úrovni. „Viem, aká je situácia v skutočnosti. A myslím si, že aj šéf Ruska by mal vedieť, kde sa nachádzajú naše vojská,“ uviedol.
Trojstranné rokovania zástupcov Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska sa v Abú Zabí začali 10. novembra a pokračovať majú aj v stredu. Delegácie by mali diskutovať o možnosti stretnutia prezidentov. „Nie som si istý, či je na to Rusko pripravené, ale túto otázku otvoríme,“ povedal Zelenskyj. Súčasťou rozhovorov je aj príprava rozsiahlej výmeny vojnových zajatcov, pričom sa zvažujú varianty výmeny tisíc za tisíc alebo 1500 za 1500.
Zdroj: SITA.sk - Rusi na rokovaniach tvrdili, že dobyli polovicu zostávajúceho Donbasu. Ukrajinci im ukázali fotografie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruskí predstavitelia na mierových rokovaniach v Abú Zabí tvrdili, že ich armáda už obsadila polovicu územia Donbasu, ktoré zostávalo pod kontrolou Ukrajiny.
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského však tieto tvrdenia nezodpovedajú skutočnej situácii na bojisku. Ukrajinská delegácia preto ruským vyjednávačom predložila fotografie a videá dokazujúce prítomnosť ukrajinských jednotiek v sporných oblastiach. Informoval o tom portál Liga.net.
Sporný bod
„Polovicu! To nie je nejaká jedna dedina. To je veľmi veľké územie. A celkom vážne o tom hovorili ruskí vojaci a predstavitelia spravodajských služieb,“ povedal Zelenskyj počas rozhovoru s novinármi v Dánsku. Podľa jeho slov americká delegácia následne potvrdila ukrajinské hodnotenie situácie na fronte. Prezident sa domnieva, že ruské vedenie nemusí dostávať pravdivé informácie o postupe vlastnej armády. „Myslím si, že Putin žije v inej informačnej realite,“ vyhlásil.
Kontrola nad Donbasom zostáva jedným z hlavných sporných bodov rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou. Rusko požaduje aj odovzdanie častí Doneckej oblasti, ktoré naďalej kontrolujú ukrajinské ozbrojené sily. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha už skôr odmietol ruské tvrdenia, podľa ktorých Kyjev ovláda iba desať percent Donbasu. Podľa neho zostáva pod ukrajinskou kontrolou približne 20 percent tohto územia.
Rozdielne predstavy o situácii na bojisku
Zelenskyj zároveň tvrdí, že Putin presviedča amerických predstaviteľov o schopnosti ruskej armády úplne obsadiť východ Ukrajiny v priebehu jedného až troch mesiacov. Práve rozdielne predstavy o situácii na bojisku považuje ukrajinský prezident za dôvod, prečo by mali nasledovať priame rokovania na najvyššej úrovni. „Viem, aká je situácia v skutočnosti. A myslím si, že aj šéf Ruska by mal vedieť, kde sa nachádzajú naše vojská,“ uviedol.
Trojstranné rokovania zástupcov Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska sa v Abú Zabí začali 10. novembra a pokračovať majú aj v stredu. Delegácie by mali diskutovať o možnosti stretnutia prezidentov. „Nie som si istý, či je na to Rusko pripravené, ale túto otázku otvoríme,“ povedal Zelenskyj. Súčasťou rozhovorov je aj príprava rozsiahlej výmeny vojnových zajatcov, pričom sa zvažujú varianty výmeny tisíc za tisíc alebo 1500 za 1500.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Rusi na rokovaniach tvrdili, že dobyli polovicu zostávajúceho Donbasu. Ukrajinci im ukázali fotografie © SITA Všetky práva vyhradené.
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