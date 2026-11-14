Majerský označil vládu za zlepenec, ktorý nevie dovládnuť. Danko predčasné voľby odmieta
Podľa neho jediný, kto o tom môže rozhodnúť, je premiér Robert Fico (Smer-SD), ten však dôvod „hodiť uterák“ podľa Danka nemá. Súčasná
14.11.2026 (SITA.sk) - Podľa neho jediný, kto o tom môže rozhodnúť, je premiér Robert Fico (Smer-SD), ten však dôvod „hodiť uterák“ podľa Danka nemá.
Súčasná vládna koalícia nevie dovládnuť, mala by ísť od toho. Myslí si to predseda opozičnej KDH Milan Majerský, ktorý sa tak vyjadril v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko dôvod na predčasné voľby nevidí. Podľa neho jediný, kto o tom môže rozhodnúť, je premiér Robert Fico (Smer-SD), ten však dôvod „hodiť uterák“ podľa Danka nemá.
Majerský považuje súčasnú vládu za zlepenec, ktorý už nedokáže vládnuť. „Dobehla ich vlastná minulosť. Nadávali na predchádzajúce vlády, akým sú zlepencom, teraz vidíme v priamom, živom prenose to, že tento zlepenec nevie dovládnuť. Nevedia dovládnuť, majú problém s počtami, nech idú od toho čím skôr preč. My sme pripravení prevziať zodpovednosť od nich a viesť túto krajinu na pomoc ľuďom,“ skonštatoval predseda KDH.
Danko dôvod na predčasné voľby nevidí. Vládna koalícia má podľa neho stále 75 hlasov v parlamente. „Jediný, kto môže rozhodnúť o predčasných voľbách, je premiér a premiér nemá dôvod hodiť uterák,“ myslí si Danko. Prízvukoval, že koaličné strany schválili rozpočet a štát môže fungovať.
Zdroj: SITA.sk - Majerský označil vládu za zlepenec, ktorý nevie dovládnuť. Danko predčasné voľby odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasná vládna koalícia nevie dovládnuť, mala by ísť od toho. Myslí si to predseda opozičnej KDH Milan Majerský, ktorý sa tak vyjadril v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko dôvod na predčasné voľby nevidí. Podľa neho jediný, kto o tom môže rozhodnúť, je premiér Robert Fico (Smer-SD), ten však dôvod „hodiť uterák“ podľa Danka nemá.
Majerský považuje súčasnú vládu za zlepenec, ktorý už nedokáže vládnuť. „Dobehla ich vlastná minulosť. Nadávali na predchádzajúce vlády, akým sú zlepencom, teraz vidíme v priamom, živom prenose to, že tento zlepenec nevie dovládnuť. Nevedia dovládnuť, majú problém s počtami, nech idú od toho čím skôr preč. My sme pripravení prevziať zodpovednosť od nich a viesť túto krajinu na pomoc ľuďom,“ skonštatoval predseda KDH.
Danko dôvod na predčasné voľby nevidí. Vládna koalícia má podľa neho stále 75 hlasov v parlamente. „Jediný, kto môže rozhodnúť o predčasných voľbách, je premiér a premiér nemá dôvod hodiť uterák,“ myslí si Danko. Prízvukoval, že koaličné strany schválili rozpočet a štát môže fungovať.
Zdroj: SITA.sk - Majerský označil vládu za zlepenec, ktorý nevie dovládnuť. Danko predčasné voľby odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
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