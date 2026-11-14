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Potôčik pri Dolnej bráne opäť funguje, hotová je aj jej rekonštrukcia – VIDEO

Obnova Dolnej brány od archeologického múzea po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v celkovej dĺžke 150 metrov sa začala v polovici februára. Potôčik pri Dolnej bráne v Košiciach opäť funguje, ...

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14.11.2026 (SITA.sk) - Obnova Dolnej brány od archeologického múzea po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v celkovej dĺžke 150 metrov sa začala v polovici februára.

Potôčik pri Dolnej bráne v Košiciach opäť funguje, hotová je aj jej rekonštrukcia. Na sociálnej sieti o tom informoval končiaci primátor Košíc Jaroslav Polaček. Ako uviedol, rekonštrukcia Dolnej brány je hotová, podarilo sa im dokončiť ju pred termínom.

Voda sa do potôčika vrátila po tridsiatich rokoch


„Nová hydroizolácia vyriešila dlhoročné zatekanie do Archeologického múzea, obnovili sme povrchy aj nápisy a skrášlili ďalšiu časť historického centra,” napísal. Doplnil, že stavbu už prevzali a čakajú na kolaudáciu. Do potôčika v tejto časti košickej hlavnej ulice sa tiež vrátila voda.

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„Keď sme chodili na kontrolné dni s pánom exprezidentom Rudolfom Schusterom (bývalý primátor Košíc - pozn. SITA), často sme hovorili aj o návrate vody na Hlavnú. Dnes môžem povedať: podarilo sa. Potôčik pri Dolnej bráne po tridsiatich rokoch opäť funguje,” napísal Polaček. Priblížil, že počas sezóny bude potôčik fungovať každý deň v čase od 8:00 do 22:00, teraz však bude na zimu vypnutý.

Rekonštrukcia stála tri milióny eur


Obnova Dolnej brány od archeologického múzea po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v celkovej dĺžke 150 metrov sa začala v polovici februára. Rekonštrukcia bola financovaná z eurofondov, pričom mesto sa na financovaní podieľalo ôsmimi percentami.

Priestor okolo Dolnej brány v centre Košíc a priľahlej časti Hlavnej ulice bol daný do užívania v závere septembra, krátko pred tohtoročným Medzinárodným maratónom mieru. Prebiehali však ešte niektoré práce, najmä na technológiách pod zemou, v priestoroch múzea. Polaček vtedy na tlačovom brífingu uviedol, že podľa zmluvy má byť stavba ukončená do konca novembra, avizoval dodržanie termínov. Cena stavby bola na úrovni troch miliónov eur s DPH.


Zdroj: SITA.sk - Potôčik pri Dolnej bráne opäť funguje, hotová je aj jej rekonštrukcia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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