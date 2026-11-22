Marquez spečatil ôsmy majstrovský titul
Tridsaťtriročný jazdec Ducati má pred záverečným víkendom sezóny vo Valencii už nedostihnuteľný 43-bodový náskok.
Portimao 22. novembra - Španielsky jazdec Marc Marquez sa stal osemnásobným majstrom sveta v triede MotoGP. K zaisteniu ôsmeho titulu mu stačilo aj ôsme miesto na nedeľňajšej Veľkej cene Portugalska, ktorú ovládol Talian Marco Bezzecchi z tímu Aprilia. Na pódiu ho doplnili tímový kolega Jorge Martin a Španiel Raul Fernandez z Trackhouse Racing. Marquez prekonal ôsmym titulom v najvyššej triede Taliana Valentina Rossiho a vyrovnal v historických tabuľkách Giacoma Agostiniho. V súčte s nižšími kategóriami je šampión už desiatykrát.
Tridsaťtriročný jazdec Ducati má pred záverečným víkendom sezóny vo Valencii už nedostihnuteľný 43-bodový náskok. Titul si mohol zaistiť už počas sobotňajšieho šprintu, no dve kolá pred koncom spadol. Na Veľkej cene mu stačilo finišovať v najlepšej deviatke, čo sa mu tesne podarilo. Španielovi sa zároveň podarilo zmazať najväčšiu stratu v histórii, keď na VC Talianska strácal na vtedajšieho lídra Bezzecchiho 102 bodov.
VC Portugalska v triede MotoGP (25 kôl) - výsledky:
1. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 41:30,802 min, 2. Jorge Martin (Šp./Aprilia) +3,845 s, 3. Raul Fernandez (Šp./Trackhouse racing) +5,711
priebežné poradie (po 21 z 22 pretekov):
1. Marc Marquez (Šp./Ducati) 439 bodov *, 2. Martin 396, 3. Bezzecchi 394
* - istý titul
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