Prieskum ukázal percentá pre koalíciu Progresívne Slovensko a Demokrati. Vznikla by vláda bez Igora Matoviča?
Najnovší prieskum agentúry Ipsos... V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v novembri, zvíťazila by koalícia strán Progresívne Slovensko a ...
22.11.2026 (SITA.sk) - Najnovší prieskum agentúry Ipsos...
V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v novembri, zvíťazila by koalícia strán Progresívne Slovensko a Demokrati so ziskom 24,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, podľa ktorého by na druhom mieste skončil vládny Smer-SD s podporu na úrovni 17,2 percenta opýtaných. V poradí tretiu Republiku by podporilo 12,3 percenta opýtaných.
Na štvrtom mieste by podľa prieskumu skončilo Hnutie Slovensko so ziskom 10,8 percenta hlasov. Nasledujú SaS (8,5 percenta) a KDH (6,9 percenta). Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostal aj koaličný Hlas-SD, ktorý by podporilo 6,8 percenta opýtaných.
Naopak pred bránami zákonodarného zboru by ostala Maďarská aliancia so ziskom 4,3 percenta hlasov. Strana Právo na pravdu by získala podporu na úrovni 2,4 percenta. Hnutie Sme rodina by podporili rovné dve percentá opýtaných, stranu Za ľudí 1,4 percenta a SNS rovné jedno percento. Iné strany by volilo 2,2 percenta respondentov.
Koalícia Progresívneho Slovenska a Demokratov by na základe výsledkov volieb získala v parlamente 42 kresiel, Smer-SD 30, Republika 21, Hnutie Slovensko 19, SaS 14, a KDH ako aj Hlas-SD by získal zhodne po 12 kresiel. Volebná účasť by dosiahla 63 percent oprávnených voličov.
Agentúra Ipsos prieskum robila v dňoch 16. až 20. novembra na reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov starších ako 18 rokov pomocou on-line zberu dát. Vzorka bola reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu, vzdelania, národnosti, veľkosti miesta bydliska, ekonomickej aktivity a čistého mesačného osobného príjmu.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum ukázal percentá pre koalíciu Progresívne Slovensko a Demokrati. Vznikla by vláda bez Igora Matoviča? © SITA Všetky práva vyhradené.
V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v novembri, zvíťazila by koalícia strán Progresívne Slovensko a Demokrati so ziskom 24,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, podľa ktorého by na druhom mieste skončil vládny Smer-SD s podporu na úrovni 17,2 percenta opýtaných. V poradí tretiu Republiku by podporilo 12,3 percenta opýtaných.
Na štvrtom mieste by podľa prieskumu skončilo Hnutie Slovensko so ziskom 10,8 percenta hlasov. Nasledujú SaS (8,5 percenta) a KDH (6,9 percenta). Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostal aj koaličný Hlas-SD, ktorý by podporilo 6,8 percenta opýtaných.
Naopak pred bránami zákonodarného zboru by ostala Maďarská aliancia so ziskom 4,3 percenta hlasov. Strana Právo na pravdu by získala podporu na úrovni 2,4 percenta. Hnutie Sme rodina by podporili rovné dve percentá opýtaných, stranu Za ľudí 1,4 percenta a SNS rovné jedno percento. Iné strany by volilo 2,2 percenta respondentov.
Koalícia Progresívneho Slovenska a Demokratov by na základe výsledkov volieb získala v parlamente 42 kresiel, Smer-SD 30, Republika 21, Hnutie Slovensko 19, SaS 14, a KDH ako aj Hlas-SD by získal zhodne po 12 kresiel. Volebná účasť by dosiahla 63 percent oprávnených voličov.
Agentúra Ipsos prieskum robila v dňoch 16. až 20. novembra na reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov starších ako 18 rokov pomocou on-line zberu dát. Vzorka bola reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu, vzdelania, národnosti, veľkosti miesta bydliska, ekonomickej aktivity a čistého mesačného osobného príjmu.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum ukázal percentá pre koalíciu Progresívne Slovensko a Demokrati. Vznikla by vláda bez Igora Matoviča? © SITA Všetky práva vyhradené.
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