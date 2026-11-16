Martin Pospíšil má už 100 bodyčekov, ale Calgary schytalo výprask v Anaheime
Hokejisti Calgary nezvládli víťazne dva zápasy u súpera v priebehu dvoch dní. Slovenskí hokejisti v službách Calgary schytali výprask v nedeľňajšom ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Calgary nezvládli víťazne dva zápasy u súpera v priebehu dvoch dní.
Slovenskí hokejisti v službách Calgary schytali výprask v nedeľňajšom zápase NHL. Útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec boli pri prehre svojho tímu 1:6 v Honda Center v Anaheime. Deň predtým sa tešili z výhry 3:2 v Los Angeles.
Pri jedinom góle hostí Slováci nebodovali, Pospíšil upozornil na seba šiestimi bodyčekmi. Zavŕšil tým stovku "hitov", ktoré rozdal v tejto sezóne. V tejto disciplíne sa dostal už na druhé miesto v celej NHL za Kiefera Sherwooda (115). Tretí Rus Jakov Trenin a Nór Michael Brandsegg-Nygaard rozdali po 99 bodyčekov.
Hrá sa však najmä na góly a Calgary ich dostalo šesť od hráčov Anaheimu. Jeden z nich strelil aj 22-ročný Američan Cutter Gauthier, ktorý dosiahol gól v deviatom zápase bez prerušenia. Ide o najdlhšiu sériu zápasov s gólom v podaní hráča NHL za posledných 29 rokov.
Naposledy predtým Teemu Selänne v období od 21. októbra do 10. novembra 1997 stanovil rekord organizácie Ducks, keď skóroval v 11 zápasoch za sebou.
Gauthier sa stal tretím hráčom za viac ako 100 rokov, ktorý zaznamenal 14 gólov v prvých ôsmich zápasoch kalendárneho mesiaca. Zaradil sa tak k Wayneovi Gretzkému (15 gólov v januári 1984 a 14 vo februári 1984) a Mariovi Lemieuxovi (15 gólov v októbri 1988).
Počas svojej aktuálnej streleckej série nastrieľal Gauthier 16 gólov a v rámci série 11 zápasov, v ktorých bodoval – čo je jeho kariérne maximum – nazbieral celkovo 20 bodov (16 gólov, 4 asistencie). "Darí sa mu a je to len dobré celé mužstvo,“ povedal tréner Anaheimu Joel Quenneville podľa webu NHL.
Beckett Sennecke zaznamenal dva góly a jednu asistenciu, Mikael Granlund pridal gól a asistenciu. Tyson Hinds a Alex Killorn si pripísali po dve asistencie a brankár Ville Husso, ktorý nastúpil v základnej zostave prvýkrát od 29. októbra, predviedol 20 zákrokov.
"Ukázali sme, že lepšie narábame s pukom – či už išlo o čistejšie výstupy z obranného pásma, alebo o prechod stredným pásmom Puk sme mali pod kontrolou na hokejkách, čo sa nám v predchádzajúcich dvoch zápasoch nedarilo," dodal tréner Quenneville.
Zdroj: SITA.sk - Martin Pospíšil má už 100 bodyčekov, ale Calgary schytalo výprask v Anaheime © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejisti v službách Calgary schytali výprask v nedeľňajšom zápase NHL. Útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec boli pri prehre svojho tímu 1:6 v Honda Center v Anaheime. Deň predtým sa tešili z výhry 3:2 v Los Angeles.
Pospíšil na stovke
Pri jedinom góle hostí Slováci nebodovali, Pospíšil upozornil na seba šiestimi bodyčekmi. Zavŕšil tým stovku "hitov", ktoré rozdal v tejto sezóne. V tejto disciplíne sa dostal už na druhé miesto v celej NHL za Kiefera Sherwooda (115). Tretí Rus Jakov Trenin a Nór Michael Brandsegg-Nygaard rozdali po 99 bodyčekov.
Gauthier je stále"hot"
Hrá sa však najmä na góly a Calgary ich dostalo šesť od hráčov Anaheimu. Jeden z nich strelil aj 22-ročný Američan Cutter Gauthier, ktorý dosiahol gól v deviatom zápase bez prerušenia. Ide o najdlhšiu sériu zápasov s gólom v podaní hráča NHL za posledných 29 rokov.
Naposledy predtým Teemu Selänne v období od 21. októbra do 10. novembra 1997 stanovil rekord organizácie Ducks, keď skóroval v 11 zápasoch za sebou.
Gretzky, Lemieux a Gauthier
Gauthier sa stal tretím hráčom za viac ako 100 rokov, ktorý zaznamenal 14 gólov v prvých ôsmich zápasoch kalendárneho mesiaca. Zaradil sa tak k Wayneovi Gretzkému (15 gólov v januári 1984 a 14 vo februári 1984) a Mariovi Lemieuxovi (15 gólov v októbri 1988).
Počas svojej aktuálnej streleckej série nastrieľal Gauthier 16 gólov a v rámci série 11 zápasov, v ktorých bodoval – čo je jeho kariérne maximum – nazbieral celkovo 20 bodov (16 gólov, 4 asistencie). "Darí sa mu a je to len dobré celé mužstvo,“ povedal tréner Anaheimu Joel Quenneville podľa webu NHL.
Lepšie narábanie s pukom
Beckett Sennecke zaznamenal dva góly a jednu asistenciu, Mikael Granlund pridal gól a asistenciu. Tyson Hinds a Alex Killorn si pripísali po dve asistencie a brankár Ville Husso, ktorý nastúpil v základnej zostave prvýkrát od 29. októbra, predviedol 20 zákrokov.
"Ukázali sme, že lepšie narábame s pukom – či už išlo o čistejšie výstupy z obranného pásma, alebo o prechod stredným pásmom Puk sme mali pod kontrolou na hokejkách, čo sa nám v predchádzajúcich dvoch zápasoch nedarilo," dodal tréner Quenneville.
Zdroj: SITA.sk - Martin Pospíšil má už 100 bodyčekov, ale Calgary schytalo výprask v Anaheime © SITA Všetky práva vyhradené.
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