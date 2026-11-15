IIHF stopla Rusov z účasti na MS do 20 rokov v Kanade. Tí to dôrazne odmietajú a budú protestovať
Rusko sa nezmierilo s vylúčením z MS do 20 rokov v Kanade a bude protestovať. Ruskí hokejisti nebudú účastníkmi majstrovstiev sveta do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v kanadských ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Rusko sa nezmierilo s vylúčením z MS do 20 rokov v Kanade a bude protestovať.
Ruskí hokejisti nebudú účastníkmi majstrovstiev sveta do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v kanadských mestách Edmonton a Red Deer (26. 12. 2026 - 5. 1. 2027).
Tvrdí to Medzinárodná hokejová federácia vo svojom nedeľnom stanovisku, z ktorého citujeme:
"Vzhľadom na obmedzenia formálne oznámené kanadskou vládou sa ruský národný tím do 20 rokov nemôže zúčastniť majstrovstiev sveta juniorov. Po dôkladnom posúdení uskutočniteľnosti alternatívnych dohôd Rada IIHF rozhodla, že Kanada zostane hostiteľom a turnaj sa uskutoční od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 v Edmontone a Red Deere," uviedla IIHF na svojom webe.
Všetky zúčastnené národné federácie boli už o tom informované a aktualizovaný rozpis súťaží bude čoskoro zverejnený pre majstrovstvá sveta juniorov aj majstrovstvá sveta do 20 rokov v kategórii 1A.
Kanadská vláda už pred niekoľkými dňami oznámila, že neudelí ruským hokejistom víza pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta. Zákaz sa týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch. Kanaďania spresnili, že ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou.
Športový arbitrážny súd (CAS) ešte v októbri rozhodol o návrate ruských hokejistov do medzinárodných súťaží pod hlavičkou IIHF a túto strešnú organizáciu svetového hokeja zaviazal riadiť sa týmto rozhodnutím.
IIHF už medzitým informovala Nórov ako nováčika elitnej kategórie MS, že musia prepustiť miesto Rusom a namiesto do Kanady pocestujú do Budapešti, kde sa bude hrať A-skupina I. divízie MS do 20 rokov. Toto všetko už momentálne neplatí.
Celá záležitosť však zďaleka nemusí byť na konci, keďže Rusi sa rozhodli protestovať. Ruská hokejová federácia (RIHF) vyjadrila dôrazný protest proti "neprijateľnému a nezákonnému rozhodnutiu IIHF."
"Bolo prijaté výlučne z politických dôvodov a je v rozpore so záväzným a platným rozhodnutím Športového arbitrážneho súdu (CAS). Ten nariadil, aby IIHF umožnila ruským národným tímom účasť na medzinárodných súťažiach. Rozhodnutie IIHF je aj v rozpore s dohodou medzi IIHF a RIHF, v ktorej sa medzinárodná federácia zaviazala okamžite nasledovať rozhodnutie CAS," napísali Rusi.
Podľa Ruskej hokejovej federácie vylúčenie ruského tímu porušuje základné právne princípy, zásady olympizmu, princíp nediskriminácie, rovnosť športovcov, ako aj integritu medzinárodných súťaží.
Zdroj: SITA.sk - IIHF stopla Rusov z účasti na MS do 20 rokov v Kanade. Tí to dôrazne odmietajú a budú protestovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruskí hokejisti nebudú účastníkmi majstrovstiev sveta do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia v kanadských mestách Edmonton a Red Deer (26. 12. 2026 - 5. 1. 2027).
Tvrdí to Medzinárodná hokejová federácia vo svojom nedeľnom stanovisku, z ktorého citujeme:
Kanada bude hostiteľ
"Vzhľadom na obmedzenia formálne oznámené kanadskou vládou sa ruský národný tím do 20 rokov nemôže zúčastniť majstrovstiev sveta juniorov. Po dôkladnom posúdení uskutočniteľnosti alternatívnych dohôd Rada IIHF rozhodla, že Kanada zostane hostiteľom a turnaj sa uskutoční od 26. decembra 2026 do 5. januára 2027 v Edmontone a Red Deere," uviedla IIHF na svojom webe.
Všetky zúčastnené národné federácie boli už o tom informované a aktualizovaný rozpis súťaží bude čoskoro zverejnený pre majstrovstvá sveta juniorov aj majstrovstvá sveta do 20 rokov v kategórii 1A.
Žiadne víza pre Rusov
Kanadská vláda už pred niekoľkými dňami oznámila, že neudelí ruským hokejistom víza pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta. Zákaz sa týka aj tých ruských hráčov, ktorí už majú platné víza na pôsobenie v kanadských juniorských kluboch. Kanaďania spresnili, že ruskí hokejisti sa na šampionáte nebudú môcť zúčastniť ani pod neutrálnou vlajkou.
Športový arbitrážny súd (CAS) ešte v októbri rozhodol o návrate ruských hokejistov do medzinárodných súťaží pod hlavičkou IIHF a túto strešnú organizáciu svetového hokeja zaviazal riadiť sa týmto rozhodnutím.
Nóri mali prepustiť miesto
IIHF už medzitým informovala Nórov ako nováčika elitnej kategórie MS, že musia prepustiť miesto Rusom a namiesto do Kanady pocestujú do Budapešti, kde sa bude hrať A-skupina I. divízie MS do 20 rokov. Toto všetko už momentálne neplatí.
Rusi protestujú
Celá záležitosť však zďaleka nemusí byť na konci, keďže Rusi sa rozhodli protestovať. Ruská hokejová federácia (RIHF) vyjadrila dôrazný protest proti "neprijateľnému a nezákonnému rozhodnutiu IIHF."
"Bolo prijaté výlučne z politických dôvodov a je v rozpore so záväzným a platným rozhodnutím Športového arbitrážneho súdu (CAS). Ten nariadil, aby IIHF umožnila ruským národným tímom účasť na medzinárodných súťažiach. Rozhodnutie IIHF je aj v rozpore s dohodou medzi IIHF a RIHF, v ktorej sa medzinárodná federácia zaviazala okamžite nasledovať rozhodnutie CAS," napísali Rusi.
Podľa Ruskej hokejovej federácie vylúčenie ruského tímu porušuje základné právne princípy, zásady olympizmu, princíp nediskriminácie, rovnosť športovcov, ako aj integritu medzinárodných súťaží.
Zdroj: SITA.sk - IIHF stopla Rusov z účasti na MS do 20 rokov v Kanade. Tí to dôrazne odmietajú a budú protestovať © SITA Všetky práva vyhradené.