Zelenskyj chce dostať Európu k rokovaciemu stolu s Ruskom, pripravuje dôležité stretnutie spojencov
Ukrajinský prezident označil pripravované rokovanie Koalície ochotných za potenciálne historické. Európske krajiny chcú presadiť spoločný postoj k ukončeniu vojny, Moskva sa ich však snaží z mierových ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident označil pripravované rokovanie Koalície ochotných za potenciálne historické. Európske krajiny chcú presadiť spoločný postoj k ukončeniu vojny, Moskva sa ich však snaží z mierových rozhovorov vylúčiť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil prípravu stretnutia takzvanej Koalície ochotných, na ktorom by európski spojenci Kyjeva mali sformulovať spoločný postoj k rokovaniam o ukončení vojny s Ruskom. Podľa Zelenského môže ísť o historické stretnutie, ktoré posilní postavenie Európy v diplomatickom procese. Moskva totiž dlhodobo presadzuje, aby sa o ukončení konfliktu rokovalo bez priamej účasti európskych štátov.
„Pripravujeme stretnutie Koalície ochotných. Je to dôležité stretnutie a mohlo by byť historické,“ vyhlásil Zelenskyj v nedeľňajšom večernom príhovore. Podľa jeho slov je cieľom vytvoriť úplne jednotnú a silnú európsku pozíciu, ktorá prispeje k víťazstvu Ukrajiny. Prezident zdôraznil, že doterajší trojstranný formát rokovaní medzi Ukrajinou, Spojenými štátmi a Ruskom sa musí zmeniť na štvorstranný a zároveň výrazne posilniť.
Európske krajiny už vybrali päť štátov, ktoré majú na budúce rokovania o Ukrajine vyslať svojich zástupcov. Ide o Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Nemecko a Taliansko. Kyjev sa tak usiluje zabezpečiť, aby sa o bezpečnostnom usporiadaní kontinentu a podmienkach prípadnej mierovej dohody nerozhodovalo bez účasti jeho európskych partnerov.
Zelenskyj zároveň oznámil, že na budúci týždeň sa má uskutočniť stretnutie kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, známej ako formát Ramstein. „Musí byť produktívne“ a vyslať Rusku „silný signál, že Ukrajina nezostane bez podpory“, zdôraznil prezident. Táto skupina združuje krajiny, ktoré koordinujú vojenskú pomoc Ukrajine a podporujú jej obranné schopnosti.
Diplomatické úsilie pokračuje v čase, keď Rusko pred blížiacou sa zimou zintenzívňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ruské údery neprestali ani počas dvojdňových rokovaní v Abú Zabí, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň. Podľa Zelenského sa Moskva v poslednom období zameriava na jednotlivé regióny, kde niekoľko dní systematicky útočí na elektrické siete a rozvodne.
Najťažšie zasiahnutou oblasťou je podľa ukrajinského prezidenta od začiatku septembra Dnepropetrovská oblasť v strednej časti krajiny. Útoky na energetickú infraštruktúru opakovane pripravujú tisíce civilistov o elektrinu v čase, keď teploty postupne klesajú.
Spojené štáty sa naďalej usilujú sprostredkovať ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, doterajšie diplomatické iniciatívy však nepriniesli zásadný prelom. Konflikt, ktorý sa začal rozsiahlou ruskou inváziou vo februári 2022, tak vstupuje do ďalšej zimy. Zelenskyj chce preto najbližšie stretnutia spojencov využiť nielen na posilnenie európskeho hlasu pri mierových rokovaniach, ale aj na zabezpečenie pokračujúcej vojenskej pomoci Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj chce dostať Európu k rokovaciemu stolu s Ruskom, pripravuje dôležité stretnutie spojencov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil prípravu stretnutia takzvanej Koalície ochotných, na ktorom by európski spojenci Kyjeva mali sformulovať spoločný postoj k rokovaniam o ukončení vojny s Ruskom. Podľa Zelenského môže ísť o historické stretnutie, ktoré posilní postavenie Európy v diplomatickom procese. Moskva totiž dlhodobo presadzuje, aby sa o ukončení konfliktu rokovalo bez priamej účasti európskych štátov.
„Pripravujeme stretnutie Koalície ochotných. Je to dôležité stretnutie a mohlo by byť historické,“ vyhlásil Zelenskyj v nedeľňajšom večernom príhovore. Podľa jeho slov je cieľom vytvoriť úplne jednotnú a silnú európsku pozíciu, ktorá prispeje k víťazstvu Ukrajiny. Prezident zdôraznil, že doterajší trojstranný formát rokovaní medzi Ukrajinou, Spojenými štátmi a Ruskom sa musí zmeniť na štvorstranný a zároveň výrazne posilniť.
Výber štátov pre budúce rokovania
Európske krajiny už vybrali päť štátov, ktoré majú na budúce rokovania o Ukrajine vyslať svojich zástupcov. Ide o Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Nemecko a Taliansko. Kyjev sa tak usiluje zabezpečiť, aby sa o bezpečnostnom usporiadaní kontinentu a podmienkach prípadnej mierovej dohody nerozhodovalo bez účasti jeho európskych partnerov.
Zelenskyj zároveň oznámil, že na budúci týždeň sa má uskutočniť stretnutie kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, známej ako formát Ramstein. „Musí byť produktívne“ a vyslať Rusku „silný signál, že Ukrajina nezostane bez podpory“, zdôraznil prezident. Táto skupina združuje krajiny, ktoré koordinujú vojenskú pomoc Ukrajine a podporujú jej obranné schopnosti.
Diplomatické úsilie pokračuje v čase, keď Rusko pred blížiacou sa zimou zintenzívňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ruské údery neprestali ani počas dvojdňových rokovaní v Abú Zabí, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň. Podľa Zelenského sa Moskva v poslednom období zameriava na jednotlivé regióny, kde niekoľko dní systematicky útočí na elektrické siete a rozvodne.
Najťažšie je zasiahnutá Dnepropetrovská oblasť
Najťažšie zasiahnutou oblasťou je podľa ukrajinského prezidenta od začiatku septembra Dnepropetrovská oblasť v strednej časti krajiny. Útoky na energetickú infraštruktúru opakovane pripravujú tisíce civilistov o elektrinu v čase, keď teploty postupne klesajú.
Spojené štáty sa naďalej usilujú sprostredkovať ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, doterajšie diplomatické iniciatívy však nepriniesli zásadný prelom. Konflikt, ktorý sa začal rozsiahlou ruskou inváziou vo februári 2022, tak vstupuje do ďalšej zimy. Zelenskyj chce preto najbližšie stretnutia spojencov využiť nielen na posilnenie európskeho hlasu pri mierových rokovaniach, ale aj na zabezpečenie pokračujúcej vojenskej pomoci Ukrajine.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj chce dostať Európu k rokovaciemu stolu s Ruskom, pripravuje dôležité stretnutie spojencov © SITA Všetky práva vyhradené.
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