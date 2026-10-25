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25. októbra 2026

Milan Majerský po úspechu v župných voľbách povedie KDH do parlamentných volieb


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Predseda KDH

Majerský v sobotňajších voľbách obhájil post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie povedie do budúcoročných ...



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67b064e4823b6748227957 676x488 25.10.2026 (SITA.sk) - Majerský v sobotňajších voľbách obhájil post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.


Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie povedie do budúcoročných parlamentných volieb jeho súčasný predseda Milan Majerský, ktorý v sobotňajších voľbách obhájil post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal podpredseda KDH Ján Horecký.

„Milan Majerský má mandát od celorepublikového snemu viesť KDH do parlamentných volieb. Čo bude ďalej, uvidíme," uviedol Horecký. Dodal, že KDH nie je „one man show", teda, že nie je o jednom predsedovi.

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Zdroj: SITA.sk - Milan Majerský po úspechu v župných voľbách povedie KDH do parlamentných volieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Predseda KDH
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