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25. októbra 2026
Milan Majerský po úspechu v župných voľbách povedie KDH do parlamentných volieb
Majerský v sobotňajších voľbách obhájil post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie povedie do budúcoročných ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Majerský v sobotňajších voľbách obhájil post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie povedie do budúcoročných parlamentných volieb jeho súčasný predseda Milan Majerský, ktorý v sobotňajších voľbách obhájil post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal podpredseda KDH Ján Horecký.
„Milan Majerský má mandát od celorepublikového snemu viesť KDH do parlamentných volieb. Čo bude ďalej, uvidíme," uviedol Horecký. Dodal, že KDH nie je „one man show", teda, že nie je o jednom predsedovi.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Milan Majerský po úspechu v župných voľbách povedie KDH do parlamentných volieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie povedie do budúcoročných parlamentných volieb jeho súčasný predseda Milan Majerský, ktorý v sobotňajších voľbách obhájil post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to povedal podpredseda KDH Ján Horecký.
„Milan Majerský má mandát od celorepublikového snemu viesť KDH do parlamentných volieb. Čo bude ďalej, uvidíme," uviedol Horecký. Dodal, že KDH nie je „one man show", teda, že nie je o jednom predsedovi.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Milan Majerský po úspechu v župných voľbách povedie KDH do parlamentných volieb © SITA Všetky práva vyhradené.
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