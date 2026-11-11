Ministerstvo vnútra obstará 50 cisternových automobilových striekačiek, jedna bude stáť viac ako pol milióna eur
Možnosť rekonštrukcie súčasných vozidiel rezort nepokladá za hospodárne ani efektívne riešenie. Ministerstvo vnútra obstará 50 nových ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Možnosť rekonštrukcie súčasných vozidiel rezort nepokladá za hospodárne ani efektívne riešenie.
Ministerstvo vnútra obstará 50 nových cisternových automobilových striekačiek na hasenie lesných požiarov. Čoskoro vyhlási verejné obstarávanie. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann priblížil, že obnova tejto techniky je nevyhnutná, pretože Hasičský a záchranný zbor v súčasnosti prevádzkuje 41 takýchto cisternových automobilových striekačiek, pričom desať má priemerný vek 43 rokov. Ide tak o techniku, ktorá je technicky aj morálne zastaraná a častejšie poruchová, čím je aj náročná na údržbu.
„Zásahové vozidlá musia byť spoľahlivé, mobilné a pripravené fungovať aj v náročných podmienkach. Spoliehať sa na techniku, ktorá slúži viac ako štyri desaťročia nie je z dlhodobého hľadiska bezpečné ani udržateľné riešenie,“ uviedlo ministerstvo.
Zároveň upozorňuje, že lesné požiare, dlhodobé suchá a extrémne prejavy počasia sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Zasahujú čoraz väčšie územia a rastúci počet udalostí v prírodnom prostredí tak zvyšuje aj nároky na pripravenosť hasičov, a to obzvlášť pri zásahoch v lesoch či horských oblastiach.
Rezort pripomína, že slovenskí hasiči pravidelne pomáhajú pri rozsiahlych požiarov aj v zahraniční. Nová technika tak posilní ich pripravenosť a umožní im efektívne reagovať nielen na našom území, ale poskytnúť pomoc aj partnerských krajinám.
Nová technika bude rozmiestnená plošne, najmä však v regiónoch s náročným terénom a zvýšeným rizikom vzniku lesných požiarov. Po obstaraní novej techniky rezort staršie vozidlá posunie dobrovoľným hasičským zborom. Predpokladaná cena jedného nového vozidla je takmer 534 400 eur. Konečná cena však bude stanovená na základe verejnej súťaže.
„V rokoch 2023 až 2024 boli obdobné vozidlá obstarávané za približne 407-tisíc eur za kus. Predpokladané zvýšenie ceny súvisí s rastom cien technologických komponentov a celkovým inflačným vývojom v posledných rokoch. Ide zároveň o vysoko špecializovanú techniku určenú na fungovanie v extrémnych podmienkach a vybavenú technológiami potrebnými na bezpečný zásah v teréne,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.
Možnosť rekonštrukcie súčasných vozidiel rezort nepokladá za hospodárne ani efektívne riešenie. Ministerstvo zdôraznilo, že ide o techniku, ktorá v rozhodujúcich momentoch zásahu ovplyvňuje ochranu života, zdravia a majetku.
Náklady na morálne zastaralú techniku pritom dlhodobo rastú. Ani rozsiahle investície do rekonštrukcie podľa rezortu nedokážu zabezpečiť spoľahlivosť techniky, jej bezpečnostné parametre ani výkon, ktorý by bol porovnateľný s modernou technikou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra obstará 50 cisternových automobilových striekačiek, jedna bude stáť viac ako pol milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra obstará 50 nových cisternových automobilových striekačiek na hasenie lesných požiarov. Čoskoro vyhlási verejné obstarávanie. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann priblížil, že obnova tejto techniky je nevyhnutná, pretože Hasičský a záchranný zbor v súčasnosti prevádzkuje 41 takýchto cisternových automobilových striekačiek, pričom desať má priemerný vek 43 rokov. Ide tak o techniku, ktorá je technicky aj morálne zastaraná a častejšie poruchová, čím je aj náročná na údržbu.
Lesné požiare a suchá sú čoraz častejšie
„Zásahové vozidlá musia byť spoľahlivé, mobilné a pripravené fungovať aj v náročných podmienkach. Spoliehať sa na techniku, ktorá slúži viac ako štyri desaťročia nie je z dlhodobého hľadiska bezpečné ani udržateľné riešenie,“ uviedlo ministerstvo.
Zároveň upozorňuje, že lesné požiare, dlhodobé suchá a extrémne prejavy počasia sú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Zasahujú čoraz väčšie územia a rastúci počet udalostí v prírodnom prostredí tak zvyšuje aj nároky na pripravenosť hasičov, a to obzvlášť pri zásahoch v lesoch či horských oblastiach.
Rezort pripomína, že slovenskí hasiči pravidelne pomáhajú pri rozsiahlych požiarov aj v zahraniční. Nová technika tak posilní ich pripravenosť a umožní im efektívne reagovať nielen na našom území, ale poskytnúť pomoc aj partnerských krajinám.
Nová technika bude rozmiestnená plošne, najmä však v regiónoch s náročným terénom a zvýšeným rizikom vzniku lesných požiarov. Po obstaraní novej techniky rezort staršie vozidlá posunie dobrovoľným hasičským zborom. Predpokladaná cena jedného nového vozidla je takmer 534 400 eur. Konečná cena však bude stanovená na základe verejnej súťaže.
Rekonštrukcia vozidiel nie je efektívna
„V rokoch 2023 až 2024 boli obdobné vozidlá obstarávané za približne 407-tisíc eur za kus. Predpokladané zvýšenie ceny súvisí s rastom cien technologických komponentov a celkovým inflačným vývojom v posledných rokoch. Ide zároveň o vysoko špecializovanú techniku určenú na fungovanie v extrémnych podmienkach a vybavenú technológiami potrebnými na bezpečný zásah v teréne,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.
Možnosť rekonštrukcie súčasných vozidiel rezort nepokladá za hospodárne ani efektívne riešenie. Ministerstvo zdôraznilo, že ide o techniku, ktorá v rozhodujúcich momentoch zásahu ovplyvňuje ochranu života, zdravia a majetku.
Náklady na morálne zastaralú techniku pritom dlhodobo rastú. Ani rozsiahle investície do rekonštrukcie podľa rezortu nedokážu zabezpečiť spoľahlivosť techniky, jej bezpečnostné parametre ani výkon, ktorý by bol porovnateľný s modernou technikou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra obstará 50 cisternových automobilových striekačiek, jedna bude stáť viac ako pol milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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