Strana Dunaj mení názov na Od Tatier k Dunaju. Winkler chce vstúpiť do celoslovenskej politiky
Na utorkovom sneme sa členovia rozhodli transformovať stranu z pôvodného komunálneho zamerania na celoslovenský rozmer. Bratislavský komunálny politik Martin ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Na utorkovom sneme sa členovia rozhodli transformovať stranu z pôvodného komunálneho zamerania na celoslovenský rozmer.
Bratislavský komunálny politik Martin Winkler oznámil, že strana Dunaj, ktorej je predseda, mení svoj názov na Od Tatier k Dunaju s novou skratkou Dunaj Tatry. Na utorkovom sneme sa členovia rozhodli transformovať stranu z pôvodného komunálneho zamerania na celoslovenský rozmer. „Chceli sme postaviť Bratislavu na nohy. Žiaľ, nateraz sa to nepodarilo. Vzdať sa po prvom neúspechu však nie je v našej povahe. Chcem preto zdôrazniť, že nekončíme a nehádžeme flintu do žita. Tak, ako zle hospodári naše hlavné mesto, ktoré mohlo ísť príkladom celej krajine, takisto zle hospodári aj náš štát. Je čas to zmeniť. Príklad si môžeme zobrať, napríklad, v susednom Poľsku,“ uviedol Winkler.
„Máme ambíciu priniesť do slovenskej politiky manažérsky prístup, manažérske riadenie, normálnosť a zdravý rozum. Chceme budovať a dobre hospodáriť a nie hašteriť sa, ako to vidíme pri súčasných stranách koalície či opozície. Nebudeme riešiť Šimečkovu mamu, ani Ficovho syna, ale svoju energiu budeme venovať tomu, čo zlepší život ľudí v našej krajine,“ uviedol k zmene strany z lokálnej na celoslovenskú Winkler.
Nová strana sa podľa Winklera chce spájať s inými subjektmi, alebo politikmi. „Niektoré spojenia sa priam ponúkajú a sú prirodzeným vyústením spolupráce. Nechcem však predbiehať. Máme diskusie a rokovania s viacerými ľuďmi a subjektmi, ale nebudem to zatiaľ konkretizovať. Som presvedčený, že pokiaľ by k takému spojeniu prišlo, všetkým by to vyrazilo dych,“ dodal Winkler.
K spojeniu s Jozefom Rážom, ktorého strana Dunaj podporovala v kandidatúre na post bratislavského primátora v nedávnych komunálnych voľbách, sa Martin Winkler nechcel vyjadrovať.
Zdroj: SITA.sk - Strana Dunaj mení názov na Od Tatier k Dunaju. Winkler chce vstúpiť do celoslovenskej politiky © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavský komunálny politik Martin Winkler oznámil, že strana Dunaj, ktorej je predseda, mení svoj názov na Od Tatier k Dunaju s novou skratkou Dunaj Tatry. Na utorkovom sneme sa členovia rozhodli transformovať stranu z pôvodného komunálneho zamerania na celoslovenský rozmer. „Chceli sme postaviť Bratislavu na nohy. Žiaľ, nateraz sa to nepodarilo. Vzdať sa po prvom neúspechu však nie je v našej povahe. Chcem preto zdôrazniť, že nekončíme a nehádžeme flintu do žita. Tak, ako zle hospodári naše hlavné mesto, ktoré mohlo ísť príkladom celej krajine, takisto zle hospodári aj náš štát. Je čas to zmeniť. Príklad si môžeme zobrať, napríklad, v susednom Poľsku,“ uviedol Winkler.
„Máme ambíciu priniesť do slovenskej politiky manažérsky prístup, manažérske riadenie, normálnosť a zdravý rozum. Chceme budovať a dobre hospodáriť a nie hašteriť sa, ako to vidíme pri súčasných stranách koalície či opozície. Nebudeme riešiť Šimečkovu mamu, ani Ficovho syna, ale svoju energiu budeme venovať tomu, čo zlepší život ľudí v našej krajine,“ uviedol k zmene strany z lokálnej na celoslovenskú Winkler.
Nová strana sa podľa Winklera chce spájať s inými subjektmi, alebo politikmi. „Niektoré spojenia sa priam ponúkajú a sú prirodzeným vyústením spolupráce. Nechcem však predbiehať. Máme diskusie a rokovania s viacerými ľuďmi a subjektmi, ale nebudem to zatiaľ konkretizovať. Som presvedčený, že pokiaľ by k takému spojeniu prišlo, všetkým by to vyrazilo dych,“ dodal Winkler.
K spojeniu s Jozefom Rážom, ktorého strana Dunaj podporovala v kandidatúre na post bratislavského primátora v nedávnych komunálnych voľbách, sa Martin Winkler nechcel vyjadrovať.
Zdroj: SITA.sk - Strana Dunaj mení názov na Od Tatier k Dunaju. Winkler chce vstúpiť do celoslovenskej politiky © SITA Všetky práva vyhradené.
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