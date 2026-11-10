Draghi mal veľké vízie, Európe však chýba odvaha. Niedermayer pre SITA vysvetľuje, čo brzdí jej konkurencieschopnosť
Väčší praktický prínos Luděk Niedermayer očakáva od odporúčaní bývalého talianskeho premiéra Enrica Lettu, ktorého správa sa sústreďuje na prehĺbenie jednotného európskeho trhu. Najväčšou ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Väčší praktický prínos Luděk Niedermayer očakáva od odporúčaní bývalého talianskeho premiéra Enrica Lettu, ktorého správa sa sústreďuje na prehĺbenie jednotného európskeho trhu.
Najväčšou prekážkou pri uskutočňovaní odporúčaní bývalého prezidenta Európskej centrálnej banky Maria Draghiho na posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie je nedostatok politickej odvahy a ochoty členských štátov spolupracovať. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol český europoslanec a bývalý viceguvernér Českej národnej banky Luděk Niedermayer. Podľa neho sa ukazuje, že viaceré ambiciózne Draghiho návrhy narážajú na politickú realitu, zatiaľ čo prehlbovanie jednotného európskeho trhu ponúka väčšiu šancu na konkrétne výsledky.
„Povedal by som, že hlavne dve veci. Nedostatok odvahy a ochoty spolupracovať,“ odpovedal Niedermayer na otázku, či realizáciu Draghiho odporúčaní brzdí predovšetkým nedostatok politickej vôle, komplikované rozhodovanie alebo nedostatok investícií. Draghi bol podľa neho veľkým vizionárom, ktorý presadzoval zásadné zmeny vo fungovaní Únie.
„Chcel napríklad výrazne väčší európsky rozpočet. Ukazuje sa, že je to presný opak toho, čo chce určitá silná časť Európskej únie,“ upozornil europoslanec. Draghi zároveň požadoval rýchlejšie rozhodovanie, ktoré sa však podľa Niedermayera v súčasnej politickej atmosfére presadzuje „veľmi, veľmi ťažko“.
Napriek týmto prekážkam považuje Niedermayer Draghiho analýzu európskej ekonomiky za prínosnú. „V prípade Draghiho bola tá diagnostika zaujímavá a vedie k množstvu rozhodnutí, ktoré podľa mňa Európe niečo prinesú,“ uviedol. Ako príklady spomenul pripravované iniciatívy vrátane Fondu konkurencieschopnosti a európskeho akcelerátora. Hoci ich rozsah nezodpovedá pôvodným Draghiho predstavám, podľa českého europoslanca predstavujú pozitívny posun.
Väčší praktický prínos však Niedermayer očakáva od odporúčaní bývalého talianskeho premiéra Enrica Lettu, ktorého správa sa sústreďuje na prehĺbenie jednotného európskeho trhu. „Myslím si, že Lettova správa o spoločnom trhu má vlastne väčšiu nádej, že bude čiastočne realizovaná,“ povedal. Práve dôslednejšie presadzovanie tejto agendy by podľa neho mohlo priniesť Európe výraznejšie výsledky. „Ukazuje sa podľa mňa, že väčší prínos môže mať to, ak sa viac zahryzneme do agendy prehlbovania spoločného trhu, čo vychádza z Lettovej správy,“ uzavrel Niedermayer.
Zdroj: SITA.sk - Draghi mal veľké vízie, Európe však chýba odvaha. Niedermayer pre SITA vysvetľuje, čo brzdí jej konkurencieschopnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčšou prekážkou pri uskutočňovaní odporúčaní bývalého prezidenta Európskej centrálnej banky Maria Draghiho na posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie je nedostatok politickej odvahy a ochoty členských štátov spolupracovať. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol český europoslanec a bývalý viceguvernér Českej národnej banky Luděk Niedermayer. Podľa neho sa ukazuje, že viaceré ambiciózne Draghiho návrhy narážajú na politickú realitu, zatiaľ čo prehlbovanie jednotného európskeho trhu ponúka väčšiu šancu na konkrétne výsledky.
„Povedal by som, že hlavne dve veci. Nedostatok odvahy a ochoty spolupracovať,“ odpovedal Niedermayer na otázku, či realizáciu Draghiho odporúčaní brzdí predovšetkým nedostatok politickej vôle, komplikované rozhodovanie alebo nedostatok investícií. Draghi bol podľa neho veľkým vizionárom, ktorý presadzoval zásadné zmeny vo fungovaní Únie.
„Chcel napríklad výrazne väčší európsky rozpočet. Ukazuje sa, že je to presný opak toho, čo chce určitá silná časť Európskej únie,“ upozornil europoslanec. Draghi zároveň požadoval rýchlejšie rozhodovanie, ktoré sa však podľa Niedermayera v súčasnej politickej atmosfére presadzuje „veľmi, veľmi ťažko“.
Napriek týmto prekážkam považuje Niedermayer Draghiho analýzu európskej ekonomiky za prínosnú. „V prípade Draghiho bola tá diagnostika zaujímavá a vedie k množstvu rozhodnutí, ktoré podľa mňa Európe niečo prinesú,“ uviedol. Ako príklady spomenul pripravované iniciatívy vrátane Fondu konkurencieschopnosti a európskeho akcelerátora. Hoci ich rozsah nezodpovedá pôvodným Draghiho predstavám, podľa českého europoslanca predstavujú pozitívny posun.
Väčší praktický prínos však Niedermayer očakáva od odporúčaní bývalého talianskeho premiéra Enrica Lettu, ktorého správa sa sústreďuje na prehĺbenie jednotného európskeho trhu. „Myslím si, že Lettova správa o spoločnom trhu má vlastne väčšiu nádej, že bude čiastočne realizovaná,“ povedal. Práve dôslednejšie presadzovanie tejto agendy by podľa neho mohlo priniesť Európe výraznejšie výsledky. „Ukazuje sa podľa mňa, že väčší prínos môže mať to, ak sa viac zahryzneme do agendy prehlbovania spoločného trhu, čo vychádza z Lettovej správy,“ uzavrel Niedermayer.
Zdroj: SITA.sk - Draghi mal veľké vízie, Európe však chýba odvaha. Niedermayer pre SITA vysvetľuje, čo brzdí jej konkurencieschopnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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