Kompany sa po zdravotných problémoch vrátil do tréningového centra Bayernu Mníchov
Tréner Bavorov pokračuje v rekonvalescencii a už je späť pri tréningoch klubu. Belgický futbalový tréner Vincent Kompany na lavičke nemeckého klubu
11.11.2026 (SITA.sk) - Tréner Bavorov pokračuje v rekonvalescencii a už je späť pri tréningoch klubu.
Belgický futbalový tréner Vincent Kompany na lavičke nemeckého klubu Bayern Mníchov sa vrátil do tréningového centra Sabener Strasse, kde pokračuje v liečbe a zotavovaní sa po meningeálnom zápale.
Štyridsaťročný Kompany v októbri skončil v nemocnici po kolapse na tréningovom ihrisku v Mníchove, pričom neskôr mu diagnostikovali meningeálnu iritáciu. "Vincent Kompany je na ceste k uzdraveniu a od začiatku týždňa je späť na tréningovom centre," uviedol Bayern v oficiálnom vyhlásení.
Kompany počas svojej neprítomnosti dostával liečbu aj na zranené rameno. Dočasne ho na trénerskej lavičke zastupoval asistent Aaron Danks.
Klub tiež oznámil, že Belgičan sa vráti na lavičku "v priebehu týždňov, nie dní". Najbližší zápas Bayernu je na programe 20. novembra proti Kolínu nad Rýnom, keďže momentálne prebieha medzinárodná prestávka vyhradená pre potreby národných tímov.
Počas domáceho zápasu Bayernu proti Lipsku (6:1) v polovici októbra bol Kompany viditeľne fyzicky oslabený a krivil sa. Pôvodne bola jeho účasť na domácom zápase Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu (2:2) otázna, no napokon ho absolvoval na lavičke, iba dva dni pred kolapsom na tréningovom ihrisku.
Zdroj: SITA.sk - Kompany sa po zdravotných problémoch vrátil do tréningového centra Bayernu Mníchov © SITA Všetky práva vyhradené.
Belgický futbalový tréner Vincent Kompany na lavičke nemeckého klubu Bayern Mníchov sa vrátil do tréningového centra Sabener Strasse, kde pokračuje v liečbe a zotavovaní sa po meningeálnom zápale.
Štyridsaťročný Kompany v októbri skončil v nemocnici po kolapse na tréningovom ihrisku v Mníchove, pričom neskôr mu diagnostikovali meningeálnu iritáciu. "Vincent Kompany je na ceste k uzdraveniu a od začiatku týždňa je späť na tréningovom centre," uviedol Bayern v oficiálnom vyhlásení.
Kompany počas svojej neprítomnosti dostával liečbu aj na zranené rameno. Dočasne ho na trénerskej lavičke zastupoval asistent Aaron Danks.
Klub tiež oznámil, že Belgičan sa vráti na lavičku "v priebehu týždňov, nie dní". Najbližší zápas Bayernu je na programe 20. novembra proti Kolínu nad Rýnom, keďže momentálne prebieha medzinárodná prestávka vyhradená pre potreby národných tímov.
Počas domáceho zápasu Bayernu proti Lipsku (6:1) v polovici októbra bol Kompany viditeľne fyzicky oslabený a krivil sa. Pôvodne bola jeho účasť na domácom zápase Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu (2:2) otázna, no napokon ho absolvoval na lavičke, iba dva dni pred kolapsom na tréningovom ihrisku.
Zdroj: SITA.sk - Kompany sa po zdravotných problémoch vrátil do tréningového centra Bayernu Mníchov © SITA Všetky práva vyhradené.
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