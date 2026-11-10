Kyjev a Moskva pred mierovými rokovaniami naznačujú ochotu ustúpiť, Zelenskyj varuje pred ruským plánom rozdeliť krajinu
Americká strana chce zároveň podľa svojho predstaviteľa postupne rozšíriť rozhovory na mnohostranný formát za účasti Európanov. Ukrajina a Rusko pred obnovením mierových rokovaní v Abú ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Americká strana chce zároveň podľa svojho predstaviteľa postupne rozšíriť rozhovory na mnohostranný formát za účasti Európanov.
Ukrajina a Rusko pred obnovením mierových rokovaní v Abú Zabí v zákulisí naznačujú určitú ochotu ku kompromisom v otázke kontroly nad východnými regiónmi Ukrajiny. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov o tom informovala britská BBC. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však zároveň varoval, že Moskva sa pokračujúcimi útokmi na mosty a energetickú infraštruktúru pokúša rozdeliť Ukrajinu pozdĺž rieky Dneper. Podľa prezidenta ukrajinská armáda svojimi operáciami posilňuje vyjednávaciu pozíciu Kyjeva pred utorkovým začiatkom rokovaní.
Podľa BBC síce ani jedna zo strán oficiálne neustúpila od svojich územných a bezpečnostných požiadaviek, americký predstaviteľ však naznačil, že ich verejné postoje nemusia úplne zodpovedať tomu, čo sú ochotné pripustiť pri neverejných rozhovoroch. Moskva aj Kyjev podľa neho prejavili „určitú flexibilitu“. Kľúčovým problémom však zostáva prepojenie územných otázok s budúcim bezpečnostným usporiadaním Európy.
„Nevyriešia otázku Donecka ani územnú otázku, kým nebudú vedieť, ako bude vyzerať bezpečnostná architektúra po vojne. A nezabúdajte, že jedno bez druhého nebudeme môcť definitívne dohodnúť,“ citovala BBC americký zdroj.
Pre Ukrajinu by povojnové bezpečnostné usporiadanie mohlo znamenať záväzné záruky pomoci zo strany spojencov v prípade ďalšieho ruského útoku. Moskva by sa naopak mohla usilovať o presadenie svojich dlhodobých požiadaviek na obmedzenie vojenskej prítomnosti NATO vo východnej Európe. Takýto scenár by podľa BBC vyvolal vážne obavy európskych štátov.
Diskutovaný rámec možnej dohody podľa britskej stanice zahŕňa bezpečnostné konzultácie, komunikačné kanály pre krízové situácie a vzájomné opatrenia na zmiernenie napätia. Objavil sa aj návrh na obnovenie činnosti Rady NATO – Rusko, ktorej fungovanie je od roku 2022 prakticky pozastavené. Americká strana chce zároveň podľa svojho predstaviteľa postupne rozšíriť rozhovory na mnohostranný formát za účasti Európanov.
Na rokovaniach v Spojených arabských emirátoch sa majú 10. a 11. novembra zúčastniť predstavitelia Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Americkú delegáciu zastupujú aj zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff. Kushner uviedol, že diskusie sa zamerajú na riešenie povojnových bezpečnostných otázok, ktoré znepokojujú obe bojujúce strany.
Do Abú Zabí pricestujú aj bezpečnostní poradcovia Európskej komisie, Európskej rady, Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva, ako aj vedúci kancelárie generálneho tajomníka NATO. Európski predstavitelia sa majú pred začiatkom trojstranných rozhovorov osobitne stretnúť s Kushnerom a Witkoffom.
Zelenskyj v pondelkovom večernom príhovore potvrdil, že ukrajinská delegácia už dorazila do Emirátov. „Zajtra bude prvé stretnutie. Budú tam aj partneri z Európy a s nimi budú samostatné formáty, ktoré majú všetky viesť k jedinému – priblížiť skutočný mier,“ povedal. Ukrajina chce podľa neho predložiť návrhy na zmiernenie bojov a diskutovať aj o možnosti zorganizovať trojstranné rokovanie na úrovni lídrov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov.
Ukrajinský prezident zároveň zdôraznil, že diplomacia musí byť podporená situáciou na bojisku. „Ukrajinskí vojaci teraz skutočne posilňujú naše vyjednávacie pozície. Každá úloha, ktorá je úplne splnená, každá obranná operácia, ktorá prináša Ukrajine silu a výsledky, posilňuje Ukrajinu a predovšetkým posilňuje nás pri rokovaniach,“ vyhlásil po zasadnutí najvyššieho vojenského velenia.
Zelenskyj tiež upozornil na pokračujúce ruské útoky proti mostom a energetickým sieťam. „Rusko sa pokúša rozdeliť Ukrajinu pozdĺž Dnepra a čo najviac zhoršiť život ľudí, život našich miest a dedín,“ povedal. Podľa denníka Financial Times pred týmto zámerom Moskvy varoval aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev a Moskva pred mierovými rokovaniami naznačujú ochotu ustúpiť, Zelenskyj varuje pred ruským plánom rozdeliť krajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina a Rusko pred obnovením mierových rokovaní v Abú Zabí v zákulisí naznačujú určitú ochotu ku kompromisom v otázke kontroly nad východnými regiónmi Ukrajiny. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov o tom informovala britská BBC. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však zároveň varoval, že Moskva sa pokračujúcimi útokmi na mosty a energetickú infraštruktúru pokúša rozdeliť Ukrajinu pozdĺž rieky Dneper. Podľa prezidenta ukrajinská armáda svojimi operáciami posilňuje vyjednávaciu pozíciu Kyjeva pred utorkovým začiatkom rokovaní.
Povojnové bezpečnostné usporiadanie
Podľa BBC síce ani jedna zo strán oficiálne neustúpila od svojich územných a bezpečnostných požiadaviek, americký predstaviteľ však naznačil, že ich verejné postoje nemusia úplne zodpovedať tomu, čo sú ochotné pripustiť pri neverejných rozhovoroch. Moskva aj Kyjev podľa neho prejavili „určitú flexibilitu“. Kľúčovým problémom však zostáva prepojenie územných otázok s budúcim bezpečnostným usporiadaním Európy.
„Nevyriešia otázku Donecka ani územnú otázku, kým nebudú vedieť, ako bude vyzerať bezpečnostná architektúra po vojne. A nezabúdajte, že jedno bez druhého nebudeme môcť definitívne dohodnúť,“ citovala BBC americký zdroj.
Pre Ukrajinu by povojnové bezpečnostné usporiadanie mohlo znamenať záväzné záruky pomoci zo strany spojencov v prípade ďalšieho ruského útoku. Moskva by sa naopak mohla usilovať o presadenie svojich dlhodobých požiadaviek na obmedzenie vojenskej prítomnosti NATO vo východnej Európe. Takýto scenár by podľa BBC vyvolal vážne obavy európskych štátov.
Návrh na obnovenie činnosti Rady NATO – Rusko
Diskutovaný rámec možnej dohody podľa britskej stanice zahŕňa bezpečnostné konzultácie, komunikačné kanály pre krízové situácie a vzájomné opatrenia na zmiernenie napätia. Objavil sa aj návrh na obnovenie činnosti Rady NATO – Rusko, ktorej fungovanie je od roku 2022 prakticky pozastavené. Americká strana chce zároveň podľa svojho predstaviteľa postupne rozšíriť rozhovory na mnohostranný formát za účasti Európanov.
Na rokovaniach v Spojených arabských emirátoch sa majú 10. a 11. novembra zúčastniť predstavitelia Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Americkú delegáciu zastupujú aj zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff. Kushner uviedol, že diskusie sa zamerajú na riešenie povojnových bezpečnostných otázok, ktoré znepokojujú obe bojujúce strany.
Do Abú Zabí pricestujú aj bezpečnostní poradcovia Európskej komisie, Európskej rady, Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva, ako aj vedúci kancelárie generálneho tajomníka NATO. Európski predstavitelia sa majú pred začiatkom trojstranných rozhovorov osobitne stretnúť s Kushnerom a Witkoffom.
Prvé stretnutie
Zelenskyj v pondelkovom večernom príhovore potvrdil, že ukrajinská delegácia už dorazila do Emirátov. „Zajtra bude prvé stretnutie. Budú tam aj partneri z Európy a s nimi budú samostatné formáty, ktoré majú všetky viesť k jedinému – priblížiť skutočný mier,“ povedal. Ukrajina chce podľa neho predložiť návrhy na zmiernenie bojov a diskutovať aj o možnosti zorganizovať trojstranné rokovanie na úrovni lídrov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov.
Ukrajinský prezident zároveň zdôraznil, že diplomacia musí byť podporená situáciou na bojisku. „Ukrajinskí vojaci teraz skutočne posilňujú naše vyjednávacie pozície. Každá úloha, ktorá je úplne splnená, každá obranná operácia, ktorá prináša Ukrajine silu a výsledky, posilňuje Ukrajinu a predovšetkým posilňuje nás pri rokovaniach,“ vyhlásil po zasadnutí najvyššieho vojenského velenia.
Zelenskyj tiež upozornil na pokračujúce ruské útoky proti mostom a energetickým sieťam. „Rusko sa pokúša rozdeliť Ukrajinu pozdĺž Dnepra a čo najviac zhoršiť život ľudí, život našich miest a dedín,“ povedal. Podľa denníka Financial Times pred týmto zámerom Moskvy varoval aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.
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Zdroj: SITA.sk - Kyjev a Moskva pred mierovými rokovaniami naznačujú ochotu ustúpiť, Zelenskyj varuje pred ruským plánom rozdeliť krajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
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