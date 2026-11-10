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Liška zažiaril dvoma gólmi a asistenciou, Čerepovcu v KHL vystrieľal víťazstvo

Menej vydarený zápas zažil slovenský obranca Christian Jaroš, ktorého Spartak Moskva utrpel na ľade SKA Petrohrad vysokú prehru 1:7. Slovenský hokejový útočník Adam ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Menej vydarený zápas zažil slovenský obranca Christian Jaroš, ktorého Spartak Moskva utrpel na ľade SKA Petrohrad vysokú prehru 1:7.

Slovenský hokejový útočník Adam Liška sa tromi kanadskými bodmi výrazne pričinil o víťazstvo Severstaľu Čerepovec nad Ladou Togliatti 4:3 v pondelkovom zápase Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

V 25. minúte asistoval pri góle Romana Abrosimova na 2:1, v 33. minúte presnou strelou v presilovej hre zvýšil na 3:2 a v 48. minúte ďalším presilovkovým zásahom rozhodol o triumfe svojho tímu.

Menej vydarený zápas zažil slovenský obranca Christian Jaroš, ktorého Spartak Moskva utrpel na ľade SKA Petrohrad vysokú prehru 1:7. Jaroš sa do kanadského bodovania nezapísal.


Zdroj: SITA.sk - Liška zažiaril dvoma gólmi a asistenciou, Čerepovcu v KHL vystrieľal víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

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