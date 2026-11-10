Blanár v Pekingu rokoval o posilnení obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou – FOTO
Minister Blanár vyzdvihol geografickú a ekonomickú výhodu Slovenska. Slovenská republika chce naďalej rozvíjať strategické partnerstvo s Čínou, ktorá je jej najväčším obchodným partnerom mimo ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Minister Blanár vyzdvihol geografickú a ekonomickú výhodu Slovenska.
Slovenská republika chce naďalej rozvíjať strategické partnerstvo s Čínou, ktorá je jej najväčším obchodným partnerom mimo Európy. Prioritou je znižovanie obchodného deficitu, podpora slovenského exportu a získavanie investícií s vyššou pridanou hodnotou. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas otvorenia slovensko-čínskeho podnikateľského fóra v Pekingu za účasti 19 slovenských spoločností a inštitúcií pôsobiacich v oblastiach energetiky, výskumu a vývoja, transferu technológií, informačných technológií či vodného hospodárstva.
Minister Blanár vyzdvihol geografickú a ekonomickú výhodu Slovenska. „Naša strategická poloha v srdci Európy spolu s členstvom v Európskej únii a eurozóne robí zo Slovenska atraktívnu bránu na jednotný európsky trh. Ponúkame etablovanú priemyselnú základňu, kvalifikovaných pracovníkov a silné prepojenie na európske výrobné a logistické siete. Vidíme preto veľký potenciál v spojení slovenských priemyselných a inžinierskych skúseností s čínskymi inováciami a investičnými možnosťami,“ uviedol Blanár.
„Vzájomný obchod vlani dosiahol 12,4 miliardy eur, no je dlhodobo nevyvážený. Slovenský vývoz do Číny, ktorý z viac ako troch štvrtín tvoria automobily, klesol na 1,85 miliardy eur a saldo v prospech Číny sa prehĺbilo na 6,7 miliardy eur. Priestor na rast slovenského vývozu najmä z ďalších odvetví je preto veľký,“ poznamenal J. Blanár.
Ako ďalej informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podnikateľské fórum pripravilo Veľvyslanectvo SR v Pekingu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a čínskymi partnerskými inštitúciami. Program fóra zahŕňal prezentácie podnikateľských príležitostí, panelovú diskusiu a individuálne rokovania firiem.
Počas akcie boli tiež podpísané memorandá medzi slovenskými a čínskymi partnermi. Agentúra SARIO podpísala memorandum s Farmou čínsko-československého priateľstva, spoločnosť Nuclear Power podpísala memorandá s Čínskou generálnou jadrovou korporáciou (CGN) a Čínskou národnou jadrovou korporáciou (CNNC). Spoločnosť Probugas uzavrela memorandá so spoločnosťami Wuxi Longterm Machinery Technologies a Qingdao Antai Heavy Industry Machinery.
„Vítam memorandá, ktoré podpísali slovenskí a čínski partneri a ktoré potvrdzujú spoločný záujem o ďalší rozvoj spolupráce. Zastúpenie slovenských firiem z rôznych odvetví – od energetiky a vodného hospodárstva až po informačné technológie, ukazuje, že máme veľký potenciál na rozširovanie hospodárskych vzťahov. Naším cieľom je, aby tieto aktivity prinášali konkrétne výsledky a boli výhodné pre obe strany,“ povedal minister Blanár.
Slovensko chce spolupracovať s Čínou i v oblastiach digitalizácie, informačných technológií, automatizácie a výskumu. Čínske investície sú podľa ministra dôležité pre príchod nových technológií, podporu kooperácie slovenských firiem s univerzitami a výskumnými inštitúciami a pre posilnenie medzinárodných dodávateľských reťazcov.
Aktuálne pôsobí na Slovensku 41 čínskych spoločností. Medzi najvýznamnejšie investičné projekty patria závod na výrobu batérií spoločností InoBat a Gotion High Tech v Šuranoch a automobilka Volvo vo Valalikoch pri Košiciach, vlastnená čínskou skupinou Geely. Každý z týchto projektov predstavuje investíciu približne vo výške 1,2 miliardy eur.
„Uvedomujeme si, že pre čínskych partnerov, ktorí zvažujú investície na Slovensku, sú kľúčové stabilita, transparentnosť a predvídateľnosť. Projekty v Šuranoch či vo Valalikoch ukazujú, že tieto podmienky dokážeme ponúknuť a že Slovensko je pre čínske firmy spoľahlivým partnerom,“ skonštatoval minister.
Juraj Blanár absolvuje v dňoch 9. až 16. novembra 2026 pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. V Pekingu pokračuje bilaterálnymi rokovaniami so šéfom čínskej diplomacie Wang Im a otvorí nový slovenský inštitút. Po presune na Filipíny slávnostne otvorí Veľvyslanectvo SR v Manile, na ministerskom zasadnutí ASEAN podpíše prístupovú listinu Slovenskej republiky k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) a uskutoční viacero bilaterálnych rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Blanár v Pekingu rokoval o posilnení obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská republika chce naďalej rozvíjať strategické partnerstvo s Čínou, ktorá je jej najväčším obchodným partnerom mimo Európy. Prioritou je znižovanie obchodného deficitu, podpora slovenského exportu a získavanie investícií s vyššou pridanou hodnotou. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas otvorenia slovensko-čínskeho podnikateľského fóra v Pekingu za účasti 19 slovenských spoločností a inštitúcií pôsobiacich v oblastiach energetiky, výskumu a vývoja, transferu technológií, informačných technológií či vodného hospodárstva.
Podnikateľské fórum
Minister Blanár vyzdvihol geografickú a ekonomickú výhodu Slovenska. „Naša strategická poloha v srdci Európy spolu s členstvom v Európskej únii a eurozóne robí zo Slovenska atraktívnu bránu na jednotný európsky trh. Ponúkame etablovanú priemyselnú základňu, kvalifikovaných pracovníkov a silné prepojenie na európske výrobné a logistické siete. Vidíme preto veľký potenciál v spojení slovenských priemyselných a inžinierskych skúseností s čínskymi inováciami a investičnými možnosťami,“ uviedol Blanár.
„Vzájomný obchod vlani dosiahol 12,4 miliardy eur, no je dlhodobo nevyvážený. Slovenský vývoz do Číny, ktorý z viac ako troch štvrtín tvoria automobily, klesol na 1,85 miliardy eur a saldo v prospech Číny sa prehĺbilo na 6,7 miliardy eur. Priestor na rast slovenského vývozu najmä z ďalších odvetví je preto veľký,“ poznamenal J. Blanár.
Ako ďalej informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podnikateľské fórum pripravilo Veľvyslanectvo SR v Pekingu v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a čínskymi partnerskými inštitúciami. Program fóra zahŕňal prezentácie podnikateľských príležitostí, panelovú diskusiu a individuálne rokovania firiem.
Počas akcie boli tiež podpísané memorandá medzi slovenskými a čínskymi partnermi. Agentúra SARIO podpísala memorandum s Farmou čínsko-československého priateľstva, spoločnosť Nuclear Power podpísala memorandá s Čínskou generálnou jadrovou korporáciou (CGN) a Čínskou národnou jadrovou korporáciou (CNNC). Spoločnosť Probugas uzavrela memorandá so spoločnosťami Wuxi Longterm Machinery Technologies a Qingdao Antai Heavy Industry Machinery.
„Vítam memorandá, ktoré podpísali slovenskí a čínski partneri a ktoré potvrdzujú spoločný záujem o ďalší rozvoj spolupráce. Zastúpenie slovenských firiem z rôznych odvetví – od energetiky a vodného hospodárstva až po informačné technológie, ukazuje, že máme veľký potenciál na rozširovanie hospodárskych vzťahov. Naším cieľom je, aby tieto aktivity prinášali konkrétne výsledky a boli výhodné pre obe strany,“ povedal minister Blanár.
Spoľahlivý partner
Slovensko chce spolupracovať s Čínou i v oblastiach digitalizácie, informačných technológií, automatizácie a výskumu. Čínske investície sú podľa ministra dôležité pre príchod nových technológií, podporu kooperácie slovenských firiem s univerzitami a výskumnými inštitúciami a pre posilnenie medzinárodných dodávateľských reťazcov.
Aktuálne pôsobí na Slovensku 41 čínskych spoločností. Medzi najvýznamnejšie investičné projekty patria závod na výrobu batérií spoločností InoBat a Gotion High Tech v Šuranoch a automobilka Volvo vo Valalikoch pri Košiciach, vlastnená čínskou skupinou Geely. Každý z týchto projektov predstavuje investíciu približne vo výške 1,2 miliardy eur.
„Uvedomujeme si, že pre čínskych partnerov, ktorí zvažujú investície na Slovensku, sú kľúčové stabilita, transparentnosť a predvídateľnosť. Projekty v Šuranoch či vo Valalikoch ukazujú, že tieto podmienky dokážeme ponúknuť a že Slovensko je pre čínske firmy spoľahlivým partnerom,“ skonštatoval minister.
Juraj Blanár absolvuje v dňoch 9. až 16. novembra 2026 pracovnú cestu do Číny a na Filipíny. V Pekingu pokračuje bilaterálnymi rokovaniami so šéfom čínskej diplomacie Wang Im a otvorí nový slovenský inštitút. Po presune na Filipíny slávnostne otvorí Veľvyslanectvo SR v Manile, na ministerskom zasadnutí ASEAN podpíše prístupovú listinu Slovenskej republiky k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) a uskutoční viacero bilaterálnych rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Blanár v Pekingu rokoval o posilnení obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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