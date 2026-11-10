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Nechtiac mu pomohol brankár súpera. McDavid strelil „ľahký“ gól a natiahol skvostnú sériu na 19 zápasov – VIDEO

Edmonton opäť vyhral, ale Connor McDavid ku gólu nepridal asistenciu. Connor McDavid stále ťahá svoju bodovú sériu na začiatku sezóny

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10.11.2026 (SITA.sk) - Edmonton opäť vyhral, ale Connor McDavid ku gólu nepridal asistenciu.

Connor McDavid stále ťahá svoju bodovú sériu na začiatku sezóny NHL 2026/2027, ale už nie je úplná. Až dosiaľ 29-ročný charizmatický kapitán Edmontonu bodoval aj asistoval v každom z 18 zápasov novej sezóny.

V tom devätnástom opäť pridal gól, ale už nie asistenciu. A bol jeden z najbizarnejších v sezóne.

Brankár New York Rangers Dylan Garand v snahe odpáliť puk pred McDavidom ho poslal len do konštrukcie svojej bránky a odtiaľ sa odrazil priamo na hokejku najlepšieho útočníka súčasnosti. McDavidovi stačilo ním trochu premiešať a do poloprázdnej bránky otvoril skóre.


Iba Heatley, Sundin a Gretzky


McDavid sa stal štvrtým hráčom histórie NHL s minimálne 19-zápasovou sériou s bodmi v úvode sezóny. Kanaďan Dany Heatley zvládol takto 22 zápasov v roku 2005.

Švéd Mats Sundin predviedol v roku 1992 až 30 zápasov s bodmi a absolútny fenomén Wayne Gretzky ich mal dokonca 51. Nazbieral ich v období od 5. októbra 1983 do 27. januára 1984. McDavid aktuálne má na konte 48 bodov za 11 gólov a 37 asistencií.

Už 18-gólový Draisaitl


K domácemu víťazstvu 3:1 nad New York Rangers prispel dvoma gólmi aj McDavidov nemecký spoluhráč Leon Draisaitl. Sumárne fakty sú také, že v úvodných 19 zápasoch sezóny McDavid (11) a Draisaitl (18) spoločne nastrieľali 29 zo 78 gólov Edmontonu, ktorý vedie Západnú konferenciu NHL nielen v počte bodov (29), ale aj strelených gólov (76). V celej NHL je lepšia len Carolina s 30 bodmi a rovnakým počtom 76 gólov.


Zdroj: SITA.sk - Nechtiac mu pomohol brankár súpera. McDavid strelil „ľahký“ gól a natiahol skvostnú sériu na 19 zápasov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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