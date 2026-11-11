Potupná domáca prehra s Comom stála prácu trénera francúzskeho Lens – VIDEO
Francúzi pred týždňom utrpeli domáci debakel 1:9 a odniesol si to kormidelník Yannick Cahuzac. Francúzsky futbalový klub RC Lens odvolal trénera Yannicka ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Francúzi pred týždňom utrpeli domáci debakel 1:9 a odniesol si to kormidelník Yannick Cahuzac.
Francúzsky futbalový klub RC Lens odvolal trénera Yannicka Cahuzaca len niekoľko dní po drvivej prehre 1:9 v domácom zápase Ligy majstrov s talianskym Comom. Iba 41-ročný Cahuzac bol na lavičke Lens menej ako dva mesiace.
Futbalisti Lens aktuálne ťahajú šnúru troch neúspechov. V lige prehrali s Lille aj Marseille, v LM utrpeli spomenutý debakel s Comom. "Cítime sa na dne. Výsledok zo stredy zanechal svoju stopu. Podarilo sa nám vzchopiť, ale máme množstvo medzier v tíme a cítime, že sme stratili sebavedomie,“ priznal Cahuzac po nedeľňajšom zápase proti Marseille.
Bývalý kapitán Lens prevzal tím od Dina Toppmöllera v polovici septembra po jeho prekvapujúcom odchode po štyroch kolách Ligue 1. Počas deviatich zápasov pod vedením Cahuzaca zaznamenali hráči Lens tri víťazstvá a šesť prehier vo všetkých súťažiach, pričom v domácej Ligue 1 sa nachádzajú na 11. mieste.
Najvážnejším problémom je však jediný bod zo štyroch duelov v ligovej časti Ligy majstrov. Horšie je na tom len slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava. Minulotýždňová hanebná prehra s Comom je rekordná v moderných dejinách Ligy majstrov.
Pred vlastnými fanúšikmi bol tento výsledok neprijateľný, uviedol to predseda predstavenstva klubu Joseph Oughourlian pre Ligue 1+: "Na stenách šatne máme nápis: 'Už nikdy.'"
V predchádzajúcej sezóne futbalisti Lens pod vedením kouča Pierra Sagea, súčasného kormidelníka Crystal Palace, vyhrali Francúzsky pohár a skončili na druhom mieste v Ligue 1 za Parížom Saint-Germain.
Zdroj: SITA.sk - Potupná domáca prehra s Comom stála prácu trénera francúzskeho Lens – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový klub RC Lens odvolal trénera Yannicka Cahuzaca len niekoľko dní po drvivej prehre 1:9 v domácom zápase Ligy majstrov s talianskym Comom. Iba 41-ročný Cahuzac bol na lavičke Lens menej ako dva mesiace.
Futbalisti Lens aktuálne ťahajú šnúru troch neúspechov. V lige prehrali s Lille aj Marseille, v LM utrpeli spomenutý debakel s Comom. "Cítime sa na dne. Výsledok zo stredy zanechal svoju stopu. Podarilo sa nám vzchopiť, ale máme množstvo medzier v tíme a cítime, že sme stratili sebavedomie,“ priznal Cahuzac po nedeľňajšom zápase proti Marseille.
Bývalý kapitán Lens prevzal tím od Dina Toppmöllera v polovici septembra po jeho prekvapujúcom odchode po štyroch kolách Ligue 1. Počas deviatich zápasov pod vedením Cahuzaca zaznamenali hráči Lens tri víťazstvá a šesť prehier vo všetkých súťažiach, pričom v domácej Ligue 1 sa nachádzajú na 11. mieste.
Najvážnejším problémom je však jediný bod zo štyroch duelov v ligovej časti Ligy majstrov. Horšie je na tom len slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava. Minulotýždňová hanebná prehra s Comom je rekordná v moderných dejinách Ligy majstrov.
Pred vlastnými fanúšikmi bol tento výsledok neprijateľný, uviedol to predseda predstavenstva klubu Joseph Oughourlian pre Ligue 1+: "Na stenách šatne máme nápis: 'Už nikdy.'"
V predchádzajúcej sezóne futbalisti Lens pod vedením kouča Pierra Sagea, súčasného kormidelníka Crystal Palace, vyhrali Francúzsky pohár a skončili na druhom mieste v Ligue 1 za Parížom Saint-Germain.
Zdroj: SITA.sk - Potupná domáca prehra s Comom stála prácu trénera francúzskeho Lens – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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