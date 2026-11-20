Mladík skočil z Karlovho mosta do Vltavy
Polícia vyšetruje presné okolnosti a dôvody jeho konania. Všetky zložky integrovaného záchranného systému zasahovali vo štvrtok neskoro večer pri Karlovom moste v Prahe po oznámení, že muž skočil ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje presné okolnosti a dôvody jeho konania.
Všetky zložky integrovaného záchranného systému zasahovali vo štvrtok neskoro večer pri Karlovom moste v Prahe po oznámení, že muž skočil do Vltavy a pri jednom z pilierov mosta čaká na záchranu. Informuje o tom web Novinky.cz.
Mladík utrpel poranenia hrudníka a chrbta. Pri dychovej skúške mu namerali takmer dve promile alkoholu. Policajti a hasiči dostali oznámenie o mužovi po 23. hodine.
„Prijali sme oznámenie o mužovi, ktorý je vo vode a stojí pri pilieri,“ opísal prvotné informácie o udalosti hovorca hasičov Miroslav Řezáč.
Na miesto vyrazili hasiči, a keďže išlo o zásah vo vode, vyslali aj potápačov. Polícia uviedla, že mladík narodený v roku 2007 doplával k najbližšiemu pilieru, kde čakal na záchranu. Hasiči mu z mosta hodili lano, ktorého sa mohol pridržiavať, kým k nemu na člne nepriplávali a nevytiahli ho z vody. „Na brehu sme zachráneného muža odovzdali zdravotníkom a polícii,“ dodal Řezáč.
Hovorca pražskej záchrannej služby Karel Kirs uviedol, že mladík utrpel poranenia v oblasti hrudníka a chrbta. „Pacienta sme znehybnili pomocou celotelového vákuového matraca, poskytli mu potrebné ošetrenie a previezli ho do traumacentra,“ oznámil Kirs.
Doterajšie vyšetrovanie naznačuje, že muž z mosta skočil. Polícia vyšetruje presné okolnosti a dôvody jeho konania.
Zdroj: SITA.sk - Mladík skočil z Karlovho mosta do Vltavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Všetky zložky integrovaného záchranného systému zasahovali vo štvrtok neskoro večer pri Karlovom moste v Prahe po oznámení, že muž skočil do Vltavy a pri jednom z pilierov mosta čaká na záchranu. Informuje o tom web Novinky.cz.
Mladík utrpel poranenia hrudníka a chrbta. Pri dychovej skúške mu namerali takmer dve promile alkoholu. Policajti a hasiči dostali oznámenie o mužovi po 23. hodine.
„Prijali sme oznámenie o mužovi, ktorý je vo vode a stojí pri pilieri,“ opísal prvotné informácie o udalosti hovorca hasičov Miroslav Řezáč.
Na miesto vyrazili hasiči, a keďže išlo o zásah vo vode, vyslali aj potápačov. Polícia uviedla, že mladík narodený v roku 2007 doplával k najbližšiemu pilieru, kde čakal na záchranu. Hasiči mu z mosta hodili lano, ktorého sa mohol pridržiavať, kým k nemu na člne nepriplávali a nevytiahli ho z vody. „Na brehu sme zachráneného muža odovzdali zdravotníkom a polícii,“ dodal Řezáč.
Hovorca pražskej záchrannej služby Karel Kirs uviedol, že mladík utrpel poranenia v oblasti hrudníka a chrbta. „Pacienta sme znehybnili pomocou celotelového vákuového matraca, poskytli mu potrebné ošetrenie a previezli ho do traumacentra,“ oznámil Kirs.
Doterajšie vyšetrovanie naznačuje, že muž z mosta skočil. Polícia vyšetruje presné okolnosti a dôvody jeho konania.
Zdroj: SITA.sk - Mladík skočil z Karlovho mosta do Vltavy © SITA Všetky práva vyhradené.
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