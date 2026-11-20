Londýn ohlásil dohodu s Bruselom, spor o školné však odkladá jej podpis
Británia a EÚ sa zhodli na mobilite mladých, obchode s potravinami aj emisiách. Otázku školného chcú vyriešiť do šiestich mesiacov.
20.11.2026 (SITA.sk) - Británia a EÚ sa zhodli na mobilite mladých, obchode s potravinami aj emisiách. Otázku školného chcú vyriešiť do šiestich mesiacov.
„Dohoda je hotová,“ vyhlásil hovorca Downing Street. Pripustil však, že rokovania v niektorých oblastiach budú pokračovať.
Obe strany sa zhodli na zjednodušení obchodu s potravinami a poľnohospodárskymi výrobkami, prepojení systémov obchodovania s emisnými povolenkami a programe mobility mladých ľudí.
Ten má umožniť približne 100-tisíc mladým Európanom dočasne žiť a pracovať v Británii, pričom obdobné možnosti získajú mladí Briti v EÚ.
Podpis dohôd však komplikuje spor o výšku školného pre študentov z členských krajín EÚ na britských univerzitách. Brusel požaduje, aby platili rovnaké poplatky ako domáci študenti.
„Zatiaľ sme nedosiahli dohodu o školnom a dali sme si šesť mesiacov na jej uzavretie,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ EÚ.
Burnham v Bruseli rokuje s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Piatkový samit má posilniť vzťahy, ktoré výrazne narušil odchod Británie z EÚ v roku 2020.
Zdroj: SITA.sk - Londýn ohlásil dohodu s Bruselom, spor o školné však odkladá jej podpis © SITA Všetky práva vyhradené.
Británia a Európska únia (EÚ) dosiahli dohodu o prehĺbení vzájomnej spolupráce po brexite, niektoré sporné otázky však zostávajú otvorené. V piatok to počas samitu v Bruseli oznámil úrad britského premiéra Andyho Burnhama, informovala televízia Sky News.
Široká dohoda
Obe strany sa zhodli na zjednodušení obchodu s potravinami a poľnohospodárskymi výrobkami, prepojení systémov obchodovania s emisnými povolenkami a programe mobility mladých ľudí.
Ten má umožniť približne 100-tisíc mladým Európanom dočasne žiť a pracovať v Británii, pričom obdobné možnosti získajú mladí Briti v EÚ.
Jeden sporný bod
Podpis dohôd však komplikuje spor o výšku školného pre študentov z členských krajín EÚ na britských univerzitách. Brusel požaduje, aby platili rovnaké poplatky ako domáci študenti.
„Zatiaľ sme nedosiahli dohodu o školnom a dali sme si šesť mesiacov na jej uzavretie,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ EÚ.
Burnham v Bruseli rokuje s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Piatkový samit má posilniť vzťahy, ktoré výrazne narušil odchod Británie z EÚ v roku 2020.
Zdroj: SITA.sk - Londýn ohlásil dohodu s Bruselom, spor o školné však odkladá jej podpis © SITA Všetky práva vyhradené.
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