Slafkovský asistoval pri výhre Montrealu, Mešár skóroval v AHL. Třinec potiahli Slováci, Škorvánek vychytal nulu
V Kontinentálnej hokejovej lige skóroval Adam Liška, ktorý v 59. minúte spečatil gólom do prázdnej bránky víťazstvo Severstaľu Čerepovec nad Soči 4:2. Slovenský hokejista
19.11.2026 (SITA.sk) - V Kontinentálnej hokejovej lige skóroval Adam Liška, ktorý v 59. minúte spečatil gólom do prázdnej bránky víťazstvo Severstaľu Čerepovec nad Soči 4:2.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel asistenciou k víťazstvu Montrealu Canadiens na ľade New Jersey Devils 3:2 v stredajšom zápase zámorskej NHL. Dvadsaťdvaročný útočník prihral v 20. minúte na gól kapitánovi Nickovi Suzukimu, ktorý vyrovnal na 2:2.
Slafkovský odohral 17 minút a 20 sekúnd. V nižšej AHL sa strelecky presadil Filip Mešár, ktorý v 59. minúte využil presilovú hru pri triumfe Lavalu nad Belleville 8:4. Oliver Okuliar zaznamenal asistenciu pri prehre Wilkes-Barre/Scrantonu s Milwaukee 1:2.
V českej extralige sa výrazne presadili slovenskí hokejisti Třinca, ktorí sa piatimi kanadskými bodmi podieľali na domácom víťazstve nad Olomoucom 5:3. Marko Daňo strelil gól a pridal asistenciu, obranca Patrik Koch si pripísal dve gólové prihrávky a Libor Hudáček jednu. Výrazný úspech dosiahol aj slovenský brankár Stanislav Škorvánek, ktorý vychytal čisté konto pri víťazstve Hradca Králové nad Kometou Brno 6:0. Dávid Mudrák prispel k triumfu asistenciou.
V Kontinentálnej hokejovej lige skóroval Adam Liška, ktorý v 59. minúte spečatil gólom do prázdnej bránky víťazstvo Severstaľu Čerepovec nad Soči 4:2.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský asistoval pri výhre Montrealu, Mešár skóroval v AHL. Třinec potiahli Slováci, Škorvánek vychytal nulu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel asistenciou k víťazstvu Montrealu Canadiens na ľade New Jersey Devils 3:2 v stredajšom zápase zámorskej NHL. Dvadsaťdvaročný útočník prihral v 20. minúte na gól kapitánovi Nickovi Suzukimu, ktorý vyrovnal na 2:2.
Slafkovský odohral 17 minút a 20 sekúnd. V nižšej AHL sa strelecky presadil Filip Mešár, ktorý v 59. minúte využil presilovú hru pri triumfe Lavalu nad Belleville 8:4. Oliver Okuliar zaznamenal asistenciu pri prehre Wilkes-Barre/Scrantonu s Milwaukee 1:2.
V českej extralige sa výrazne presadili slovenskí hokejisti Třinca, ktorí sa piatimi kanadskými bodmi podieľali na domácom víťazstve nad Olomoucom 5:3. Marko Daňo strelil gól a pridal asistenciu, obranca Patrik Koch si pripísal dve gólové prihrávky a Libor Hudáček jednu. Výrazný úspech dosiahol aj slovenský brankár Stanislav Škorvánek, ktorý vychytal čisté konto pri víťazstve Hradca Králové nad Kometou Brno 6:0. Dávid Mudrák prispel k triumfu asistenciou.
V Kontinentálnej hokejovej lige skóroval Adam Liška, ktorý v 59. minúte spečatil gólom do prázdnej bránky víťazstvo Severstaľu Čerepovec nad Soči 4:2.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský asistoval pri výhre Montrealu, Mešár skóroval v AHL. Třinec potiahli Slováci, Škorvánek vychytal nulu © SITA Všetky práva vyhradené.
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