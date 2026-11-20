Arsenal vedie Premier League, no opory sú naďalej zranené. Vracia sa však Saliba, ktorý chýbal od semifinále MS
Mikela Artetu teraz čaká dilema pri skladaní zostavy. Tréner Mikel Arteta oznámil, že stopér William Saliba je po dlhej pauze spôsobenej zranením pripravený ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Mikela Artetu teraz čaká dilema pri skladaní zostavy.
Tréner Mikel Arteta oznámil, že stopér William Saliba je po dlhej pauze spôsobenej zranením pripravený vrátiť sa do zostavy Arsenalu, lídra Premier League. Naopak, Bukayo Saka bude mimo hry ešte ďalší mesiac.
Stredný obranca, ktorého trápili problémy s chrbtom, nehral od júlového semifinále majstrovstiev sveta, v ktorom Francúzsko podľahlo neskorším víťazom zo Španielska.
Arteta však uviedol, že 25-ročný hráč je pripravený nastúpiť v sobotňajšom (21.11.) zápase na ihrisku Newcastlu.
"Je pripravený, je v dobrej kondícii. Chceme postupne zvyšovať jeho hernú vyťaženosť. Odohral už dva duely – jeden za zatvorenými dverami a druhý v oficiálnejšom režime. Počínal si veľmi dobre," uviedol španielsky kouč.
Artetu teraz čaká dilema pri skladaní zostavy, keďže stopér Ezri Konsa, ktorý prišiel v auguste z Aston Villy, patrí v tejto sezóne po boku Gabriela Magalhãesa k najlepším hráčom Arsenalu.
Kormidelník novinárom prezradil, že Saka robí pokroky, no mimo hry bude pravdepodobne ešte ďalšie štyri týždne. Anglický krídelník musel 21. októbra v súboji proti Bayernu Mníchov predčasne striedať pre zranenie stehna.
"Absolvoval ďalšie vyšetrenia. Situácia sa vyvíja veľmi dobre, ale vyzerá to na zranenie, ktoré si vyžiada približne osem týždňov liečby. Keďže sme v polovici tohto obdobia, potrvá ešte nejaký čas, kým sa vráti k tímu," prezradil Arteta.
Stredopoliar Martin Zubimendi utrpel minulý týždeň zranenie zadného stehenného svalu v zápase Ligy národov, v ktorom Španielsko prehralo s Anglickom 2:3. Podľa trénera bude mimo hry "niekoľko týždňov".
Arsenal, ktorý obhajuje titul, vedie tabuľku Premier League s päťbodovým náskokom pred druhým Brightonom, pričom vyhral deväť z prvých desiatich stretnutí.
"Sme celkom spokojní. Dosiahnuť taký počet triumfov, aký máme zatiaľ v Premier League na konte, je mimoriadne náročné – obzvlášť vzhľadom na niektorých súperov, ktorým sme čelili. Svedčí to o stabilite výkonov, ktorú tím predvádza. A to všetko pramení z hladu po úspechu, z odhodlania a kvality, ktorú mužstvo v týchto zápasoch ukazuje," poukázal Arteta.
Dodal, že klub je blízko k uzavretiu novej zmluvy s anglickým stredopoliarom Declanom Riceom, ktorého súčasný kontrakt platí do roku 2028.
Tréner Arsenalu tiež privítal návrat Mauricia Pochettina do Premier League. Bývalý kouč Tottenhamu či Chelsea sa totiž pripravuje na svoj prvý duel na lavičke Manchestru United, v ktorom jeho tím nastúpi proti Liverpoolu.
Arteta už v minulosti spomenul, že tento Argentínčan bol preňho ako otec v čase, keď spolu pôsobili ako hráči v Paríži Saint-Germain. "Hovoril som s ním. Pôsobí nadšene, je naozaj šťastný a veľmi motivovaný tým, čo ho čaká. Želám mu veľa šťastia," doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Arsenal vedie Premier League, no opory sú naďalej zranené. Vracia sa však Saliba, ktorý chýbal od semifinále MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Mikel Arteta oznámil, že stopér William Saliba je po dlhej pauze spôsobenej zranením pripravený vrátiť sa do zostavy Arsenalu, lídra Premier League. Naopak, Bukayo Saka bude mimo hry ešte ďalší mesiac.
Stredný obranca, ktorého trápili problémy s chrbtom, nehral od júlového semifinále majstrovstiev sveta, v ktorom Francúzsko podľahlo neskorším víťazom zo Španielska.
Arteta však uviedol, že 25-ročný hráč je pripravený nastúpiť v sobotňajšom (21.11.) zápase na ihrisku Newcastlu.
"Je pripravený, je v dobrej kondícii. Chceme postupne zvyšovať jeho hernú vyťaženosť. Odohral už dva duely – jeden za zatvorenými dverami a druhý v oficiálnejšom režime. Počínal si veľmi dobre," uviedol španielsky kouč.
Dilema pri skladaní zostavy
Artetu teraz čaká dilema pri skladaní zostavy, keďže stopér Ezri Konsa, ktorý prišiel v auguste z Aston Villy, patrí v tejto sezóne po boku Gabriela Magalhãesa k najlepším hráčom Arsenalu.
Kormidelník novinárom prezradil, že Saka robí pokroky, no mimo hry bude pravdepodobne ešte ďalšie štyri týždne. Anglický krídelník musel 21. októbra v súboji proti Bayernu Mníchov predčasne striedať pre zranenie stehna.
"Absolvoval ďalšie vyšetrenia. Situácia sa vyvíja veľmi dobre, ale vyzerá to na zranenie, ktoré si vyžiada približne osem týždňov liečby. Keďže sme v polovici tohto obdobia, potrvá ešte nejaký čas, kým sa vráti k tímu," prezradil Arteta.
Skvelá forma
Stredopoliar Martin Zubimendi utrpel minulý týždeň zranenie zadného stehenného svalu v zápase Ligy národov, v ktorom Španielsko prehralo s Anglickom 2:3. Podľa trénera bude mimo hry "niekoľko týždňov".
Arsenal, ktorý obhajuje titul, vedie tabuľku Premier League s päťbodovým náskokom pred druhým Brightonom, pričom vyhral deväť z prvých desiatich stretnutí.
"Sme celkom spokojní. Dosiahnuť taký počet triumfov, aký máme zatiaľ v Premier League na konte, je mimoriadne náročné – obzvlášť vzhľadom na niektorých súperov, ktorým sme čelili. Svedčí to o stabilite výkonov, ktorú tím predvádza. A to všetko pramení z hladu po úspechu, z odhodlania a kvality, ktorú mužstvo v týchto zápasoch ukazuje," poukázal Arteta.
Hovoril s Pochettinom
Dodal, že klub je blízko k uzavretiu novej zmluvy s anglickým stredopoliarom Declanom Riceom, ktorého súčasný kontrakt platí do roku 2028.
Tréner Arsenalu tiež privítal návrat Mauricia Pochettina do Premier League. Bývalý kouč Tottenhamu či Chelsea sa totiž pripravuje na svoj prvý duel na lavičke Manchestru United, v ktorom jeho tím nastúpi proti Liverpoolu.
Arteta už v minulosti spomenul, že tento Argentínčan bol preňho ako otec v čase, keď spolu pôsobili ako hráči v Paríži Saint-Germain. "Hovoril som s ním. Pôsobí nadšene, je naozaj šťastný a veľmi motivovaný tým, čo ho čaká. Želám mu veľa šťastia," doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Arsenal vedie Premier League, no opory sú naďalej zranené. Vracia sa však Saliba, ktorý chýbal od semifinále MS © SITA Všetky práva vyhradené.
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