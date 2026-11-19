Kyjev zrejme chce úplne odrezať Krym. Po treťom útoku za týždeň utrpel Krymský most ďalšie masívne poškodenie
Most patrí medzi hlavné symboly ruskej anexie Krymu z roku 2014 a zároveň predstavuje kľúčovú zásobovaciu trasu pre ruské sily na polostrove. Krymský most spájajúci ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Most patrí medzi hlavné symboly ruskej anexie Krymu z roku 2014 a zároveň predstavuje kľúčovú zásobovaciu trasu pre ruské sily na polostrove.
Krymský most spájajúci Rusko s anektovaným Krymom sa stal terčom ďalšieho útoku, už tretieho za posledný týždeň. Oznámili to vo štvrtok ruské okupačné úrady na Kryme.
„Po novom útoku na Krymský most bola doprava dočasne zastavená. Na mieste pracujú všetky príslušné služby a prebieha vyhodnocovanie škôd,“ uviedol na Telegrame šéf krymskej administratívy dosadenej Ruskom Sergej Aksionov.
Ruské ministerstvo dopravy neskôr oznámilo, že útok si nevyžiadal zranených, no železničná doprava cez most bola dočasne prerušená.
Krymský most, tiež známy ako Kerčský most, patrí medzi hlavné symboly ruskej anexie Krymu z roku 2014 a zároveň predstavuje kľúčovú zásobovaciu trasu pre ruské okupačné sily na polostrove. Ukrajina ho od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 opakovane označuje za legitímny vojenský cieľ.
Ukrajina zaútočila na most aj v utorok pomocou rakiet a dronov, pričom išlo už o druhý úder v priebehu dvoch dní. Ukrajinská bezpečnostná služba SBU uviedla, že jeden z kovových oblúkov mosta a časť vozovky pod ním boli pri útoku úplne zničené.
Ruské ministerstvo dopravy následne oznámilo obnovenie železničnej dopravy po jednej koľaji, zatiaľ čo na druhej pokračovali opravy.
Most bol terčom útokov už viackrát. Najväčšie škody spôsobil výbuch nákladného vozidla naloženého výbušninami v októbri 2022, ktorý na niekoľko mesiacov výrazne narušil prevádzku na tomto strategickom spojení medzi Ruskom a Krymom.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev zrejme chce úplne odrezať Krym. Po treťom útoku za týždeň utrpel Krymský most ďalšie masívne poškodenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Krymský most spájajúci Rusko s anektovaným Krymom sa stal terčom ďalšieho útoku, už tretieho za posledný týždeň. Oznámili to vo štvrtok ruské okupačné úrady na Kryme.
„Po novom útoku na Krymský most bola doprava dočasne zastavená. Na mieste pracujú všetky príslušné služby a prebieha vyhodnocovanie škôd,“ uviedol na Telegrame šéf krymskej administratívy dosadenej Ruskom Sergej Aksionov.
Symbol anexie
Ruské ministerstvo dopravy neskôr oznámilo, že útok si nevyžiadal zranených, no železničná doprava cez most bola dočasne prerušená.
Krymský most, tiež známy ako Kerčský most, patrí medzi hlavné symboly ruskej anexie Krymu z roku 2014 a zároveň predstavuje kľúčovú zásobovaciu trasu pre ruské okupačné sily na polostrove. Ukrajina ho od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 opakovane označuje za legitímny vojenský cieľ.
Obľúbený terč
Ukrajina zaútočila na most aj v utorok pomocou rakiet a dronov, pričom išlo už o druhý úder v priebehu dvoch dní. Ukrajinská bezpečnostná služba SBU uviedla, že jeden z kovových oblúkov mosta a časť vozovky pod ním boli pri útoku úplne zničené.
Ruské ministerstvo dopravy následne oznámilo obnovenie železničnej dopravy po jednej koľaji, zatiaľ čo na druhej pokračovali opravy.
Most bol terčom útokov už viackrát. Najväčšie škody spôsobil výbuch nákladného vozidla naloženého výbušninami v októbri 2022, ktorý na niekoľko mesiacov výrazne narušil prevádzku na tomto strategickom spojení medzi Ruskom a Krymom.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Kyjev zrejme chce úplne odrezať Krym. Po treťom útoku za týždeň utrpel Krymský most ďalšie masívne poškodenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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