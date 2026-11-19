Súpera ubehali! Prievidza vyhrala v Azerbajdžane a udržala si nádej na postup v EP FIBA
Prievidza vybojovala v Baku dôležité víťazstvo v boji o postup v EP FIBA. Basketbalisti Prievidze dosiahli dôležité tretie víťazstvo v G-skupine Európskeho pohára ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Prievidza vybojovala v Baku dôležité víťazstvo v boji o postup v EP FIBA.
Basketbalisti Prievidze dosiahli dôležité tretie víťazstvo v G-skupine Európskeho pohára FIBA. Po prvom polčase síce prehrávali na palubovke azerbajdžanského tímu Landau Lions Baku o 6 bodov 45:51, ale zlepšenou obranou v druhej polovici zápasu otočili výsledok na konečných 97:93.
Znamená to, že zverenci škótskeho trénera Garetha Murraya s bilanciou tri víťazstvá a štyri prehry zostali v hre o jedno z dvoch postupových miest do II. fázy súťaže.
Domáci tím Lions viedol v zápase viac ako 29 minút, no Prievidza zabrala v tom najdôležitejšom momente a zápas dotiahla do víťazného konca s rozvahou a presnosťou. V stretnutí, v ktorom sa vedenie prelievalo z jednej strany na druhú celkovo 15-krát a oba tímy sa striedali v tesnom náskoku, sa o víťazovi rozhodnuté až v úplnom závere.
Hostia z Hornej Nitry v metropole Azerbajdžanu ešte dve minúty pred koncom tretej štvrtiny prehrávali o 8 bodov 61:69, ale v polovici štvrtej štvrtiny viedli 84:80.
Minútu a pol pred koncom najlepší hráči Prievidze Eugene a Massie (spolu nazbierali 35 bodov, 11 doskokov a 11 asistencií) predviedli skvelé individuálne akcie a definitívne preklopili víťazstvo na stranu semifinalistu play-off z minulej sezóny. Zo slovenských hráčov dosiahol Hlivák 11, Hronský a Mokráň po 8 bodov.
"Dôležité bolo, že sme sa zlepšili v druhom polčase. Začali sme dávať už aj ľahké koše, kým v prvom polčase ich dosahoval náš súper. V prvom polčase sme sa trápili v útoku a ani obrana nebola v poriadku.
V šatni sme si povedali, čo treba zlepšiť a druhých 20 minút to zlepšenie aj prišlo. So širšou lavičkou aj rotáciou sme ich v druhom polčase ubehali. Z nášho tímu každý odviedol to, čo mal. Vyhrali sme to v druhom polčase najmä v obrane," povedal Hlivák v priamom prenose na TV JOJ Šport.
Zdroj: SITA.sk - Súpera ubehali! Prievidza vyhrala v Azerbajdžane a udržala si nádej na postup v EP FIBA © SITA Všetky práva vyhradené.
Basketbalisti Prievidze dosiahli dôležité tretie víťazstvo v G-skupine Európskeho pohára FIBA. Po prvom polčase síce prehrávali na palubovke azerbajdžanského tímu Landau Lions Baku o 6 bodov 45:51, ale zlepšenou obranou v druhej polovici zápasu otočili výsledok na konečných 97:93.
Znamená to, že zverenci škótskeho trénera Garetha Murraya s bilanciou tri víťazstvá a štyri prehry zostali v hre o jedno z dvoch postupových miest do II. fázy súťaže.
Skóre sa prelievalo
Domáci tím Lions viedol v zápase viac ako 29 minút, no Prievidza zabrala v tom najdôležitejšom momente a zápas dotiahla do víťazného konca s rozvahou a presnosťou. V stretnutí, v ktorom sa vedenie prelievalo z jednej strany na druhú celkovo 15-krát a oba tímy sa striedali v tesnom náskoku, sa o víťazovi rozhodnuté až v úplnom závere.
Hostia z Hornej Nitry v metropole Azerbajdžanu ešte dve minúty pred koncom tretej štvrtiny prehrávali o 8 bodov 61:69, ale v polovici štvrtej štvrtiny viedli 84:80.
Záver zvládli
Minútu a pol pred koncom najlepší hráči Prievidze Eugene a Massie (spolu nazbierali 35 bodov, 11 doskokov a 11 asistencií) predviedli skvelé individuálne akcie a definitívne preklopili víťazstvo na stranu semifinalistu play-off z minulej sezóny. Zo slovenských hráčov dosiahol Hlivák 11, Hronský a Mokráň po 8 bodov.
Ubehali ich
"Dôležité bolo, že sme sa zlepšili v druhom polčase. Začali sme dávať už aj ľahké koše, kým v prvom polčase ich dosahoval náš súper. V prvom polčase sme sa trápili v útoku a ani obrana nebola v poriadku.
V šatni sme si povedali, čo treba zlepšiť a druhých 20 minút to zlepšenie aj prišlo. So širšou lavičkou aj rotáciou sme ich v druhom polčase ubehali. Z nášho tímu každý odviedol to, čo mal. Vyhrali sme to v druhom polčase najmä v obrane," povedal Hlivák v priamom prenose na TV JOJ Šport.
Zdroj: SITA.sk - Súpera ubehali! Prievidza vyhrala v Azerbajdžane a udržala si nádej na postup v EP FIBA © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Slafkovský asistoval pri výhre Montrealu, Mešár skóroval v AHL. Třinec potiahli Slováci, Škorvánek vychytal nulu
- Kyjev zrejme chce úplne odrezať Krym. Po treťom útoku za týždeň utrpel Krymský most ďalšie masívne poškodenie
- Daňo rozhodol o víťazstve Třinca a pochválil silu mužstva. Oceliari vedú extraligu o 12 bodov
- Ben Johnson už hral v Michalovciach, na Spiši aj v Nových Zámkoch. Teraz bude v Prešove
- Trump odmieta medzinárodné regulácie AI. Bojí sa, že ohrozia jeho superinteligenciu