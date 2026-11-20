Tri spôsoby, ako si spríjemniť zimný domov.
Prídete domov o pol piatej, vonku je tma a rozsvietite to isté stropné svetlo ako každý večer. V zime pritom svetlo doma ovplyvňuje, ako sa ráno budíte, ako sa vám pracuje aj ako večer zaspávate. Pozreli sme sa na tri riešenia a na to, pre koho sa ktoré hodí.
Prečo v zime riešiť svetlo inak
V lete za nás veľkú časť svietenia vybaví slnko. V zime sa domácnosť počas tmavých rán a dlhých večerov spolieha na umelé osvetlenie, a teda aj na elektrinu v domácnosti. Jedno stropné svetlo pritom nedokáže vyhovieť všetkému, čo doma počas dňa robíte.
Ráno potrebujete jasné svetlo, ktoré vás preberie, pri práci rovnomerné osvetlenie stola a večer naopak teplé a tlmené. Keď sa svetlo doma prispôsobí časti dňa, zima býva o niečo príjemnejšia.
Svetlo, ktoré vás zobudí ako svitanie
Simulátor svitania sa ráno pred budíkom postupne rozjasňuje, takže sa nebudíte v úplnej tme. Mnohé modely vedia aj opak: večer svetlo pomaly stlmia a pripomenú vám, že je čas ísť spať.
Hodí sa najmä do spálne, ak v zime vstávate skoro a ťažko sa preberáte. Pri výbere sa oplatí sledovať, či si môžete nastaviť čas rozjasňovania aj farbu svetla. Nie každému vyhovuje rovnaký odtieň.
Dynamické LED pre celý byt
Dynamické LED osvetlenie mení farbu aj intenzitu podľa dennej doby. Cez deň svieti chladnejšie a jasnejšie, večer teplejšie a tlmenejšie. Pri takomto svetle sa večer zaspáva rýchlejšie než pri svetle, ktoré je celý deň rovnaké.
Využijete ho v obývačke, kuchyni aj na chodbe. Najjednoduchšie je začať inteligentnými žiarovkami do existujúcich svietidiel a program si nastaviť v telefóne.
Zdroj: magnific.com
Lampa na stôl pre home office
Ak pracujete alebo sa učíte doma, stropné svetlo zvyčajne nestačí. Stôl býva v tieni vlastného tela a monitor svieti jasnejšie než okolie, čo unavuje oči. Samostatná lampa na stôl tento rozdiel vyrovná.
Umiestnite ju tak, aby neoslňovala a neodrážala sa v obrazovke. Pri pravákoch sa zvyčajne osvedčí z ľavej strany. Cez deň si stôl podľa možností posuňte bližšie k oknu a lampu nechajte na tmavé rána a večery.
Ako vybrať, čo sa hodí vám
Začnite tým, kedy sa doma v zime cítite najhoršie. Ak ťažko vstávate po tme, pomôže simulátor svitania. Ak dlho zaspávate, vyskúšajte dynamické svetlo. Ak pracujete z domu, najjednoduchším krokom je lampa na stole.
Riešenia sa dajú kombinovať po miestnostiach a pridávať postupne. Netreba hneď meniť celé osvetlenie v byte.
Prispôsobte svetlo tomu, čo práve robíte
Zimný domov spríjemní svetlo, ktoré sa mení s časťou dňa. Ráno vás preberie postupné svitanie, cez deň pomôže jasné svetlo pri stole a večer teplé, tlmené osvetlenie. Vyberte si najprv jedno riešenie na problém, ktorý vás trápi najviac, a ďalšie pridajte, keď uvidíte, čo vám vyhovuje.
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