Nemáte elektrinu, vodu ani kúrenie? Bingo! Ukrajinci bojujú s vojnou aj čiernym humorom
Ruské útoky na energetickú infraštruktúru už niekoľko týždňov spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny po celej krajine. Kyjev sa po západe slnka, ktorý v tomto období prichádza už okolo 16:30 h, ponára do ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Ruské útoky na energetickú infraštruktúru už niekoľko týždňov spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny po celej krajine. Kyjev sa po západe slnka, ktorý v tomto období prichádza už okolo 16:30 h, ponára do takmer úplnej tmy.
Ak sa chcete cestou do práce v Kyjeve vyhnúť ruským dronom, najlepšie urobíte, ak preplávate rieku Dneper. Aj takto dnes žartujú obyvatelia ukrajinskej metropoly, ktorí už štyri a pol roka čelia ruským útokom. Výpadky elektriny, vody a kúrenia, neustále letecké poplachy či prebdené noci sa stali každodennou realitou.
Ukrajinci však aj v čoraz ťažších podmienkach nachádzajú dôvod na smiech. Čierny humor im pomáha zvládať strach, vyčerpanie aj neistotu z nadchádzajúcej zimy, ktorá môže byť najnáročnejšia od začiatku ruskej invázie.
Ruské útoky na energetickú infraštruktúru už niekoľko týždňov spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny po celej krajine. Kyjev sa po západe slnka, ktorý v tomto období prichádza už okolo 16:30 h, ponára do takmer úplnej tmy. Teploty sa pohybujú okolo nuly, ulice sa vyprázdňujú a ticho prerušuje iba hluk generátorov či vzdialené výbuchy. Obyvatelia si musia plánovať každodenný život podľa toho, kedy im pôjde elektrina, voda alebo kúrenie.
Z núdze si preto urobili vlastnú hru bingo. Nemáte elektrinu, ale tečie vám voda? Takmer výhra. Kúrenie funguje, no internet nie? Ešte stále nič. Nemáte elektrinu, vodu ani kúrenie? Bingo! Na sociálnych sieťach sa šíria aj paródie filmových plagátov. Jednou z nich je „Heat Me If You Can“, teda „Zohrej ma, ak to dokážeš“, inšpirovaná známym filmom Chyť ma, ak to dokážeš. Leonardo DiCaprio a Tom Hanks na nej stoja v zamrznutej chodbe s elektrickým ohrievačom v rukách.
Niektorí fanúšikovia Hviezdnych vojen si dokonca nastavili telefóny tak, aby im po skončení leteckého poplachu zaznelo legendárne „Nech ťa sprevádza Sila“. Ďalší Ukrajinci sa zas pochvália nečakaným luxusom. „Dnes som si umyla vlasy minerálkou. Môj život oficiálne postúpil do prémiovej kategórie,“ napísala na sociálnej sieti používateľka vystupujúca pod menom Nastets. Iní si chodia naberať vodu k verejným fontánam s čelovkami na hlavách, aby sa dokázali pohybovať po neosvetlených uliciach.
Na Telegrame si získala popularitu aj virtuálna veštkyňa Jacqueline „Hlupaňa“, ktorú predstavuje kreslený medvedík čistotný vytvorený umelou inteligenciou. Svojim sledovateľom pravidelne predpovedá katastrofický priebeh dňa. „Ešte si sa ani poriadne nezobudil a už je všetko v háji,“ oznamuje pri vykladaní tarotových kariet. Elektrinu ani tečúcu vodu podľa nej netreba očakávať. „A to je ešte len pondelok,“ dodáva.
Podľa psychoterapeutky Marianny Tkalyčovej, riaditeľky inštitútu Rating Lab, je takýto humor nielen spôsobom, ako sa vyrovnať s vojnou, ale aj prejavom hlbokého vyčerpania spoločnosti. „Niekedy ľudia žartujú nie preto, že im niečo pripadá smiešne, ale preto, že alternatívou by bolo nechať sa tým všetkým premôcť,“ vysvetlila. „Humor pomáha obnoviť pocit, že človek má situáciu aspoň trochu pod kontrolou, aj keď v skutočnosti môže ovplyvniť len veľmi málo,“ dodala. Sarkazmus podľa nej zároveň pomáha vytvárať psychologický odstup od desivých udalostí a má korene aj v sovietskej minulosti, keď ľudia čelili politickým represiám a chronickému nedostatku tovaru.
Humor má na Ukrajine navyše silnú tradíciu. Aj prezident Volodymyr Zelenskyj sa pred vstupom do politiky preslávil ako televízny komik a mnohí jeho bývalí kolegovia dodnes vystupujú v krytoch či baroch. Na internete patrí medzi populárne postavy samozvaná „kráľovná Troješčyny“, robotníckej štvrte na okraji Kyjeva. Pod pseudonymom Aneta Barsivna rozdáva absurdné rady, ako sa pripraviť na zimu. Každá domácnosť by podľa nej mala mať 120 kilogramov cukru, vlastný protiraketový systém Patriot a koňa. „Pretože plyn už nebude a nejako sa predsa musíme presúvať,“ vysvetľuje.
Jej videá si získali milióny pozretí. Napriek absurdnému humoru však zdôrazňuje, že Ukrajinci nezabúdajú, kto je za ich utrpenie zodpovedný. „Vtipy nám pomáhajú ľahšie prežiť tieto desivé dni,“ povedala. „Pokiaľ ide o Rusov, Ukrajinci nenávidia nášho nepriateľa, ktorý ničí našich ľudí, ničí naše mestá a zmocňuje sa našej zeme. Na tom nie je nič na žartovanie,“ uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Nemáte elektrinu, vodu ani kúrenie? Bingo! Ukrajinci bojujú s vojnou aj čiernym humorom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak sa chcete cestou do práce v Kyjeve vyhnúť ruským dronom, najlepšie urobíte, ak preplávate rieku Dneper. Aj takto dnes žartujú obyvatelia ukrajinskej metropoly, ktorí už štyri a pol roka čelia ruským útokom. Výpadky elektriny, vody a kúrenia, neustále letecké poplachy či prebdené noci sa stali každodennou realitou.
Ukrajinci však aj v čoraz ťažších podmienkach nachádzajú dôvod na smiech. Čierny humor im pomáha zvládať strach, vyčerpanie aj neistotu z nadchádzajúcej zimy, ktorá môže byť najnáročnejšia od začiatku ruskej invázie.
Vlastná hra Bingo
Ruské útoky na energetickú infraštruktúru už niekoľko týždňov spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny po celej krajine. Kyjev sa po západe slnka, ktorý v tomto období prichádza už okolo 16:30 h, ponára do takmer úplnej tmy. Teploty sa pohybujú okolo nuly, ulice sa vyprázdňujú a ticho prerušuje iba hluk generátorov či vzdialené výbuchy. Obyvatelia si musia plánovať každodenný život podľa toho, kedy im pôjde elektrina, voda alebo kúrenie.
Z núdze si preto urobili vlastnú hru bingo. Nemáte elektrinu, ale tečie vám voda? Takmer výhra. Kúrenie funguje, no internet nie? Ešte stále nič. Nemáte elektrinu, vodu ani kúrenie? Bingo! Na sociálnych sieťach sa šíria aj paródie filmových plagátov. Jednou z nich je „Heat Me If You Can“, teda „Zohrej ma, ak to dokážeš“, inšpirovaná známym filmom Chyť ma, ak to dokážeš. Leonardo DiCaprio a Tom Hanks na nej stoja v zamrznutej chodbe s elektrickým ohrievačom v rukách.
Niektorí fanúšikovia Hviezdnych vojen si dokonca nastavili telefóny tak, aby im po skončení leteckého poplachu zaznelo legendárne „Nech ťa sprevádza Sila“. Ďalší Ukrajinci sa zas pochvália nečakaným luxusom. „Dnes som si umyla vlasy minerálkou. Môj život oficiálne postúpil do prémiovej kategórie,“ napísala na sociálnej sieti používateľka vystupujúca pod menom Nastets. Iní si chodia naberať vodu k verejným fontánam s čelovkami na hlavách, aby sa dokázali pohybovať po neosvetlených uliciach.
Predpoveď katastrofického dňa
Na Telegrame si získala popularitu aj virtuálna veštkyňa Jacqueline „Hlupaňa“, ktorú predstavuje kreslený medvedík čistotný vytvorený umelou inteligenciou. Svojim sledovateľom pravidelne predpovedá katastrofický priebeh dňa. „Ešte si sa ani poriadne nezobudil a už je všetko v háji,“ oznamuje pri vykladaní tarotových kariet. Elektrinu ani tečúcu vodu podľa nej netreba očakávať. „A to je ešte len pondelok,“ dodáva.
Podľa psychoterapeutky Marianny Tkalyčovej, riaditeľky inštitútu Rating Lab, je takýto humor nielen spôsobom, ako sa vyrovnať s vojnou, ale aj prejavom hlbokého vyčerpania spoločnosti. „Niekedy ľudia žartujú nie preto, že im niečo pripadá smiešne, ale preto, že alternatívou by bolo nechať sa tým všetkým premôcť,“ vysvetlila. „Humor pomáha obnoviť pocit, že človek má situáciu aspoň trochu pod kontrolou, aj keď v skutočnosti môže ovplyvniť len veľmi málo,“ dodala. Sarkazmus podľa nej zároveň pomáha vytvárať psychologický odstup od desivých udalostí a má korene aj v sovietskej minulosti, keď ľudia čelili politickým represiám a chronickému nedostatku tovaru.
Humor má silnú tradíciu
Humor má na Ukrajine navyše silnú tradíciu. Aj prezident Volodymyr Zelenskyj sa pred vstupom do politiky preslávil ako televízny komik a mnohí jeho bývalí kolegovia dodnes vystupujú v krytoch či baroch. Na internete patrí medzi populárne postavy samozvaná „kráľovná Troješčyny“, robotníckej štvrte na okraji Kyjeva. Pod pseudonymom Aneta Barsivna rozdáva absurdné rady, ako sa pripraviť na zimu. Každá domácnosť by podľa nej mala mať 120 kilogramov cukru, vlastný protiraketový systém Patriot a koňa. „Pretože plyn už nebude a nejako sa predsa musíme presúvať,“ vysvetľuje.
Jej videá si získali milióny pozretí. Napriek absurdnému humoru však zdôrazňuje, že Ukrajinci nezabúdajú, kto je za ich utrpenie zodpovedný. „Vtipy nám pomáhajú ľahšie prežiť tieto desivé dni,“ povedala. „Pokiaľ ide o Rusov, Ukrajinci nenávidia nášho nepriateľa, ktorý ničí našich ľudí, ničí naše mestá a zmocňuje sa našej zeme. Na tom nie je nič na žartovanie,“ uzavrela.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Nemáte elektrinu, vodu ani kúrenie? Bingo! Ukrajinci bojujú s vojnou aj čiernym humorom © SITA Všetky práva vyhradené.
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