Tisíce talianskych študentov a zamestnancov vyšli do ulíc, protestujú proti drahote
Demonštrácie zasiahli desiatky miest. Protestujúci žiadajú viac peňazí pre školstvo a odmietajú rastúce výdavky na zbrojenie. Tisíce študentov, učiteľov a zamestnancov ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Demonštrácie zasiahli desiatky miest. Protestujúci žiadajú viac peňazí pre školstvo a odmietajú rastúce výdavky na zbrojenie.
V Ríme sa tisíce protestujúcich vydali od hlavnej železničnej stanice Termini okolo Kolosea. Sprievod sprevádzali traktory, taxík a transparenty s heslami proti vláde premiérky Giorgie Meloniovej. „Potrebujeme viac domov, nie bomby!“ skandovali demonštranti.
„Študenti sú na pokraji svojich možností. Nemôžu si dovoliť neúmerne vysoké školné a nájomné, ktoré výrazne zaťažuje ich rodičov,“ uviedla 21-ročná vysokoškoláčka Beatrice Chilelliová. Samostatná izba v Ríme môže podľa nej stáť až 1 200 eur mesačne.
Protesty sa konali aj v Miláne, Bologni, Janove, Neapole a Turíne, kde došlo k menším potýčkam s políciou. Do ulíc vyšli okrem študentov aj poľnohospodári, vodiči nákladných áut, učitelia a dôchodcovia. Na mnohých demonštráciách sa objavili palestínske vlajky.
Hromadné vystúpenia nadväzujú na niekoľkotýždňové študentské blokády škôl a podobné mobilizácie vo Francúzsku a Španielsku.
Vláda po nedávnych násilnostiach v Miláne sprísnila pravidlá verejných zhromaždení. Kabinet zároveň schválil pomoc dopravcom, poľnohospodárom a rybárom vo výške 175,2 milióna eur. Pripravuje aj ročný príspevok 2 500 eur pre pracujúcich do 30 rokov.
„Dúfam, že to prinesie odpovede mladým ľuďom, ktorí majú pocit, že štát sa o nich nezaujíma,“ vyhlásila Meloniová. Zdôraznila však, že pomoc nie je určená tým, ktorí počas protestov rozbíjajú výklady.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce talianskych študentov a zamestnancov vyšli do ulíc, protestujú proti drahote © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce študentov, učiteľov a zamestnancov vyšli v piatok do ulíc desiatok talianskych miest na protest proti prudkému rastu životných nákladov, nedostatočnému financovaniu školstva a zvyšovaniu vojenských výdavkov.
Demonštrácie sprevádzal celonárodný generálny štrajk vyhlásený odborovým zväzom USB, pričom polícia nasadila početné jednotky na zabránenie násilnostiam.
Meloniová pod paľbou
V Ríme sa tisíce protestujúcich vydali od hlavnej železničnej stanice Termini okolo Kolosea. Sprievod sprevádzali traktory, taxík a transparenty s heslami proti vláde premiérky Giorgie Meloniovej. „Potrebujeme viac domov, nie bomby!“ skandovali demonštranti.
„Študenti sú na pokraji svojich možností. Nemôžu si dovoliť neúmerne vysoké školné a nájomné, ktoré výrazne zaťažuje ich rodičov,“ uviedla 21-ročná vysokoškoláčka Beatrice Chilelliová. Samostatná izba v Ríme môže podľa nej stáť až 1 200 eur mesačne.
Ako vo Francúzsku
Protesty sa konali aj v Miláne, Bologni, Janove, Neapole a Turíne, kde došlo k menším potýčkam s políciou. Do ulíc vyšli okrem študentov aj poľnohospodári, vodiči nákladných áut, učitelia a dôchodcovia. Na mnohých demonštráciách sa objavili palestínske vlajky.
Hromadné vystúpenia nadväzujú na niekoľkotýždňové študentské blokády škôl a podobné mobilizácie vo Francúzsku a Španielsku.
Sprísnené pravidlá
Vláda po nedávnych násilnostiach v Miláne sprísnila pravidlá verejných zhromaždení. Kabinet zároveň schválil pomoc dopravcom, poľnohospodárom a rybárom vo výške 175,2 milióna eur. Pripravuje aj ročný príspevok 2 500 eur pre pracujúcich do 30 rokov.
„Dúfam, že to prinesie odpovede mladým ľuďom, ktorí majú pocit, že štát sa o nich nezaujíma,“ vyhlásila Meloniová. Zdôraznila však, že pomoc nie je určená tým, ktorí počas protestov rozbíjajú výklady.
Zdroj: SITA.sk - Tisíce talianskych študentov a zamestnancov vyšli do ulíc, protestujú proti drahote © SITA Všetky práva vyhradené.
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