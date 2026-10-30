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Tisíce talianskych študentov a zamestnancov vyšli do ulíc, protestujú proti drahote

Demonštrácie zasiahli desiatky miest. Protestujúci žiadajú viac peňazí pre školstvo a odmietajú rastúce výdavky na zbrojenie. Tisíce študentov, učiteľov a zamestnancov ...

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30.10.2026 (SITA.sk) - Demonštrácie zasiahli desiatky miest. Protestujúci žiadajú viac peňazí pre školstvo a odmietajú rastúce výdavky na zbrojenie.

Tisíce študentov, učiteľov a zamestnancov vyšli v piatok do ulíc desiatok talianskych miest na protest proti prudkému rastu životných nákladov, nedostatočnému financovaniu školstva a zvyšovaniu vojenských výdavkov.


Demonštrácie sprevádzal celonárodný generálny štrajk vyhlásený odborovým zväzom USB, pričom polícia nasadila početné jednotky na zabránenie násilnostiam.



Meloniová pod paľbou


V Ríme sa tisíce protestujúcich vydali od hlavnej železničnej stanice Termini okolo Kolosea. Sprievod sprevádzali traktory, taxík a transparenty s heslami proti vláde premiérky Giorgie Meloniovej. „Potrebujeme viac domov, nie bomby!“ skandovali demonštranti.

„Študenti sú na pokraji svojich možností. Nemôžu si dovoliť neúmerne vysoké školné a nájomné, ktoré výrazne zaťažuje ich rodičov,“ uviedla 21-ročná vysokoškoláčka Beatrice Chilelliová. Samostatná izba v Ríme môže podľa nej stáť až 1 200 eur mesačne.

Ako vo Francúzsku


Protesty sa konali aj v Miláne, Bologni, Janove, Neapole a Turíne, kde došlo k menším potýčkam s políciou. Do ulíc vyšli okrem študentov aj poľnohospodári, vodiči nákladných áut, učitelia a dôchodcovia. Na mnohých demonštráciách sa objavili palestínske vlajky.

Hromadné vystúpenia nadväzujú na niekoľkotýždňové študentské blokády škôl a podobné mobilizácie vo Francúzsku a Španielsku.

Sprísnené pravidlá


Vláda po nedávnych násilnostiach v Miláne sprísnila pravidlá verejných zhromaždení. Kabinet zároveň schválil pomoc dopravcom, poľnohospodárom a rybárom vo výške 175,2 milióna eur. Pripravuje aj ročný príspevok 2 500 eur pre pracujúcich do 30 rokov.

„Dúfam, že to prinesie odpovede mladým ľuďom, ktorí majú pocit, že štát sa o nich nezaujíma,“ vyhlásila Meloniová. Zdôraznila však, že pomoc nie je určená tým, ktorí počas protestov rozbíjajú výklady.


Zdroj: SITA.sk - Tisíce talianskych študentov a zamestnancov vyšli do ulíc, protestujú proti drahote © SITA Všetky práva vyhradené.

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