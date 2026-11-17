NBS prehĺbila spoluprácu so slovenskými exportérmi, zlepšiť sa má najmä výmena informácií
Intenzívnejší dialóg môže pomôcť slovenským exportérom lepšie sa orientovať v ekonomickom vývoji. Národná banka Slovenska (NBS) a
17.11.2026 (SITA.sk) - Intenzívnejší dialóg môže pomôcť slovenským exportérom lepšie sa orientovať v ekonomickom vývoji.
Národná banka Slovenska (NBS) a Rada slovenských exportérov chcú prehĺbiť spoluprácu a zlepšiť výmenu informácií medzi centrálnou bankou a firmami pôsobiacimi na zahraničných trhoch. Očakávajú, že intenzívnejší dialóg pomôže slovenským exportérom lepšie sa orientovať v ekonomickom vývoji, predvídať zmeny na svetových trhoch a pripravovať sa na nové podnikateľské podmienky.
Obe inštitúcie preto podpísali memorandum o spolupráci, ktoré vytvára rámec na pravidelnejšiu komunikáciu a zdieľanie poznatkov. Dokument podpísali v priestoroch NBS viceguvernér Dušan Keketi a za Radu slovenských exportérov jej úradujúci predseda Zulf Hyatt-Khan a člen predsedníctva Peter Blaškovitš.
Spolupráca má prepájať analytické poznatky centrálnej banky s praktickými skúsenosťami slovenských spoločností, ktoré podnikajú v zahraničí. Práve tie dokážu z prvej ruky zachytiť zmeny v dopyte, podnikateľskom prostredí či konkurencieschopnosti. Ich skúsenosti môžu byť užitočným doplnením ekonomických analýz a prognóz NBS.
„Pre Národnú banku Slovenska je dôležité viesť dialóg s firmami, ktoré pôsobia na zahraničných trhoch. Slovenskí exportéri sú dôležitou súčasťou našej ekonomiky a z prvej ruky vnímajú vývoj ekonomického prostredia či konkurencieschopnosti Slovenska. Som rád, že túto diskusiu ešte viac zintenzívnime a prehĺbime v najbližšom období,“ uviedol viceguvernér NBS Dušan Keketi.
Pre exportné firmy sú ekonomické analýzy a prognózy dôležitým podkladom pri plánovaní investícií, rozširovaní obchodných aktivít či riadení rizík. Vývoj na zahraničných trhoch totiž ovplyvňuje ich rozhodovanie a môže výrazne meniť podmienky, v ktorých podnikajú.
Lepší prístup k informáciám o domácej aj medzinárodnej ekonomike im môže pomôcť reagovať na tieto zmeny včasnejšie a s väčšou istotou. Peter Blaškovitš z Rady slovenských exportérov zdôraznil, že výstupy centrálnej banky môžu firmám poslúžiť aj pri strategickom plánovaní a vyhodnocovaní dosahov hospodárskych opatrení vlády.
„Analytické prognózy a ekonomické výstupy NBS môžu našim exportérom pomôcť lepšie predvídať vývoj domácej ekonomiky aj medzinárodného obchodného prostredia. Firmám poskytujú dôležité podklady na strategické rozhodovanie, včasnú reakciu na zmeny na trhoch a prípravu na dopady hospodárskych opatrení vlády,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - NBS prehĺbila spoluprácu so slovenskými exportérmi, zlepšiť sa má najmä výmena informácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná banka Slovenska (NBS) a Rada slovenských exportérov chcú prehĺbiť spoluprácu a zlepšiť výmenu informácií medzi centrálnou bankou a firmami pôsobiacimi na zahraničných trhoch. Očakávajú, že intenzívnejší dialóg pomôže slovenským exportérom lepšie sa orientovať v ekonomickom vývoji, predvídať zmeny na svetových trhoch a pripravovať sa na nové podnikateľské podmienky.
Dialóg s firmami
Obe inštitúcie preto podpísali memorandum o spolupráci, ktoré vytvára rámec na pravidelnejšiu komunikáciu a zdieľanie poznatkov. Dokument podpísali v priestoroch NBS viceguvernér Dušan Keketi a za Radu slovenských exportérov jej úradujúci predseda Zulf Hyatt-Khan a člen predsedníctva Peter Blaškovitš.
Spolupráca má prepájať analytické poznatky centrálnej banky s praktickými skúsenosťami slovenských spoločností, ktoré podnikajú v zahraničí. Práve tie dokážu z prvej ruky zachytiť zmeny v dopyte, podnikateľskom prostredí či konkurencieschopnosti. Ich skúsenosti môžu byť užitočným doplnením ekonomických analýz a prognóz NBS.
„Pre Národnú banku Slovenska je dôležité viesť dialóg s firmami, ktoré pôsobia na zahraničných trhoch. Slovenskí exportéri sú dôležitou súčasťou našej ekonomiky a z prvej ruky vnímajú vývoj ekonomického prostredia či konkurencieschopnosti Slovenska. Som rád, že túto diskusiu ešte viac zintenzívnime a prehĺbime v najbližšom období,“ uviedol viceguvernér NBS Dušan Keketi.
Reakcia na zmeny
Pre exportné firmy sú ekonomické analýzy a prognózy dôležitým podkladom pri plánovaní investícií, rozširovaní obchodných aktivít či riadení rizík. Vývoj na zahraničných trhoch totiž ovplyvňuje ich rozhodovanie a môže výrazne meniť podmienky, v ktorých podnikajú.
Lepší prístup k informáciám o domácej aj medzinárodnej ekonomike im môže pomôcť reagovať na tieto zmeny včasnejšie a s väčšou istotou. Peter Blaškovitš z Rady slovenských exportérov zdôraznil, že výstupy centrálnej banky môžu firmám poslúžiť aj pri strategickom plánovaní a vyhodnocovaní dosahov hospodárskych opatrení vlády.
„Analytické prognózy a ekonomické výstupy NBS môžu našim exportérom pomôcť lepšie predvídať vývoj domácej ekonomiky aj medzinárodného obchodného prostredia. Firmám poskytujú dôležité podklady na strategické rozhodovanie, včasnú reakciu na zmeny na trhoch a prípravu na dopady hospodárskych opatrení vlády,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - NBS prehĺbila spoluprácu so slovenskými exportérmi, zlepšiť sa má najmä výmena informácií © SITA Všetky práva vyhradené.
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